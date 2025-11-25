Phòng thay đồ Barca dậy sóng vì HLV thể lực: Từ người hùng bỗng hóa "tội đồ"

Phòng thay đồ Barcelona dậy sóng vì HLV thể lực

Theo báo chí Tây Ban Nha, một số cầu thủ Barcelona đã thể hiện sự bất mãn với phương pháp tập luyện thể lực của HLV Julio Tous. Làn sóng phản đối ngày càng tăng sau khi Barcelona phải nhận nhiều ca chấn thương kể từ đầu mùa giải.

HLV thể lực, Julio Tous khiến phòng thay đồ Barcelona dậy sóng

Thậm chí, Lamine Yamal cùng một số cầu thủ khác đã nhờ tới sự trợ giúp từ bên ngoài để hồi phục thay vì sử dụng đội ngũ bác sĩ của CLB.

Theo Athletic, những lời phàn nàn của các cầu thủ dai dẳng và nghiêm trọng đến mức ban huấn luyện cuối cùng đã quyết định thay đổi toàn bộ quy trình huấn luyện thể lực sau trận El Clásico, tước bỏ quyền hạn của Julio Tous.

Julio Tous từ người hùng thành tội đồ

Julio Tous, HLV thể lực có 20 năm kinh nghiệm hành nghề và từng làm việc tại Inter Milan, Chelsea và Tottenham, tới Barcelona từ mùa hè năm ngoái cùng với Hansi Flick. Đội chủ sân Nou Camp kỳ vọng Julio Tous có thể cải thiện thể lực của toàn đội.

Theo Tous chia sẻ, phương pháp tập luyện của ông giúp các cầu thủ giảm tối đa khả năng chấn thương. "Bạn cần phải chuẩn bị cho cơ bắp của cầu thủ theo cách dần dần để đối phó với những tình huống tăng tốc đột ngột. Điều đó giúp các cầu thủ giảm nguy cơ chấn thương.

Chấn thương là điều không thể tránh khỏi nhưng từ kinh nghiệm cũng như nghiên cứu của tôi, tổng số ca chấn thương sẽ giảm dần theo thời gian. Tôi có thể dự đoán con số 50% là sự khác biệt giữa số ca chấn thương trước và sau khi áp dụng phương pháp này".

Pedri lấy lại được phong độ nhờ phương pháp huấn luyện thể lực của Tous

Trên thực tế, Julio Tous đã làm được trong mùa giải trước. Ông thậm chí còn được phong là "người hùng sau cánh gà" khi giúp các cầu thủ Barcelona cải thiện thể lực đáng kể, đặc biệt là trường hợp của Pedri. Tiền vệ người Tây Ban Nha chơi tới 59 trận cho Barcelona với hơn 4.000 phút thực chiến.

Tuy nhiên, mọi chuyện đảo ngược 180 độ trong mùa giải này. Sau 13 trận La Liga 2025/26, Barcelona đã phải nhận 13 ca chấn thương (so với 8 cùng kỳ mùa trước). Nhiều cầu thủ tin rằng phương pháp của Tous không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Với thành công ở mùa giải trước, Tous được trao trọng trách giám sát quá trình hồi phục và giúp cầu thủ thích nghi trở lại sau chấn thương.

Những sai lầm của Tous

Niềm tin của các cầu thủ Barcelona giảm sút nghiêm trọng với Julio Tous bắt đầu từ Raphinha. Tiền đạo người Brazil chấn thương gân kheo hôm 25/9 và được dự đoán sẽ kịp đá trận Siêu kinh điển (26/10). Tuy nhiên, 4 ngày trước khi trận đấu này diễn ra, các bác sĩ nói rằng Raphinha bị tái phát chấn thương khiến cả Flick lẫn các cầu thủ đều ngỡ ngàng.

Lamine Yamal và Raphinha không hài lòng với Tous sau những sai lầm đáng trách

Vấn đề nằm ở chỗ đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng, Raphinha bị tái phát vết đau ở gân kheo. Lần trước đó xảy ra trong đợt tập trung ĐTQG tháng 10. Nguyên nhân là bởi Julio Tous tăng cường khối lượng vận động của Raphinha quá sớm. Hệ quả là cho tới tận bây giờ, Raphinha mới có thêm 9 phút thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp.

Sai lầm thứ hai của Tous là trường hợp của Alejandro Balde. Cầu thủ này dính chấn thương gân kheo khi... tập thiết bị trong phòng gym. Balde cảm thấy HLV thể lực đã tư vấn sai trong vấn đề này.

Sai lầm thứ ba và cũng là quan trọng nhất liên quan đến Lamine Yamal. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha liên tục bị đau ở phần cơ nối ở hông. Sau những buổi điều trị với Tous, Yamal phàn nàn thẳng với ban lãnh đạo CLB là không hài lòng với cách đội ngũ của Tous xử lý và yêu cầu được người khác chữa trị.

Barcelona đáp ứng ngay lập tức. Điều quan trọng là phương pháp hồi phục mới giúp Yamal cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó, một số cầu thủ khác cũng có phàn nàn tương tự và Julio Tous nhanh chóng từ người hùng trở thành tội đồ tại sân Nou Camp.