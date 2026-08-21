Alcaraz sẽ thi đấu, Sinner báo tin vui: US Open 2026 tưng bừng mở hội

Chỉ một tuần trước khi giải Grand Slam cuối cùng trong năm US Open 2026 chính thức khởi tranh tại Flushing Meadows (New York), người hâm mộ quần vợt toàn cầu vừa nhận được những cú hích tinh thần không thể tuyệt vời hơn từ hai ngôi sao lớn nhất của thế hệ đương đại: Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Alcaraz xác nhận trở lại, sẵn sàng bảo vệ ngai vàng US Open tại New York

Cú hích "Here We Go" từ Carlos Alcaraz

Mối hoài nghi lớn nhất bao trùm làng banh nỉ suốt 4 tháng qua cuối cùng đã có lời giải đáp chính thức. Cựu số 1 thế giới Alcaraz đã đập tan mọi lo ngại về chấn thương cổ tay phải, tổn thương dai dẳng khiến anh phải ngồi ngoài kể từ giải Barcelona Open hồi tháng 4 và bỏ lỡ cả Roland Garros lẫn Wimbledon.

Trong một động thái truyền thông mới nhất, ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha đã bắt tay với chuyên gia săn tin chuyển nhượng bóng đá khét tiếng Fabrizio Romano để đăng tải một video ngắn trên mạng xã hội. Bằng nụ cười rạng rỡ và câu nói đanh thép: "Estoy de vuelta (Tôi đã trở lại). Here we go!", Alcaraz chính thức xác nhận anh sẽ có mặt tại New York để bảo vệ ngai vàng US Open.

Trở lại Mỹ với tư cách đương kim vô địch sau chiến thắng nghẹt thở trước chính Jannik Sinner ở trận chung kết năm 2025, Alcaraz đang sở hữu bảng thành tích đáng gờm tại Flushing Meadows với hiệu số 24 thắng - 3 thua. Dù việc bước vào một giải Grand Slam thể thức 5 set khắc nghiệt ngay sau 4 tháng dưỡng thương là một canh bạc mạo hiểm, nhưng sự hiện diện của nhà vô địch Australian Open 2026 chắc chắn sẽ đẩy sức nóng của giải đấu lên đỉnh điểm.

Sinner và tín hiệu lạc quan từ Monte Carlo

Cùng lúc đó, từ bờ biển Địa Trung Hải, tay vợt số 1 thế giới cũng gửi đi những tín hiệu vô cùng tích cực. Kể từ sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon 2026 bằng chiến thắng trước Alexander Zverev, ngôi sao người Ý hoàn toàn "mất tích" khỏi các giải đấu khởi động ở Bắc Mỹ (Canada Open và Cincinnati Open) do dính chấn thương đầu gối phải. Tin đồn về việc Sinner có thể rút lui khỏi US Open đã khiến ban tổ chức và người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Sinner trở lại sân tập, phát tín hiệu lạc quan trước thềm US Open 2026

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ nhà báo Luigi Ansaloni của tờ Gazzetta, Sinner đã quay trở lại sân tập tại câu lạc bộ Monte Carlo. Tay vợt người Ý đã nuốt trọn các giáo án tập nặng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi chiều và đang phản hồi rất tốt với các liệu pháp điều trị y tế chuyên sâu.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho chiếc đầu gối, Sinner sẽ bỏ qua toàn bộ các hoạt động của "Tuần lễ mở màng" (Opening Week) cũng như các trận đấu biểu diễn. Với việc trận đấu vòng 1 dự kiến diễn ra muộn vào ngày 31/8 hoặc 1/9, Sinner sẽ có thêm gần 10 ngày vô giá để tích lũy thể lực và rũ bỏ sự "gỉ sét" do thiếu cảm giác thực chiến.

Bữa tiệc quần vợt đỉnh cao chuẩn bị bắt đầu

Sự trở lại kịp thời của cả Alcaraz lẫn Sinner không chỉ thắp sáng hy vọng về những cuộc đối đầu kinh điển, mà còn trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào toan tính của huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic. Trước đó, Nole được cho là sẽ hưởng lợi lớn khi hai đàn em sa sút thể trạng, bất chấp việc chính anh cũng vừa gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng 2 Cincinnati Open.

Dù Alcaraz hay Sinner chưa chắc đã có được 100% phong độ và cảm giác bóng tốt nhất do những vết gợn chấn thương, nhưng việc cả hai chiến binh xuất sắc nhất thế hệ Next-Gen cùng hội quân tại New York là lời khẳng định đanh thép: US Open 2026 sẽ là một lễ hội quần vợt tưng bừng, kịch tính và đáng xem nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội Flushing Meadows mở màn vào cuối tháng 8 này.