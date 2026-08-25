Đỉnh cao US Open: Djokovic/Sabalenka "làm trùm", hẹn đấu kinh điển Alcaraz/Serena

US Open 2026 mang đến nội dung đôi nam nữ đặc biệt khi hàng loạt ngôi sao cùng hội tụ. Novak Djokovic và Aryna Sabalenka là hạt giống số 1, trong khi Carlos Alcaraz kết hợp Serena Williams tạo nên cặp đôi giàu sức hút nhất giải.

Sabalenka và Djokovic là hạt giống số 1 đôi nam nữ US Open 2026

Djokovic/Sabalenka lĩnh ấn số 1

Từ năm 2025, US Open làm mới nội dung đôi nam nữ bằng cách quy tụ các ngôi sao đơn thay vì chủ yếu dựa vào những tay vợt chuyên đánh đôi. Năm nay, 16 cặp tranh tài tại Flushing Meadows trong hai ngày 25 và 26/8.

Djokovic và Sabalenka được xếp hạt giống số 1. Cặp đôi sở hữu sự kết hợp đặc biệt giữa kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu của Djokovic và sức mạnh tấn công từ Sabalenka.

Ở vòng đầu, họ gặp cặp đôi Siniakova/Patten. Nếu vượt qua thử thách này, Djokovic/Sabalenka sẽ tiếp tục hướng tới chức vô địch cùng phần thưởng 1 triệu USD dành cho đội chiến thắng.

Alcaraz/Serena gây sốt

Sự chú ý lớn nhất lại thuộc về Carlos Alcaraz và Serena Williams. Hai biểu tượng thuộc hai thế hệ khác nhau sẽ lần đầu đứng chung một bên lưới tại US Open.

Alcaraz/Serena nhận suất đặc cách và sẽ gặp đội vượt qua vòng loại. Alcaraz mang tới sức trẻ, tốc độ và khả năng bao sân, trong khi Serena sở hữu kinh nghiệm cùng bản lĩnh của một huyền thoại từng thống trị quần vợt nữ.

Nếu cùng tiến vào bán kết, họ hoàn toàn có thể tạo nên màn đối đầu trong mơ với Djokovic/Sabalenka.

Hàng loạt cặp đấu đáng chú ý

Hạt giống số 2 Jessica Pegula/Taylor Fritz gặp Diana Shnaider/Casper Ruud. Hạt giống số 3 Amanda Anisimova/Learner Tien đối đầu Emma Navarro/Tommy Paul.

Belinda Bencic/Flavio Cobolli, hạt giống số 4, chạm trán Taylor Townsend/Alexander Zverev. Trong khi đó, Mirra Andreeva/Andrey Rublev gặp Sara Errani/Andrea Vavassori.

Alex Eala và Felix Auger-Aliassime cũng đáng chú ý dù không được xếp hạt giống. Họ sẽ gặp cặp đôi đặc cách Elina Svitolina/Gael Monfils.

Alcaraz / Serena (bên trên) có thể gặp cặp hạt giống số 1 ở bán kết

Thể thức nhanh, khó đoán

Vòng đầu, tứ kết và bán kết sử dụng thể thức Fast4: mỗi set đánh tới 4 game, hòa 4-4 phân định bằng tie-break và không áp dụng lợi điểm. Nếu hòa 1-1, trận đấu được quyết định bằng match tie-break 10 điểm.

Chung kết đánh tới 6 game mỗi set, vẫn không có lợi điểm và sử dụng match tie-break 10 điểm nếu cần.

Thể thức ngắn khiến mọi sai lầm đều phải trả giá nhanh chóng. Vì thế, kinh nghiệm đánh đơn chưa chắc đảm bảo chiến thắng khi các tay vợt phải thích nghi với việc phối hợp cùng đồng đội.

Với Djokovic/Sabalenka, Alcaraz/Serena cùng hàng loạt cặp đôi đình đám, US Open 2026 đang biến nội dung đôi nam nữ thành một trong những điểm nhấn đáng xem nhất trước khi các trận đơn bước vào cuộc chiến thực sự.

Nội dung đôi nam nữ US Open 2026 chính thức bắt đầu ngày 25/8, thi đấu trong hai ngày 25 và 26/8 tại Flushing Meadows, New York.