Sinner làm điều kỳ quặc trước Wimbledon: Thiên tài hay canh bạc "tự hủy"?

Giới quần vợt có một quy luật bất biến, muốn vô địch Wimbledon (khởi tranh từ 29/6 -12/7), bạn phải "ăn ngủ" cùng mặt cỏ. Thảm cỏ tự nhiên trơn trượt, bóng đi nhanh, nảy thấp buộc các tay vợt phải thay đổi toàn bộ bộ chân (footwork) lẫn trọng tâm cơ thể. Nhưng Jannik Sinner, nhà đương kim vô địch và là tay số 1 thế giới đang ngang nhiên thách thức định kiến đó bằng một phương pháp chuẩn bị kỳ quặc đến mức cực đoan.

Không tham dự giải sân cỏ nào, Sinner cũng tập trên sân cứng để chuẩn bị bảo vệ danh hiệu ở Grand Slam sân cỏ 2026

Khủng hoảng tại Paris và cuộc tháo chạy khỏi mặt cỏ

Để hiểu được "sự điên rồ" của Sinner, phải quay lại những ngày cuối tháng 5 tại Roland Garros. Thể trạng của tay vợt Ý đã chạm đáy giới hạn sau trận thua sốc trước Juan Manuel Cerundolo, nơi anh bị kiệt sức và chuột rút nghiêm trọng dưới cái nóng Paris. Hệ quả là Sinner phải vào Bệnh viện San Raffaele (Milan) kiểm tra y tế, hủy tham gia Halle Open và bỏ qua toàn bộ các giải sân cỏ khởi động chính thức.

Chấn động hơn, các đoạn video rò rỉ giữa tháng 6 cho thấy Sinner không hề bước chân lên cỏ. Anh quay lại Monaco và giam mình tập luyện trên mặt... sân cứng (hard court) cùng Holger Rune.

Phản biện từ các chuyên gia: Canh bạc tự đánh mất lợi thế

Quyết định của Sinner ngay lập tức vấp phải làn sóng hoài nghi dữ dội. Huyền thoại Boris Becker nhận định Sinner đang kiệt sức cả về tâm lý lẫn thể trạng, khiến anh không còn là ứng viên số 1 tuyệt đối tại London.

Chuyên trang uy tín Tennis365 đặt dấu hỏi lớn: Việc nhảy cóc từ đất nện qua sân cứng rồi vào thẳng Wimbledon mà không đánh một trận thực chiến nào trên cỏ là lựa chọn quá mạo hiểm. Sân cỏ đòi hỏi cảm giác không gian cực kỳ đặc thù. Thiếu đi tổng duyệt, Sinner rất dễ bị tổn thương ở tuần đầu tiên của Wimbledon trước các "máy giao bóng".

Góc nhìn khoa học: Bước đệm thiên tài của "Người băng"

Tuy nhiên, nếu phân tích sâu dưới góc độ khoa học thể thao, hành động "lạ lùng" của Sinner lại mang một logic chiến thuật cực kỳ sắc bén:

Sân cứng là "bước đệm tốc độ" hoàn hảo. Theo phân tích từ chuyên trang chiến thuật Punto de Break, bóng trên mặt sân cứng hiện đại có tốc độ bay và độ nảy khá tương đồng với mặt cỏ Wimbledon trong tuần đầu tiên. Tập trên sân cứng giúp cơ thể Sinner thích nghi dần với nhịp bóng cực nhanh mà không bị sốc khi đổi mặt sân.

Bảo vệ hệ xương khớp tối đa. Sân cỏ đòi hỏi các tay vợt khuỵu gối gắt và hạ trọng tâm rất sâu, dễ gây chấn thương nếu bộ cơ chưa sẵn sàng. Tập sân cứng cho phép Sinner duy trì cường độ đánh bóng cao, lấy lại thể lực trong một môi trường di chuyển ổn định, an toàn và có độ bám tốt.

Chiến thuật "ẩn mình dưỡng sức". Việc bỏ các giải chính thức giúp anh sạc lại năng lượng và né bẫy truyền thông. Sinner chỉ chọn giải biểu diễn Giorgio Armani Tennis Classic tại London để ráp lại chiến thuật vào tuần tới.

Tay vợt người Ý chỉ chơi 1 giải biểu diễn trước khi chính thức bước vào bảo vệ danh hiệu Wimbledon

Khi "thiên thời" gọi tên nhà đương kim vô địch

Dù chuẩn bị dị biệt, cơ hội bảo vệ ngai vàng của Sinner vẫn vô cùng sáng sủa nhờ yếu tố khách quan. Kình địch lớn nhất của anh là Carlos Alcaraz đã rút lui vì chấn thương cổ tay. Nhánh đấu của Sinner mất đi ngọn núi lớn nhất.

Đẳng cấp của một tay vợt lớn cho phép Sinner không cần tích lũy quá nhiều trận đấu khởi động. Chỉ cần vượt qua tuần thi đấu đầu tiên để "làm nóng" bộ chân trên cỏ, "Người băng" sẽ lại là con quái vật không thể ngăn cản.

Quyết định tập sân cứng trước Wimbledon của Sinner không phải sự ngạo mạn, mà là một nước đi thực dụng, lạnh lùng. Anh chọn bảo vệ cơ thể thay vì chạy theo những danh hiệu nhỏ. Wimbledon sẽ là câu trả lời đanh thép nhất, hoặc Sinner là một thiên tài lập dị, hoặc anh sẽ phải trả giá đắt cho canh bạc của mình.