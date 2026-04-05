Nóng nhất thể thao tối 5/4: Sinner muốn "phá dớp" tại Monte Carlo

Sinner muốn “phá dớp” tại Monte Carlo

Trong buổi họp báo trước thềm Monte Carlo, Jannik Sinner đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về việc thi đấu trên sân đất nện, nhất là khi anh chưa từng vô địch bất kỳ giải Masters 1000 nào trên đất nện.

Sinner mới chỉ giành được đúng một danh hiệu ATP trên mặt sân đất nện

Tay vợt người Italia chia sẻ: “Tôi thích chơi trên sân đất nện, nhưng đây không phải là mặt sân ưa thích nhất của tôi. Tôi tin rằng mình có thể chơi tốt ở đây. Tôi chưa từng vô địch bất kỳ giải Masters 1000 nào trên đất nện, nhưng từng suýt làm được vài lần. Tôi không thể dự đoán tương lai, nhưng thật tuyệt nếu có thể giành chiến thắng ở đây… Đây là giải đấu tôi rất thích, và tôi vui khi được góp mặt”.

Vang dội Lý Hoàng Nam giành chức vô địch PPA Tour trước dàn sao thế giới

Ở trận chung kết giải pickleball quốc tế PPA Tour Asia Việt Nam Cup 2026 diễn ra tối ngày 5/4, Lý Hoàng Nam đã có chiến thắng áp đảo trước Trương Vinh Hiển để lên ngôi vô địch.

Trước sự theo dõi của đông đảo ngôi sao làng pickleball thế giới, cựu VĐV tennis số 1 Việt Nam đã thể hiện sự toàn diện trong lối chơi, từ trái tay, thuận tay, những cú ra vợt cựu nặng từ cuối sân cho đến những siêu phẩm ATP mãn nhãn.

Ở chiều ngược lại, Vinh Hiển dù có được một số tình huống lên lưới ấn tượng nhưng ảnh hưởng từ chấn thương đầu gối khiến tay vợt này không giữ được sự ổn định. Chung cuộc, Hoàng Nam thắng sau 2 set với các tỉ số 11-5 và 11-6, qua đó có chức vô địch PPA Tour danh giá thứ 2 trong sự nghiệp.

Phải nói thêm, đây là giải đấu rất thành công của Hoàng Nam cũng như Vinh Hiển khi hai tay vợt của Việt Nam đã lần lượt loại những ngôi sao top đầu thế giới để đưa trận chung kết thành cuộc nội chiến giữa 2 tay vợt chủ nhà, qua đó khẳng định tầm vóc của pickleball Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Verstappen được khuyên “nghỉ ngơi và làm việc khác”

Nhà vô địch Formula 1 năm 1996, Damon Hill, vừa khuyên Max Verstappen nên “nghỉ ngơi và làm việc khác,” trong bối cảnh tay đua người Hà Lan liên tục bày tỏ sự không hài lòng với tình trạng hiện tại của F1.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Damon Hill nói: “Tôi nghĩ nếu bạn không hạnh phúc khi làm điều gì đó, bạn nên dừng lại và làm việc khác. Bạn không bắt buộc phải làm. Max không cần phải tiếp tục. Cậu ấy cũng mới làm bố, và đã cống hiến rất lâu. Đôi khi mọi thứ sẽ mất đi hương vị. Có thể cậu ấy cần một khoảng nghỉ”.

VTV Bình Điền Long An đón ngoại binh thứ 2 từ Cuba

CLB VTV Bình Điền Long An đã có thêm ngoại binh cho giai đoạn 1 giải VĐQG khi đạt thỏa thuận với chủ công Regla Martínez Ortiz đến từ Cuba. Tay đập cao 1m80 vừa đoạt chức vô địch giải hạng 2 Italia với CLB Costa Volpino và trước đó đã có kinh nghiệm thi đấu ở Nhật Bản và Kazakhstan. Trước Ortiz, VTV Bình Điền Long An đã đưa về một ngoại binh khác là Lianet Garcia cũng người Cuba.

Roddick nghĩ Zverev là “ngựa ô” của Roland Garros

Andy Roddick mới đây cho rằng trong các tay vợt sáng cửa vô địch Roland Garros nhất, Alexander Zverev có thể được xem là “ngựa ô” của giải. Roddick giải thích: “Zverev đã từng vào chung kết, cậu ta có thể vào được chung kết một lần nữa và vô địch. Cậu ta còn không phải chuyên gia sân đất nện nhưng vẫn biết cách đánh trên mặt sân này, bởi mặt sân đó cho phép cậu ta có thời gian di chuyển để phòng thủ”.

Raducanu vẫn chưa khỏi ốm

Theo báo giới Anh, Emma Raducanu từ sau khi bị sốt virus hồi tháng 2 hiện vẫn chưa khỏi hẳn và đang tiếp tục hồi phục để trở lại thi đấu. Raducanu đã nghỉ từ sau Indian Wells và dự kiến cô sẽ trở lại trong mùa giải đất nện.

Kyrgios có thể trở lại ở Wimbledon

Nick Kyrgios mới đây chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đang chờ đến mùa giải sân cỏ để thi đấu trở lại. Kyrgios mới thi đấu 1 trận trong năm 2026 và vẫn ở trạng thái sức khỏe không ổn định, nhưng tay vợt người Australia nói anh tin mình có thể kịp thi đấu Wimbledon và trong tháng 6 này cũng sẽ dự các giải ở Mallorca và Stuttgart.

Tay vợt người Argentina tiết lộ về đường dây bán độ tennis

Marco Trungelliti sắp lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng ATP nhưng anh đang nổi bật với vai trò một người phơi bày những mặt xấu của tennis. Tay vợt người Argentina mới đây chia sẻ một câu chuyện xảy ra trong thời gian anh thi đấu ở cấp Challenger, theo đó anh đã được đề nghị số tiền rất lớn 50.000 USD để dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên tay vợt này cũng giải thích vì sao các đồng nghiệp dễ bán độ, anh nói: “Nếu thắng vòng 1 mà chỉ được 300 euro trong khi bán độ sẽ được tận 5.000 euro, khó có ai nói không được tới 3 lần, nhất là khi nhiều tay vợt phải về nhà mà không mang về đồng nào”.