ĐT Anh được hiến kế dùng cả Bellingham - Rogers, đá siêu tấn công ở World Cup

Ý tưởng táo bạo của ĐT Anh: Dùng cả Bellingham lẫn Rogers

Trước thềm World Cup 2026, một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất ở đội tuyển Anh là cái tên được trao suất đá hộ công phía sau tiền đạo. 2 ứng viên sáng giá nhất hiện nay phải kể đến Jude Bellingham và Morgan Rogers.

Bellingham, 22 tuổi, đang là trụ cột của Real Madrid và nhiều lần chứng tỏ giá trị trong màu áo "Tam sư" tại các giải đấu lớn. Trong khi đó, Rogers, 23 tuổi, ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa, lại được xem là một trong những cầu thủ được HLV Thomas Tuchel đặc biệt yêu thích. Anh cũng để lại nhiều dấu ấn trong những đợt tập trung gần đây khi Bellingham vắng mặt.

Thay vì phân vân giữa Bellingham và Rogers, ĐT Anh có thể dùng cả 2 ngôi sao

Tuy nhiên, theo cựu ngôi sao Chelsea và ĐT Anh Joe Cole, Tuchel không nhất thiết phải chọn một trong hai, mà có thể sử dụng cả Bellingham lẫn Rogers trong cùng đội hình.

Chia sẻ với SunSport, Cole nhận định: “Tôi nghĩ Tuchel có thể sử dụng Morgan Rogers ở vị trí số 10, nhưng ông ấy cũng hoàn toàn có thể bố trí cả hai cùng thi đấu. Bellingham có thể xuất phát từ cánh trái rồi bó vào trung lộ, Morgan cũng có thể đảm nhận vai trò tương tự. Có rất nhiều phương án kết hợp khác nhau.

Điều chắc chắn là cả hai sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển. Tôi kỳ vọng họ đều sẽ được ra sân vì tôi thực sự đánh giá cao cả hai cầu thủ này".

Bellingham nên được ưu tiên đá "số 10"

Trường hợp sử dụng cả Bellingham lẫn Rogers, Tuchel vẫn phải đưa ra quyết định về việc ai sẽ đảm nhận vị trí "số 10". Dưới góc nhìn của mình, Joe Cole ưu tiên Bellingham nhờ kinh nghiệm và những gì cầu thủ này đã thể hiện: “Cậu ấy đã có kinh nghiệm thi đấu ở vai trò đó. Chúng ta đều biết Bellingham có thể làm được những gì".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cựu ngôi sao Chelsea nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý phòng thay đồ. Theo ông, Tuchel cần trao đổi thẳng thắn với Bellingham ngay từ đầu nếu anh không phải là lựa chọn hàng đầu:

“Tuchel phải giải quyết mọi thứ ngay từ đầu. Ông ấy cần có cuộc trò chuyện rõ ràng với Bellingham, cho cậu ấy biết vị trí hiện tại của mình và những gì đội bóng cần. Sau đó, Jude phải phản hồi bằng màn trình diễn trên sân. Bellingham là một chiến binh thực thụ. Bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ thất vọng nếu không được đá chính, nhưng họ vẫn có thể vào sân từ ghế dự bị để tạo ảnh hưởng rồi giành suất đá chính ở trận tiếp theo.

Điều quan trọng là Tuchel phải xây dựng tinh thần tập thể ngay từ buổi họp đầu tiên. Ông ấy cần nhấn mạnh rằng tất cả đều đang chiến đấu vì mục tiêu chung, không thể sử dụng tất cả cùng lúc, và mọi người phải tôn trọng lợi ích của tập thể".

Bellingham, Rogers hữu dụng ở những tình huống cố định

Joe Cole cũng cho rằng việc tuyển Anh sở hữu hai cầu thủ cao lớn, giàu thể lực và có khả năng sáng tạo như Bellingham và Rogers sẽ giúp đội bóng trở nên đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định tại World Cup năm nay.

Cách Tuchel sử dụng Bellingham có thể ảnh hưởng tới thành bại của ĐT Anh

Theo đó, các pha bóng từ phạt góc và đá phạt có thể đóng vai trò quyết định, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng bức, khi các đội bóng cần tìm cách tạo cơ hội mà không phải tiêu tốn quá nhiều sức lực.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc. Trước đây, khi các đội phòng ngự chặt chẽ hơn, những quả tạt vào vòng cấm không có tốc độ và độ khó cao như hiện nay.

Theo logic, nếu các trọng tài làm tốt nhiệm vụ của mình, số bàn thắng từ các tình huống cố định sẽ còn tăng lên. Điều đó cũng giúp bóng đá trở nên hấp dẫn hơn, khuyến khích các đội chơi tấn công và chủ động hơn. Một lối chơi hướng về phía trước, giàu tính tấn công có thể mang lại những trận đấu rất đáng xem", trích lời Joe Cole.