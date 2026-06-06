Chấn động Real "quay xe" với HLV Mourinho, bổ nhiệm Klopp nếu có chủ tịch mới

Ứng viên chủ tịch Real muốn bổ nhiệm Klopp làm HLV trrưởng

Mới đây, Enrique Riquelme, ứng viên đang cạnh tranh với Florentino Perez trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid, vừa phát đi thông báo chính thức xác nhận rằng Jurgen Klopp sẽ là lựa chọn số một của ông cho vị trí huấn luyện viên trưởng nếu đắc cử.

Trước đó, Riquelme gây chú ý khi tuyên bố sẽ đưa bộ đôi ngôi sao của Man City, Erling Haaland và Rodri về sân Bernabeu nếu trở thành tân chủ tịch "Đội bóng Hoàng gia". Tuyên bố này thậm chí khiến Man City cân nhắc các biện pháp pháp lý liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của Haaland trong chiến dịch tranh cử.

Real sẽ không bổ nhiệm Mourinho nếu Enrique Riquelme đắc cử Chủ tịch

Một cam kết khác được Riquelme đưa ra là bổ nhiệm huyền thoại Raul Gonzalez làm giám đốc thể thao. Hiện tại, Real Madrid không có vị trí này trong bộ máy điều hành. Raul từng dẫn dắt đội Castilla, đội B của Real trước khi rời cương vị vào năm ngoái.

Theo Riquelme, chính Raul đã tiến cử Klopp cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Trong tuyên bố từ văn phòng của mình, vị doanh nhân này cho biết: "Chúng tôi biết rằng Jurgen Klopp đã công khai tuyên bố rằng ông không có ý định trở lại băng ghế huấn luyện trong tương lai gần, đồng thời đã từ chối rất nhiều lời đề nghị.

Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng thử thách mang tên Real Madrid là điều hoàn toàn khác biệt. Bởi có rất nhiều CLB vĩ đại, nhưng chỉ có một Real Madrid. Chỉ có một tổ chức có thể kết hợp giữa truyền thống và tương lai, giữa các giá trị và tham vọng, giữa đam mê và sự xuất sắc.

Vì lý do đó, nếu các hội viên trao cho tôi sự tin tưởng vào Chủ nhật này, thì vào thứ Hai, ngày 8/6, Raul Gonzalez Blanco sẽ liên hệ với Jurgen Klopp để trực tiếp truyền đạt dự án thể thao của chúng tôi cũng như mong muốn ông trở thành người dẫn dắt kỷ nguyên mới của Real Madrid từ băng ghế huấn luyện".

Perez hứa đưa Mourinho trở lại Bernabeu

Trong khi đó, Florentino Perez không đứng ngoài cuộc đua bằng những lời hứa đầy tham vọng. Ông tuyên bố Jose Mourinho sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng mới của Real Madrid nếu tái đắc cử. CLB Benfica trước đó cũng xác nhận Mourinho sẽ rời đội bóng Bồ Đào Nha trong trường hợp Perez tiếp tục nắm quyền tại Bernabeu.

Bên cạnh đó, Perez còn công bố kế hoạch chiêu mộ bộ đôi hậu vệ Denzel Dumfries và Ibrahima Konate.

Vị chủ tịch đã gắn bó với Real Madrid từ năm 2000 cũng cam kết gửi lời đề nghị trị giá 150 triệu euro cho một trong những ngôi sao hàng đầu châu Âu. Nhiều nguồn tin cho rằng mục tiêu đó là Michael Olise của Bayern Munich.

Klopp nói gì về khả năng dẫn dắt Real Madrid?

Kể từ khi chia tay Liverpool vào mùa hè năm 2024, Jurgen Klopp chưa trở lại công tác huấn luyện ở bất kỳ CLB nào. Hiện chiến lược gia người Đức đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của tập đoàn Red Bull, vị trí ông nắm giữ từ tháng 1/2025.

Ít nhất 2 lần kể từ khi rời Liverpool, Klopp đều khẳng định mình đã "xong việc" với nghề huấn luyện, lần gần nhất là vào tháng 9 năm ngoái.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những tin đồn liên hệ với Real Madrid hồi tháng 3 năm nay, Klopp trả lời đầy ẩn ý: "Nếu Real Madrid gọi điện, đến giờ chắc chúng ta đã biết chuyện đó rồi. Nhưng tất cả chỉ là những điều vô nghĩa. Họ chưa từng gọi, dù chỉ một lần. Người đại diện của tôi vẫn ở đó, các bạn có thể hỏi ông ấy. Họ cũng chưa từng gọi cho ông ấy.

Hiện tại tôi không nghĩ về điều đó, và thật may là cũng không có lý do gì để nghĩ đến. Ở độ tuổi này, tôi đã đi khá xa trong cuộc sống, nhưng với tư cách một huấn luyện viên, tôi chưa hoàn toàn kết thúc. Tôi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới. Nhưng lúc này không có bất kỳ kế hoạch nào cả".