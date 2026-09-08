Hoa khôi Đặng Yến ngày càng nóng bỏng, giành chức vô địch tại World Cup pickleball

🏆 Đặng Yến giành cú đúp danh hiệu tại World Cup Pickleball

Tại World Cup Pickleball 2026 vừa kết thúc ở Đà Nẵng, Đặng Yến là một trong những người đẹp để lại nhiều dấu ấn khi vừa thi đấu nổi bật, vừa thu hút sự chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp.

Vóc dáng gây trầm trồ của Đặng Yến

Cựu chủ công bóng chuyền xuất sắc giành chức vô địch đôi nữ và hạng 3 đôi nam nữ ở các nội dung dành cho KOL. Chia sẻ sau giải đấu, Đặng Yến cho biết cô ấn tượng với quy mô và công tác tổ chức của World Cup Pickleball 2026.

“Tôi rất choáng ngợp với quy mô cũng như khâu tổ chức rất chỉn chu của giải đấu. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được góp mặt tranh tài. Qua giải, tôi thấy trình độ pickleball của các VĐV trong nước cũng như quốc tế đang phát triển rất nhanh. Điều đó trở thành động lực để tôi tiếp tục tập luyện, nâng cao trình độ bản thân”, Đặng Yến chia sẻ.

Người đẹp có cú đúp danh hiệu tại World Cup

Theo người đẹp, các trận đấu ở hạng mục KOL ngày càng có tính cạnh tranh cao khi những nghệ sĩ tham dự đều tiến bộ rõ rệt.

“Ở hạng mục KOL tôi tranh tài, phải nói ngày càng khó khăn hơn bởi các anh em nghệ sĩ càng ngày đánh càng hay. Vì vậy, việc lên ngôi vô địch đôi nữ và giành hạng 3 đôi nam nữ cũng khá chông gai”.

“Tôi cảm thấy may mắn và cảm ơn sự đồng hành của hai người đồng đội ở hai nội dung trên. Tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo nên một giải đấu tuyệt vời, là nơi để các anh chị em nghệ sĩ trên cả nước kết nối, giao lưu và học hỏi”, cô nói.

🔥 Hoa khôi pickleball ngày càng nóng bỏng

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích trên sân, Đặng Yến còn được nhiều người hâm mộ quan tâm nhờ nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng ngày càng quyến rũ.

Đặng Yến xuất thân là cựu chủ công bóng chuyền

Hoa khôi làng pickleball thường xuyên xuất hiện với những trang phục thể thao làm nổi bật vóc dáng săn chắc. Việc chăm chỉ tập luyện giúp cựu chủ công bóng chuyền duy trì hình thể khỏe khoắn, năng động.

Bên cạnh những khoảnh khắc thi đấu, Đặng Yến còn thường xuyên chia sẻ các clip vui nhộn, “thả dáng” và cổ vũ bên lề các giải pickleball, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ.

Sau World Cup Pickleball 2026, Đặng Yến cho biết cô sẽ không dành quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà tiếp tục tập luyện.

Người đẹp đặt mục tiêu cải thiện chuyên môn, nâng cao trình độ và hướng tới những thành tích tốt hơn tại các giải đấu pickleball trong thời gian tới.