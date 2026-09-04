2 kỷ lục Guinness tại World Cup Pickleball do Việt Nam đăng cai

Giải Pickleball World Cup 2026 vừa chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn diễu hành của 65 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng màn trống hội mang chủ đề “Đường đến vinh quang” do hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn.

Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng, đậm đà bản sắc Việt Nam (Ảnh: ĐNRT)

Đoàn chủ nhà Việt Nam trong phần diễu hành của 65 đoàn dự giải (Ảnh: ĐNRT)

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục “Giải pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất”, được xác lập tại Đà Nẵng ngày 2/9/2026. Đồng thời, tổ chức này cũng trao chứng nhận “Chiếc cúp pickleball có giá trị lớn nhất” được xác lập tại Đà Nẵng, Việt Nam ngày 2/9/2026.

Đây không chỉ là niềm tự hào của một giải đấu, mà là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển vượt bậc của pickleball và thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Pickleball World Cup 2026 xác lập 2 kỷ lục Guinness (Ảnh: ĐNRT)

Diễn ra từ ngày 30-8 đến 6-9, Pickleball World Cup 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ như, Hoa kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore...; tranh tài ở hai hạng mục quốc gia và cá nhân.

Giải đánh dấu cột mốc lịch sử khi là kỳ World Cup Pickleball đầu tiên tổ chức tại châu Á mà Việt Nam vinh dự là quốc gia đăng cai.