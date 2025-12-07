"Nam thần" thể dục Đinh Phương Thành & cơ hội viết tiếp kỷ lục ở SEA Games 33

Ở tuổi 30, khi phần lớn vận động viên thể dục dụng cụ đã tính chuyện lui về sau ánh đèn sân khấu, Đinh Phương Thành vẫn giữ được phong độ đỉnh cao và là niềm hy vọng số một của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đại hội tổ chức tại Thái Lan lần này cũng đánh dấu kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của anh, một chặng đường kéo dài hơn hai thập kỷ với quá nhiều mồ hôi, nước mắt và những cột mốc lịch sử.

Phương Thành đã có những ký ức rực rỡ tại SEA Games và đây có thể là kỳ Đại hội cuối mà anh tranh tài

✨ Một hành trình phi thường của "Nam thần"

Sinh năm 1995 và lớn lên tại Hà Nội, Phương Thành bén duyên thể dục dụng cụ từ năm 7 tuổi vì thể trạng yếu và nghịch. Chính tại phòng tập nhỏ năm ấy, tài năng đặc biệt của cậu bé gầy gò được huấn luyện viên Trương Tuấn Hiền phát hiện. Chỉ ít lâu sau, anh được đưa sang Trung Quốc tập huấn dài hạn, bước ngoặt mà không ai ngờ rằng sẽ tạo nên một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử TDDC Việt Nam.

Những năm tháng tập luyện tại nước ngoài không hề dễ dàng. Thành thường xuyên ốm đau, phải tạm dừng rồi quay lại tập luyện, đôi tay chai sạn và cơ thể mệt mỏi vì khối lượng bài tập nặng. Nhưng chính nỗ lực bền bỉ đã giúp anh vươn lên khác biệt.

18 tuổi, anh trở thành thành viên đội tuyển quốc gia. Một năm sau, tại ASIAD 2014 ở Incheon Phương Thành giành tấm HCĐ quý giá ở nội dung xà kép, đánh dấu lần đầu TDDC Việt Nam bước lên bục huy chương châu Á sau nhiều năm. Cũng từ đây, cái tên Đinh Phương Thành thật sự bước ra ánh sáng.

👑 "Nam thần" SEA Games: 5 kỳ đại hội liên tiếp giành HCV

Nếu chỉ gói gọn sự nghiệp của anh trong hai chữ “thành công”, có lẽ vẫn là quá ít. Trong suốt 10 năm chinh chiến ở đấu trường Đông Nam Á, Phương Thành đã giành tổng cộng 13 HCV, trải dài ở các nội dung xà đơn, xà kép, toàn năng và đồng đội. Đặc biệt, chiến thắng xà đơn tại SEA Games 32 đã giúp anh thiết lập kỳ tích 5 kỳ SEA Games liên tiếp có HCV, thành tích vô tiền khoáng hậu của thể dục dụng cụ Việt Nam.

Ít ai biết, để có tấm HCV lịch sử đó, anh chỉ có… 10 phút nghỉ giữa hai nội dung xà kép và xà đơn. Hai tay mỏi cứng, gần như không có thời gian khởi động, nhưng sự lì lợm và tập trung tuyệt đối giúp anh chiến thắng chính mình và vượt qua mọi áp lực.

⭐ Ngôi sao có ngoại hình bắt mắt

Tài năng đã góp phần tạo nên một huyền thoại, nhưng sức hút của Đinh Phương Thành còn đến từ vẻ ngoài “Nam thần”.

Cường độ tập luyện cường độ cao tạo cho anh cơ thể săn chắc, cơ bụng 6 múi rõ nét và đôi tay mạnh mẽ. Bên cạnh đó là gương mặt góc cạnh, nụ cười hiền và phong thái có phần ngượng ngùng, tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút. Không khó hiểu khi anh được fan ưu ái gọi là “Nam vương TDDC” hay “Hoàng tử TDDC”.

Ít người biết rằng gia đình là bến đỗ và là động lực lớn nhất của anh. Bố mẹ làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, vì vậy Thành luôn cố gắng tập luyện để đền đáp công lao nuôi dưỡng.

Việc lập gia đình và đón con đầu lòng. Giúp anh có thêm nguồn sức mạnh mới để bước vào kỳ SEA Games 33 trên đất Thái lan.

Yulo, đối thủ lớn người Philippines không dự SEA Games 33

🔥 SEA Games 33, cơ có thể là cuối cùng để viết tiếp lịch sử

SEA Games năm nay thay đổi nhiều quy định gây tranh cãi, mỗi VĐV chỉ được thi chung kết một nội dung cá nhân và loại bỏ nội dung toàn năng. Những thay đổi này khiến nhiều ngôi sao lớn của khu vực, trong đó có nhà vô địch Olympic Carlos Yulo (Philippines), quyết định không tham dự.

Điều này đồng nghĩa, thể dục dụng cụ SEA Games 33 mất đi một đối thủ đẳng cấp hàng đầu, và cơ hội cạnh tranh huy chương cho Phương Thành càng rõ hơn. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một VĐV từng dự Olympic và chinh chiến đủ lớn, anh hướng đến kỳ SEA Games cuối cùng không chỉ để tìm kiếm một tấm HCV, mà còn để khép lại hành trình sự nghiệp bằng một dấu ấn xứng đáng.