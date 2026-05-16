Carrick đạt thỏa thuận dẫn dắt MU 2 năm, bao giờ công bố hợp đồng mới?

Carrick đạt thỏa thuận sơ bộ với Man United

Sau khi giúp MU hoàn thành mục tiêu dự Champions League mùa sau, Michaell Carrick đang rất gần với việc được bổ nhiệm làm HLV chính thức của đội chủ sân Old Trafford. Theo nguồn tin từ The Athletic và The Guardian, hai tờ báo đáng tin cậy bậc nhất tại Anh, MU và Carrick đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về tương lai của ông thầy người Anh.

Theo đó, Carrick cùng các đồng sự sẽ nhận được bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Về cơ bản, ông thầy người Anh đã đồng ý với phương án này. Hiện tại, đôi bên chỉ còn đàm phán một vài điều khoản nhỏ khác để hoàn tất hợp đồng.

Nguồn tin cho biết nhiều khả năng Carrick sẽ được trao hợp đồng mới trong ngày hôm nay (16/5) hoặc muộn nhất là trước trận đấu với Nottingham Forest vào trưa Chủ nhật (17/5 theo giờ địa phương). Điều này cho thấy ban lãnh đạo MU muốn ổn định vị trí chỉ huy trong phòng thay đồ trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo tờ Athletic, Manchester United gửi lời đề nghị ban đầu vào sáng thứ Sáu sau khi chủ tịch Sir Jim Ratcliffe “bật đèn xanh” sau cuộc họp của ban điều hành với giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Cả hai đều đã đề xuất Carrick nên được chọn làm HLV trưởng của đội bóng.

Trước đó, Manchester United đã cân nhắc một vài phương án khác như Andoni Iraola của AFC Bournemouth, Unai Emery của Aston Villa và Oliver Glasner của Crystal Palace. Tuy nhiên, Carrick vẫn là lựa chọn cuối cùng.

Thành tích của Carrick tại Manchester United

Michael Carrick sắm vai “lính cứu hỏa” cho đội chủ sân Old Trafford sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Đội bóng lúc đó đúng là một mớ bòng bong mà rất ít HLV dám nhận. Thời điểm ấy, “Quỷ đỏ” đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng chẳng ai nghĩ đội bóng này có thể kết thúc trong nhóm được dự Champions League mùa sau.

Thế nhưng, Carrick đã khiến tất cả phải trầm trồ khi giúp đội bóng giành những chiến thắng liên tiếp. “Quỷ đỏ” có tổng cộng 10 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 lần trong 15 trận thi đấu dưới quyền của ông thầy người Anh. Trong chuỗi trận ấy, họ ghi được 27 bàn, tương đương với gần 2 bàn/trận và thủng lưới 16 lần. Với thành tích ấy, Manchester United có vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu.