Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Carrick đạt thỏa thuận dẫn dắt MU 2 năm, bao giờ công bố hợp đồng mới?

Premier League 2025-26 Manchester United

MU đã chính thức đề nghị Michael Carrick làm HLV trưởng dài hạn và đôi bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ.

   

Carrick đạt thỏa thuận sơ bộ với Man United

Sau khi giúp MU hoàn thành mục tiêu dự Champions League mùa sau, Michaell Carrick đang rất gần với việc được bổ nhiệm làm HLV chính thức của đội chủ sân Old Trafford. Theo nguồn tin từ The Athletic và The Guardian, hai tờ báo đáng tin cậy bậc nhất tại Anh, MU và Carrick đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về tương lai của ông thầy người Anh.

Theo đó, Carrick cùng các đồng sự sẽ nhận được bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Về cơ bản, ông thầy người Anh đã đồng ý với phương án này. Hiện tại, đôi bên chỉ còn đàm phán một vài điều khoản nhỏ khác để hoàn tất hợp đồng.

Nguồn tin cho biết nhiều khả năng Carrick sẽ được trao hợp đồng mới trong ngày hôm nay (16/5) hoặc muộn nhất là trước trận đấu với Nottingham Forest vào trưa Chủ nhật (17/5 theo giờ địa phương). Điều này cho thấy ban lãnh đạo MU muốn ổn định vị trí chỉ huy trong phòng thay đồ trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo tờ Athletic, Manchester United gửi lời đề nghị ban đầu vào sáng thứ Sáu sau khi chủ tịch Sir Jim Ratcliffe “bật đèn xanh” sau cuộc họp của ban điều hành với giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Cả hai đều đã đề xuất Carrick nên được chọn làm HLV trưởng của đội bóng.

Trước đó, Manchester United đã cân nhắc một vài phương án khác như Andoni Iraola của AFC Bournemouth, Unai Emery của Aston Villa và Oliver Glasner của Crystal Palace. Tuy nhiên, Carrick vẫn là lựa chọn cuối cùng.

Thành tích của Carrick tại Manchester United

Michael Carrick sắm vai “lính cứu hỏa” cho đội chủ sân Old Trafford sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Đội bóng lúc đó đúng là một mớ bòng bong mà rất ít HLV dám nhận. Thời điểm ấy, “Quỷ đỏ” đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng chẳng ai nghĩ đội bóng này có thể kết thúc trong nhóm được dự Champions League mùa sau.

Thế nhưng, Carrick đã khiến tất cả phải trầm trồ khi giúp đội bóng giành những chiến thắng liên tiếp. “Quỷ đỏ” có tổng cộng 10 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 lần trong 15 trận thi đấu dưới quyền của ông thầy người Anh. Trong chuỗi trận ấy, họ ghi được 27 bàn, tương đương với gần 2 bàn/trận và thủng lưới 16 lần. Với thành tích ấy, Manchester United có vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu.

-16/05/2026 08:15 AM (GMT+7)
