Cờ đến tay U17 Việt Nam: Né được 3 ông lớn, sáng cửa vào chung kết giải châu Á

U17 Việt Nam có cơ hội lớn lọt vào chung kết U17 châu Á

U17 Việt Nam bất ngờ có được ngôi đầu bảng C tại VCK U17 châu Á 2026 sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc lại bị U17 Yemen cầm hòa với tỉ số 0-0 trong trận đấu cùng giờ. Kết quả này giúp U17 Việt Nam có đường đi rất thuận lợi cho con đường tiến vào chung kết.

U17 Việt Nam vào tứ kết với tư cách là đội nhất bảng C VCK U17 châu Á 2026

Thứ nhất, U17 Việt Nam sẽ được gặp U17 Australia trong trận tứ kết (0h, 17/5). Đây là đối thủ mà thầy trò HLV Roland từng đánh bại tại giải U17 Đông Nam Á cách đây không lâu. So với thời điểm ấy, U17 Australia mạnh hơn khi được bổ sung thêm 5 cầu thủ. Đáng chú ý nhất là thủ thành Wilson Papp, người đang được đào tạo tại CLB Brighton (Anh).

Thủ môn này đã chứng minh được năng lực qua 2 trận đấu ở vòng bảng với 11 pha cứu thua. Riêng trong trận đấu với U17 Uzbekistan, Wilson Papp đã có tới 8 pha cứu thua nhưng không thể giúp U17 Australia tránh được thất bại trước đại diện tới từ Trung Á.

Trận thua này cũng cho thấy được phần nào thực lực của U17 Australia. Họ có thể hình và thường xuyên chơi tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên, các hậu vệ của Australia khá vụng về và tính tổ chức đội hình cũng không cao. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ Australia tới từ nhiều đội bóng khác nhau và chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau.

Nguy hiểm nhất trên hàng công của U17 Australia là Becvinovski, cầu thủ từng ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam tại giải Đông Nam Á vừa qua. Tưởng như cầu thủ đeo áo số 10, Lombardi sẽ là “con bài giấu trong tay áo” của HLV Carl Veart khi ông cất cầu thủ này trong chiến thắng 4-0 trước Ấn Độ. Tuy nhiên, Lombardi không để lại được ấn tượng gì trong 45 phút đối đầu với Uzbekistan và bị thay ra sớm.

Đối thủ của U17 Việt Nam tại bán kết

Nếu vượt qua được U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Trung Quốc, đội vừa thắng U17 Saudi Arabia 3-1. U17 Trung Quốc không phải là đối thủ quá khó chơi.

U17 Saudi Arabia thi đấu vất vả trước U17 Thái Lan ở vòng bảng

U17 Trung Quốc từng thua 0-1 trước U17 Indonesia. Đó là trận đấu họ cầm bóng rất nhiều (69%) và dứt điểm cũng lắm (19 lần) nhưng số lần sút trúng đích quá ít (3 lần). U17 Trung Quốc khá thích chơi bóng dài và tạt bổng từ hai biên nhưng hiệu quả lại không cao.

Nhánh đấu cực khó của U17 Hàn Quốc

Cần phải cảm ơn U17 Hàn Quốc khi họ bất ngờ đưa ngôi đầu bảng C cho U17 Việt Nam. Với việc đứng thứ hai ở bảng C, đội bóng tới từ xứ “Kim chi” rơi vào nhánh đấu cực kỳ khó khăn. Ở tứ kết, U17 Hàn Quốc sẽ phải đối đầu với U17 Uzbekistan (23h, 16/5). Đây là đội bóng có thực lực rất mạnh. Nhìn cách họ ép cho U17 Australia “không thở nổi” ở lượt cuối vòng bảng là đủ biết U17 Hàn Quốc sẽ vất vả như thế nào trong trận tứ kết.

U17 Uzbekistan là đối thủ rất mạnh của U17 Hàn Quốc tại tứ kết

Ngay cả khi U17 Hàn Quốc vượt qua được U17 Uzbekistan, đối thủ trong trận bán kết của họ sẽ là U17 Nhật Bản, đội bóng đã đè bẹp U17 Tajikistan 5-0 ở tứ kết. HLV Shinji Ono cùng các học trò đã chứng minh bản thân là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi thắng cả 3 trận ở vòng bảng mà không tốn quá nhiều sức.

Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để U17 Việt Nam dễ có mặt ở chung kết U17 châu Á 2026 bởi 3 ứng viên hàng đầu là U17 Hàn Quốc, U17 Uzbekistan và U17 Nhật Bản lại nằm chung nhánh bán kết và khác nhánh bán kết với thầy trò HLV Roland. Bởi vậy, chỉ 1 trong 3 đội bóng này có thể góp mặt ở trận chung kết.

U17 Việt Nam cần cố gắng hết sức để tận dụng nhánh đấu đẹp để có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải đấu. Hy vọng thầy trò HLV Roland sẽ thi đấu tốt trước U17 Australia để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp ở giải đấu năm nay.