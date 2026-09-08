Tennis đỉnh cao US Open: Alcaraz đấu nảy lửa Shelton, Sabalenka phô diễn sức mạnh

Trận đấu giữa Alcaraz và Ben Shelton sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: Khoảng 7h30, 9/9 (Tứ kết đơn nam US Open 2026)

Alcaraz đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch không thể cản phá tại US Open 2026. Sau khi hạ Tommy Paul 6-4, 6-3, 6-4, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục tiến vào tứ kết với phong độ cực kỳ ấn tượng.

Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 4 trước Shelton

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Shelton, tay vợt chủ nhà đang tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt tại New York. Hạt giống số 8 cũng vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Stefanos Tsitsipas sau 3 set.

Đây là lần thứ 4 Shelton chạm trán Alcaraz và cán cân đối đầu đang nghiêng tuyệt đối về phía tay vợt Tây Ban Nha với 3 chiến thắng. Alcaraz rõ ràng được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và phong độ hiện tại, nhưng Shelton có lợi thế sân nhà, lối đánh giàu sức mạnh cùng khả năng giao bóng bùng nổ.

Nếu Shelton phát huy được những cú giao bóng uy lực và duy trì sức ép từ cuối sân, Alcaraz có thể sẽ phải trải qua một trận đấu khó khăn hơn nhiều so với vòng trước. Tay vợt người Mỹ hoàn toàn có khả năng kéo đối thủ vào những set đấu giằng co và thậm chí giành ít nhất 1 set.

Dù Alcaraz vẫn là lựa chọn sáng giá cho tấm vé bán kết, màn so tài này hứa hẹn có nhiều game đấu và khó kết thúc chóng vánh.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Shelton 3-1.

Frances Tiafoe - Alex Michelsen: Khoảng 0h, 9/9 (Tứ kết đơn nam US Open 2026)

Tiafoe đang có hành trình đầy ấn tượng tại US Open 2026. Hạt giống số 11 vừa đánh bại cựu vô địch Daniil Medvedev 7-6, 6-4, 7-6 để lần thứ 10 liên tiếp giành chiến thắng tại Louis Armstrong Stadium, qua đó ghi tên mình vào tứ kết.

Tiafoe được đánh giá cao hơn Michelsen nhờ lợi thế đối đầu

Phong độ của Tiafoe trong năm 2026 cũng đang rất ổn định và anh tiếp tục cho thấy bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Đối thủ tiếp theo là Michelsen, tay vợt 22 tuổi đang gây ấn tượng mạnh khi chưa thua set nào tại Flushing Meadows. Michelsen vừa vượt qua Tomas Martin Etcheverry 7-6, 6-4, 6-4.

Đây mới là lần thứ 3 hai tay vợt người Mỹ chạm trán nhau, nhưng Tiafoe đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 2 chiến thắng, đồng thời chưa từng để Michelsen giành được một set đấu.

Michelsen có phong độ tốt và đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co nhờ những cú đánh mạnh từ cuối sân. Tuy nhiên, kinh nghiệm, thứ hạng cùng lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu đang đứng về phía Tiafoe. Hạt giống số 11 cũng đang chơi thứ tennis đủ chắc chắn để duy trì sự áp đảo trước người đồng hương.

Tiafoe được kỳ vọng sẽ tiếp tục tận dụng tốt những thời điểm quan trọng và giành chiến thắng để tiến vào bán kết US Open 2026.

Dự đoán kết quả: Tiafoe thắng Michelsen 3-1.

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: Khoảng 22h30, 8/9 (Tứ kết đơn nữ US Open 2026)

Sabalenka tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch US Open bằng chiến thắng 6-4, 6-3 trước Taylor Townsend. Tay vợt số 1 thế giới đang có phong độ cực cao khi toàn thắng 17 trận gần nhất tại Flushing Meadows và chưa thua set nào ở giải năm nay.

Sabalenka quyết tâm nối dài chuỗi thắng tại Flushing Meadows

Đối thủ của Sabalenka là Linda Noskova, nhà vô địch Wimbledon 2026. Tay vợt người CH Czech vừa vượt qua Marta Kostyuk sau trận đấu kéo dài 2 giờ 27 phút, nhưng trước đó cũng phải trải qua một trận 3 set ở vòng 3.

Sabalenka toàn thắng 2 lần đối đầu Noskova, trong đó có chiến thắng thuyết phục tại Indian Wells hồi đầu năm. Tuy nhiên, khả năng giao bóng cùng những cú đánh mạnh, phẳng của Noskova đủ sức khiến tay vợt số 1 thế giới gặp không ít khó khăn.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-0.

Jessica Pegula - Emma Navarro: Khoảng 6h, 9/9 (Tứ kết đơn nữ US Open 2026)

Pegula lần thứ 3 liên tiếp vào tứ kết US Open sau khi đánh bại Sorana Cirstea 6-3, 6-4. Hạt giống số 3 đang thể hiện sự ổn định và tiếp tục được đánh giá cao trên hành trình tiến sâu tại New York.

Pegula áp đảo Navarro trong 4 lần đối đầu trước đây

Đối thủ của Pegula là Navarro, người vừa vượt qua Anna Kalinskaya 6-4, 6-2 chỉ sau 1 giờ 21 phút. Navarro cũng từng đánh bại Karolina Muchova ở vòng 3 và đang có phong độ đáng chú ý.

Pegula áp đảo hoàn toàn về đối đầu với 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có lần đánh bại Navarro tại Cincinnati hồi tháng trước. Với kinh nghiệm cùng lợi thế tâm lý, tay vợt số 3 thế giới vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Navarro đủ khả năng tạo ra một trận đấu giằng co.

Dự đoán kết quả: Pegula thắng 2-1.

Lịch thi đấu US Open ngày 8/9