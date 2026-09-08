MU xếp thứ mấy ở bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu VAR không sai?

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 mới chỉ bắt đầu, nhưng đã xuất hiện một số quyết định đáng bàn. Hãy cùng xem những sai sót của VAR ở vòng 2 đã ảnh hưởng như thế nào đến bảng xếp hạng giả định. Những sai sót này được xác định thông qua các cuộc bình chọn của người theo dõi Squawka trên mạng xã hội X, dựa trên những quyết định VAR gây tranh cãi nhất ở mỗi vòng đấu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 nếu không tính các “sai sót” của VAR

Lưu ý: Bảng xếp hạng của Squawka được xây dựng dựa trên giả định rằng những quả phạt đền đáng lẽ phải được trao sau đó sẽ được thực hiện thành công. Kể từ mùa giải 2016/17, 80,28% số quả phạt đền được thực hiện tại Ngoại hạng Anh đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

Theo thống kê từ Squawka, MU, Arsenal, Tottenham và Leeds United mỗi đội đều được hưởng lợi 1 lần từ những sai sót của VAR được người hâm mộ bình chọn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ở chiều ngược lại, Chelsea, Liverpool, Brentford và Nottingham Forest là những đội chịu ảnh hưởng bất lợi từ các sai sót đó.

Những tranh cãi về VAR ở vòng 2

Vòng đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra tương đối yên ắng, không xuất hiện quyết định nào gây tranh cãi liên quan đến VAR cần được bàn luận. Nhưng sang vòng 2, những tranh luận về VAR tại Ngoại hạng Anh đã trở nên sôi nổi, trong đó có một tình huống dùng tay chơi bóng gây tranh cãi.

Bàn thắng thứ hai của MU đáng lẽ bị từ chối?

Kết quả: MU 5-2 Ipswich Town

Quyết định ban đầu: Công nhận bàn thắng

Quyết định của VAR: Công nhận bàn thắng

Kết quả bình chọn của Squawka: Không công nhận bàn thắng (72,8%)

Luật dùng tay chơi bóng trở thành tâm điểm tranh luận trong chiến thắng của MU trước Ipswich Town. “Quỷ đỏ” vươn lên dẫn 2-1 sau khi cú sút của Harry Maguire đập trúng chân Jacob Greaves khiến bóng đổi hướng và đi vào lưới.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện cú sút, Maguire đã khống chế bóng bằng tay. Bóng chạm tay anh khi hai tay ở gần cơ thể và thu lại để bảo vệ bản thân trước một khả năng va chạm, do đó có thể xem đây là tình huống dùng tay chơi bóng vô tình.

Dù bóng đã chạm tay Maguire trong tình huống trước đó, bàn thắng vẫn được công nhận

Tuy nhiên, những quy định này thường được áp dụng khác đi khi cầu thủ dùng tay chơi bóng là người trực tiếp ghi bàn, và điều đó đáng lẽ sẽ chống lại Maguire. Nhưng do cú sút của Maguire đang đi chệch khung thành và được tính là bàn phản lưới nhà của Greaves, trọng tài không cho rằng cần thiết phải xử phạt lỗi dùng tay chơi bóng.

Brentford có bị từ chối một quả phạt đền?

Kết quả: Leeds United 1-1 Brentford

Quyết định ban đầu: Không phạt đền

Quyết định của VAR: Không phạt đền

Kết quả bình chọn của Squawka: Phạt đền (53,2%)

Brentford muốn được hưởng phạt đền đầu hiệp hai trong trận gặp Leeds United khi Kevin Schade ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của Jayden Bogle. Trọng tài không cho thấy dấu hiệu quan tâm đến những phản ứng của các cầu thủ Brentford và cho trận đấu tiếp tục. Tình huống sau đó được VAR kiểm tra, nhưng quyết định ban đầu vẫn được giữ nguyên. Pha va chạm từ Bogle được xác định là chưa đủ để khiến Schade ngã xuống.

Những tranh cãi về VAR ở vòng 3

Những tranh cãi liên quan đến VAR tiếp tục xuất hiện ở vòng 3, trong đó có quyết định liên quan đến thẻ đỏ ở trận tâm điểm Arsenal gặp Chelsea.

Gabriel có đáng bị truất quyền thi đấu?

Kết quả: Arsenal 2-1 Chelsea

Quyết định ban đầu: Không thẻ đỏ

Quyết định của VAR: Không thẻ đỏ

Kết quả bình chọn của Squawka: Thẻ đỏ (61,1%)

Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea, Gabriel dường như đã dùng chân đá vào mặt thủ môn Emiliano Martinez ở cự ly gần. Martinez được chăm sóc y tế, nhưng Gabriel không phải nhận thêm án phạt nào. Nhiều người theo dõi Squawka cho rằng tình huống này đáng lẽ phải khiến trung vệ người Brazil nhận thẻ đỏ.

Nếu Gabriel bị thẻ đỏ, cục diện trận derby giữa Arsenal và Chelsea có thể sẽ diễn ra theo chiều hướng khác

Bàn thắng của Neco Williams vào lưới Tottenham có nên được công nhận?

Kết quả: Nottingham Forest 0-0 Tottenham

Quyết định ban đầu: Công nhận bàn thắng

Quyết định của VAR: Không công nhận bàn thắng

Kết quả bình chọn của Squawka: Công nhận bàn thắng (72,7%)

Neco Williams bị từ chối bàn thắng vì lỗi dùng tay chơi bóng sau khi VAR xem lại tình huống, dù hình ảnh dường như cho thấy tiền vệ Sandro Tonali bên phía Tottenham đã đá vào đầu anh trước khi cầu thủ của Nottingham Forest chạm bóng. Tuyển thủ Xứ Wales sau đó khẳng định bóng không chạm tay anh.