Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Aston Villa: Nỗ lực bất thành (Hết giờ)

C1 - Champions League | 23h45, 8/9 | Jan Breydelstadion Club Brugge 2 - 3 Aston Villa (H1: 1-1) Thông tin trước trận Club Brugge vs Aston Villa Aston Villa Điểm Sommer 5.3 Kyriani Sabbe 6.6 Lee Han-beom 7.2 Brandon Mechele 7.2 Joaquin Seys 7.8 Freddie Potts 6.1 Hugo Vetlesen 7 Hans Vanaken 6 Carlos Forbs 7 Nicolò Tresoldi 7.5 Virgili 6.6 Điểm Suzuki 7.6 Wan-Bissaka 6.5 Victor Lindelöf 6.9 Pau Torres 8.1 Ian Maatsen 6.1 Boubacar Kamara 7.1 João Gomes 8.3 John McGinn 8.3 Emiliano Buendía 8 Hemmings 6.8 Jackson 8.1 Thay người Siquet 6.9 Lemarechal 6.6 Tsawa 6.5 Vermant - Diakhon - Thay người Bogarde 6.7 Alysson 6.8 Barkley 6.9 Abraham - Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Club Brugge Club Brugge Aston Villa Sút khung thành 14(7) 21(9) Thời gian kiểm soát bóng 64% 36% Phạm lỗi 17 14 Thẻ vàng 3 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 4 5 Cứu thua 5 5 Vetlesen 19' Xem video Tresoldi (pen) 61' Xem video Xem video 11' McGinn Xem video 22' Buendia Xem video 43' Jackson Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Aston Villa giao bóng trước. 6’ Club Brugge tấn công biên Xem video Pha phối hợp bên cánh trái, Vetlesen căng ngang vào nhưng hậu vệ Aston Villa đã phá bóng giải nguy. 11’ Vào! Vào! 1-0 cho Aston Villa Xem video Từ cánh phải, McGinn thực hiện pha cứa lòng, thủ môn Club Brugge dường như bị che mắt nên không kịp phản ứng và bất lực nhìn bóng đi vào lưới. 15’ Cơ hội cho Aston Villa Xem video Joao Gomes căng ngang từ cánh trái, Hemmings dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. 19’ Vào! Vào! Club Brugge gỡ hòa Xem video Từ pha căng ngang bên cánh trái, Vetlesen có mặt đúng lúc để dứt điểm tung lưới Aston Villa. 22’ Vào! Vào! 2-1 cho Aston Villa Xem video Pha phối hợp bên cánh phải, João Gomes căng ngang cho Buendia dứt điểm cận thành tung lưới Club Brugge. 27’ Aston Villa phản công nhanh Xem video Từ cánh phải, Wan-Bissaka thực hiện quả tạt sang cánh đối diện nhưng quá mạnh. 40’ Wan-Bissaka phối hợp với Jackson Xem video Từ quả tạt bên cánh phải của Wan-Bissaka, Nicolas Jackson thực hiện cú đá kỹ thuật nhưng bóng lại đi chệch khung thành. 43’ Vào! Vào! 3-1 cho Aston Villa Xem video Từ đường chuyền dài của Pau Torres, thủ môn Sommer băng ra ngoài vòng cấm địa để phá bóng, tuy nhiên Nicolas Jackson đã nhanh chân hơn, vượt qua cả Sommer lẫn 2 hậu vệ Club Brugge để dễ dàng ghi bàn thứ 3. 45’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 3-1 nghiêng về Aston Villa. Hiệp 2 bắt đầu. 49’ Cơ hội cho Aston Villa Xem video McGinn băng xuống đón đường chuyền, tuy nhiên cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 55’ Cơ hội cho Club Brugge Xem video Pha phối hợp giữa 2 cầu thủ Club Brugge, tuy nhiên các hậu vệ Aston Villa đã ngăn không cho họ dứt điểm. 58’ Phạt đền cho Club Brugge Xem video Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng chạm tay Wan-Bissaka sau nỗ lực ngăn chặn quả tạt của cầu thủ Club Brugge. 61’ Vào! Vào! Club Brugge rút ngắn cách biệt xuống 2-3 Xem video Tresoldi dễ dàng lập công trên chấm phạt đền. 69’ Bóng dột cột dọc khung thành Aston Villa Xem video Từ tình huống phạt góc, cầu thủ Club Brugge đánh đầu, bóng chạm thủ môn Suzuki trước khi tìm đến cột dọc khung thành. 80’ Cơ hội của Aston Villa Joao Gomes đột phá rất táo bạo vào vòng cấm địa Club Brugge, tuy nhiên cú dứt điểm quyết định đã bị cầu thủ đội chủ nhà cản phá. 90’ Trận đấu có 4 phút bù giờ. 90+3’ Club Brugge tấn công biên Từ quả tạt bên cánh phải, cầu thủ Club Brugge bật cao đánh đầu, bóng đi đúng vị trí của thủ môn Suzuki. 90+4’ Hết giờ Tỷ số chung cuộc: Club Brugge 2-3 Aston Villa. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Sommer, Kyriani Sabbe, Lee Han-beom, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Nicolò Tresoldi, Virgili Suzuki, Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, João Gomes, John McGinn, Emiliano Buendía, Hemmings, Jackson

Siêu máy tính cảnh báo Aston Villa

Theo BeSoccer, Club Brugge có 47% khả năng giành chiến thắng, trong khi con số của Aston Villa là 29,4% và khả năng hòa đạt 23,6%. Đại diện Bỉ cũng nhỉnh hơn về bàn thắng kỳ vọng với 1,73 xG, so với 1,32 xG của đội khách, cho thấy Aston Villa được dự báo sẽ đối mặt với không ít khó khăn tại Jan Breydel.

Nhận định này càng có cơ sở khi Club Brugge sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng ở đấu trường châu Âu. Đại diện Bỉ chỉ thua 3 trong 22 trận gần nhất tại đây, bên cạnh 13 chiến thắng và 6 trận hòa. Vì vậy, lợi thế Jan Breydel có thể trở thành vũ khí quan trọng giúp Club Brugge hướng tới 3 điểm.

Aston Villa khủng hoảng khả năng dứt điểm

Chỉ 3 tháng sau chức vô địch Europa League, Aston Villa đang trải qua khởi đầu đáng thất vọng ở mùa giải 2026/27. Đội quân của HLV Unai Emery chưa thắng sau 3 vòng Premier League, chỉ giành 1 điểm và đặc biệt chưa ghi nổi bàn thắng nào. Đáng báo động hơn, trong 280 phút thi đấu, Villa chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích.

Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Trận hòa Hull 0-0 là minh chứng khi Villa đạt xG 1,74 nhưng McGinn và Buendia đều bỏ lỡ những tình huống thuận lợi. Việc Morgan Rogers và Watkins ra đi, còn Jackson hay Garnacho chưa khỏa lấp được khoảng trống khiến Emery đau đầu trước chuyến làm khách tại Bỉ.

Club Brugge chờ thời cơ đòi món nợ cũ

Trái ngược Aston Villa, Club Brugge bước vào trận đấu với phong độ đầy tự tin. Đại diện Bỉ thắng 75% trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi trung bình 2,83 bàn/trận. Sân nhà cũng là điểm tựa lớn khi Club Brugge bất bại 17/20 trận gần đây.

Hai đội từng gặp nhau 3 lần trong 2 năm qua và Aston Villa chiếm ưu thế. Gần nhất, Villa thắng Club Brugge 3-0 vào tháng 3/2025, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 6-1. Tuy nhiên, với phong độ trái ngược hiện tại, Club Brugge có cơ sở tin vào màn phục hận, đặc biệt khi hàng công của Emery đang đánh mất sự sắc bén.