Djokovic và bất công ở US Open, chơi tới "không thở nổi" vẫn bị công kích

Thế giới quần vợt vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất lịch sử tại giải US Open 2026. Trên mặt sân cứng New York đầy khắc nghiệt, hình ảnh Novak Djokovic ở tuổi 39, cơ thể rệu rã vì chấn thương tay và tác động của thời tiết, bất lực để thua Mariano Navone ngay từ vòng một không chỉ đơn thuần là một kết quả thể thao. Nó là một sự thật trần trụi, khắc họa sâu sắc nỗi bất công âm ỉ mà tay vợt vĩ đại nhất lịch sử (GOAT) đã phải gánh chịu trong suốt hai thập kỷ vươn lên đỉnh cao.

Djokovic có thể thua trận, nhưng không bao giờ thua trước lịch sử

Sự bất công mang tên "kẻ phản diện"

Trong kỷ nguyên vàng của làng banh nỉ, công chúng dường như đã mặc định chia thế giới làm hai nửa, những người yêu vẻ hào hoa, lịch lãm của Roger Federer và những người sùng bái ý chí chiến đấu kiên cường của Rafael Nadal.

Khi một chàng trai trẻ từ Serbia vươn lên, dùng sự kiên cường để phá vỡ thế song mã và độc chiếm ngai vàng với kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, anh không nhận được tấm thảm đỏ của tình yêu. Thay vào đó, anh vô tình trở thành kẻ phản diện trong mắt số đông, một kẻ phá bĩnh "bữa tiệc" của hai thần tượng "quốc dân".

Sự thiệt thòi ấy kéo dài đến tận những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Khi Federer hay Nadal chấn thương hay thất bại, khán giả nhìn họ bằng ánh mắt xót xa, tiếc nuối và ca ngợi họ như những người hùng bi tráng. Nhưng với Nole, sự khắc nghiệt chưa bao giờ nguôi giảm. Cho dù anh bước vào năm 2026 với bảng thành tích vẫn khiến mọi tay vợt trẻ khao khát, lọt vào chung kết Australian Open và bán kết Wimbledon, người ta vẫn chỉ chờ chực một khoảnh khắc anh sa cơ để buông lời phán xét.

Trận chiến cô độc tại New York

Tại vòng 1 US Open 2026, trong cái nóng hầm hập của Flushing Meadows và một cơ thể không còn nghe theo mệnh lệnh của lý trí, Djokovic đã chơi bằng những giọt năng lượng cuối cùng. Anh cống hiến cho đến khi "không thở nổi". Vậy mà, đổi lại trên mạng xã hội là những lời chỉ trích từ một bộ phận khán giả.

Họ chê trách anh vì không còn giữ được sự thống trị tuyệt đối như thời điểm anh thâu tóm cả 3/4 Grand Slam trong năm 2023. Họ hả hê khi thấy "kẻ hủy diệt" sa cơ, và vội vã dùng mạng xã hội để ép một huyền thoại đang đứng vững chắc trong top 5 thế giới phải giải nghệ. Thật nực cười khi một tay vợt sở hữu 428 tuần đứng ngôi số 1 thế giới (kỷ lục vô tiền khoáng hậu) lại bị đối xử như một kẻ hết thời cần bị đào thải chỉ sau một trận thua vì bất lực trước tuổi tác và chấn thương.

Giống như cựu tay vợt Greg Rusedski đã lên tiếng đầy phẫn nộ trên podcast US Open: "Thật lố bịch. Hãy để cho anh ấy một khoảng lặng. Chúng ta đang may mắn khi có một nhà vô địch vĩ đại như vậy còn thi đấu. Nếu anh ấy thích, hãy để anh ấy tiếp tục cống hiến".

Định kiến không thể che mờ vĩ đại

Djokovic có thể không bao giờ có được lượng người hâm mộ cuồng nhiệt theo kiểu sùng bái như Federer hay Nadal, nhưng anh có thứ mà không ai có thể tước đoạt: Sự vĩ đại tối thượng của các con số và ý chí thép độc nhất vô nhị. Anh giữ kỷ lục kỷ lục 10 lần vô địch Australian Open, 7 danh hiệu Wimbledon, 4 US Open, 3 Roland Garros cùng tấm Huy chương Vàng Olympic Paris 2024 để hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Slam.

Anh không cần sự thương hại của bất cứ ai, vì suốt đời anh đã quen với việc chống lại cả thế giới để chiến thắng. Cái cách anh mệt nhoài, gục ngã tại US Open 2026 không phải là sự thảm hại, mà là minh chứng cao đẹp nhất cho một tinh thần thể thao bất diệt.

Anh vẫn ở đó, chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng đơn giản vì tình yêu với trái banh nỉ, bất chấp thế giới có đối xử với anh bất công đến nhường nào. Khán giả có thể nợ anh một lời xin lỗi, nhưng lịch sử quần vợt thì đã khắc tên Novak Djokovic ở vị trí trang trọng nhất của ngôi đền huyền thoại.