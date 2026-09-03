Tennis đỉnh cao US Open: Zverev và Gauff nguy cơ "hụt hơi", Monfils tái đấu Tien

Alexander Zverev - Quentin Halys: Khoảng 7h30, 4/9 (Vòng 2 đơn nam US Open)

Zverev bước vào cuộc chạm trán Quentin Halys tại US Open 2026 trong trạng thái không hoàn toàn lý tưởng. Tay vợt người Đức vừa phải trải qua màn marathon kéo dài gần 5 giờ ở vòng mở màn, qua đó đứng trước bài toán lớn về thể lực khi giải đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

Zverev vừa trải qua trận đấu tốn sức ở vòng 1

Zverev đã thoát hiểm ngoạn mục trước Lorenzo Sonego với chiến thắng 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Đáng chú ý, hạt giống số 1 phải cứu tới 2 match point trong set 4. Chiến thắng này giúp Zverev tránh khỏi cú sốc sớm, nhưng đồng thời tiêu hao đáng kể sức lực của tay vợt Đức.

Phong độ sân cứng của Zverev trong mùa hè cũng chưa thực sự thuyết phục. Anh từng bị Tallon Griekspoor loại ngay vòng đầu Montreal, trước khi dừng bước ở vòng 4 Cincinnati trước Tommy Paul. Điểm mạnh của Zverev vẫn nằm ở khả năng giao bóng và những cú đánh cuối sân, nhưng sự thiếu chủ động đôi lúc khiến anh gặp khó trước các đối thủ chơi tấn công mạnh.

Bên kia lưới, Halys đang có sự tự tin đáng kể. Tay vợt Pháp vừa đánh bại Facundo Diaz Acosta ở vòng đầu US Open sau 4 set, tung ra tới 18 cú ace. Khả năng giao bóng uy lực và lối đánh thiên về tấn công có thể giúp Halys gây áp lực lên Zverev, đặc biệt nếu trận đấu kéo dài.

Zverev đang dẫn 2-0 trong đối đầu, nhưng cả hai chiến thắng trước Halys trong năm 2026 đều không hề dễ dàng. Vì vậy, nếu thể lực tiếp tục trở thành vấn đề, hạt giống số 2 hoàn toàn có thể phải đối mặt thêm một trận đấu căng thẳng.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng Halys 3-1.

Gael Monfils - Learner : Khoảng 6h, 4/9 (Vòng 2 đơn nam US Open)

Monfils đang viết tiếp câu chuyện đặc biệt tại US Open khi trở thành một trong những tay vợt lớn tuổi nhất giành chiến thắng ở vòng chính. Ở tuổi 40, anh tiếp tục khiến khán giả New York phấn khích sau màn vượt qua Adolfo Daniel Vallejo với tỷ số 3-1.

Tien (bên phải) từng đánh bại Monfils (bên trái) 2-1 tại Montreal hồi tháng 8

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo khó khăn hơn nhiều mang tên Learner Tien. Tay vợt trẻ người Mỹ đang có phong độ tốt trên mặt sân cứng, từng vào bán kết Montreal Masters và vừa đánh bại Nuno Borges khá thuyết phục với tỷ số 6-4, 6-1, 6-2.

Tien sở hữu khả năng phòng ngự và đọc trận đấu rất tốt. Dù giao bóng chưa phải điểm mạnh, tay vợt thuận tay trái này đặc biệt nguy hiểm ở khả năng trả giao bóng và khai thác trái tay của các đối thủ thuận tay phải.

Đáng chú ý, Tien từng đánh bại Monfils 2-1 tại Montreal hồi tháng 8. Dù vậy, lão tướng người Pháp đã giành được một set và cho thấy anh đủ khả năng kéo đối thủ trẻ vào thế trận giằng co.

Monfils nhiều khả năng sẽ nhập cuộc đầy năng lượng, tận dụng giao bóng, những cú thuận tay uy lực và các pha bỏ nhỏ để gây áp lực. Nhưng xét về thể lực và sự ổn định, Tien vẫn nhỉnh hơn.

Dự đoán kết quả: Tien thắng 3-1 Monfils.

Coco Gauff - Paula Badosa : Khoảng 6h, 4/9 (Vòng 2 đơn nữ US Open)

Gauff đối mặt thử thách đáng gờm mang tên Badosa ở vòng 2 US Open 2026. Gauff có phong độ cao, nhưng Badosa từng nhiều lần khiến tay vợt Mỹ gặp khó.

Gauff (bên trái) sẽ phải chạm trán đối thủ khó chịu Badosa (bên phải)

Badosa vừa đánh dấu màn trở lại Grand Slam ấn tượng khi đánh bại Daria Kasatkina ở vòng đầu. Sau 40 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương, tay vợt Tây Ban Nha vẫn thể hiện khả năng giao bóng chắc chắn, không một lần bị bẻ game và thắng tới 82% điểm từ giao bóng hai.

Trong khi đó, Gauff khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước Zeynep Sonmez. Tay vợt số 4 thế giới đang sở hữu đà tâm lý rất tốt sau chức vô địch Cincinnati và lần đầu vào bán kết Wimbledon.

Tuy nhiên, Badosa là đối thủ đặc biệt khó chịu với Gauff. Tay vợt Tây Ban Nha đang dẫn 5-3 trong thành tích đối đầu và thắng cả hai lần gặp gần nhất, trong đó có chiến thắng tại Berlin hồi tháng 6.

Gauff vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và lợi thế sân nhà, nhưng Badosa đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán: Gauff thắng 2-1 Badosa.

Lịch thi đấu US Open 2026 ngày 3/9