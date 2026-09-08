Áp lực lớn cho Diomande, Mbeumo & top ngôi sao lần đầu dự cúp C1

UEFA Champions League đã trở lại. Sân chơi số 1 của bóng đá cấp châu lục sẽ chứng kiến 36 CLB so tài với món tiền kếch xù là động lực thi đấu, nhưng bên cạnh đó còn là sự ghi nhận dành cho giới cầu thủ. Xét cho cùng đây đã luôn được xem là giải đấu để đánh giá trình độ thực sự của các cầu thủ hàng đầu, nhưng không phải ai cũng có điều kiện được thi đấu tại đấu trường này mỗi mùa giải.

Yan Diomande

UEFA trước giải đã công bố họ sẽ có một miếng dán đặc biệt gắn lên áo đấu của các cầu thủ lần đầu tiên được chơi tại Cúp C1, để ghi nhận sự đặc biệt của đấu trường này với các cầu thủ. Dưới đây sẽ là những ngôi sao nổi bật sẽ có lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi này.

Yan Diomande (Real Madrid)

Diomande thậm chí còn chưa chạm mốc 50 trận ra sân ở mọi đấu trường chứ chưa nói đến đá ở cúp châu Âu. Điều đó chỉ khiến áp lực dành cho cầu thủ này càng lớn hơn sau khi Real Madrid đã trả hơn 115 triệu bảng cho Leipzig để mua ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Jose Mourinho lúc này đang “ém” Diomande do anh cần thời gian làm quen đội bóng mới lẫn rèn thể lực, nhưng sẽ tới lúc Diomande phải phô diễn những tuyệt kỹ rê dắt ở sân khấu lớn nhất châu lục.

Bryan Mbeumo (MU)

Mbeumo hoàn toàn chưa từng đá ở giải cúp châu Âu nào do trước đây khoác áo những Troyes và Brentford, nhưng giờ anh sẽ có cơ hội tỏa sáng trong màu áo MU. Thách thức cho Mbeumo là phong độ đầu mùa của anh chưa được ấn tượng.

Bryan Mbeumo

Zion Suzuki (Aston Villa)

Thủ môn người Nhật Bản này chưa từng dự cúp châu Âu khi bắt ở Sint-Truiden hay Parma nên đây sẽ là lần đầu cho anh. Suzuki sẽ phải gồng mình thể hiện bởi không những cái bóng lớn Emiliano Martinez để lại, anh còn phải cùng các đồng đội đấu nhiều đối thủ rất mạnh.

Manu Kone (Roma)

Kone được Chelsea hỏi mua nhưng rốt cuộc được Roma giữ lại, do đó anh sẽ đá Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp, và cũng là mùa đầu tiên cho Roma kể từ năm 2019. Kone cũng đã góp công giúp Roma đoạt vé mùa trước nên đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ người Pháp.

Leny Yoro (MU)

Yoro đã ra sân ở cúp châu Âu, nhưng là Europa League cho MU và Conference League cho Lille. Hãy chờ xem anh có được HLV Michael Carrick tin cậy ở Cúp C1 không, trong bối cảnh vị trí sở trường của anh là trung vệ nhưng từ đầu mùa được xếp đá hậu vệ phải (và đá không hay).

Victor Munoz

Victor Munoz (Liverpool)

4 lần ra sân cho Real Madrid trong quá khứ đều không phải ở Cúp C1 và Munoz sau đó cũng không được dự cúp châu Âu với Osasuna (dù từng rất, rất gần tấm vé). Do đó Liverpool sẽ là đội cho Munoz cơ hội chơi ở đấu trường này, nhất là sau khi anh đã có khởi đầu tốt ở Premier League.

Carlos Espi (Real Madrid)

Nói đến Real Madrid, Kylian Mbappe dù chiếm vị trí tiền đạo đá chính nhưng ở những thời khắc khó khăn nhất Espi lại đang tạo dấu ấn khi được vào sân. Sau khi đã ghi bàn mang lại chiến thắng ở trận ra mắt và suýt nữa gỡ hòa trước Betis cuối tuần qua, Espi sẽ bước ra đấu trường châu Âu với những đối thủ khó nhằn hơn.

Carlos Baleba (MU)

Phải tới giữa tháng 10 Baleba mới có thể ra mắt tại Cúp C1 nhưng anh có thể chờ được. Baleba đã 6 lần đá Europa League cho Brighton nên không phải “lính mới” ở cấp độ châu Âu, nhưng tất nhiên đá cho MU sẽ là một bối cảnh khác và áp lực hơn.

Baleba thi đấu tại Europa League trong màu áo Brighton

Jeremy Jacquet & Giovanni Leoni (Liverpool)

Jacquet đang khỏe mạnh nên sẽ sớm được đá, tạo cơ hội cho anh lần đầu dự cúp châu Âu mà trước đây anh chưa được khi khoác áo Rennes. Leoni thì phải chờ lâu hơn do vẫn đang chấn thương, cầu thủ người Italia này chưa từng đá cúp châu Âu khi còn ở quê nhà.

Patrick Dorgu (MU)

Dorgu đã đá Europa League, thậm chí chơi trận chung kết, nhưng Cúp C1 thì chưa. Anh cũng chưa từng đá trận nào ở cúp châu Âu trong thời gian ở Lecce.

Maxime Esteve (Leipzig)

Một sự “lên đời” chóng mặt khi mùa trước còn phải lao lực ở Burnley xuống hạng, mùa này Esteve lại được đá Champions League sau khi Leipzig mua với giá 27,3 triệu bảng. Cũng xứng đáng cho trung vệ người Pháp khi anh là một điểm sáng ít ỏi của Burnley mùa trước.