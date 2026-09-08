Nghịch lý US Open: Khán giả "ngáp" khi xem Alcaraz, hồi hộp vì đơn nữ "hay như phim"

Giải quần vợt Mỹ Mở rộng (US Open) 2026 đang đi đến những vòng đấu quyết định với một cục diện đầy tương phản. Sự phân hóa sâu sắc giữa hai nội dung đơn nam và đơn nữ tại New York năm nay đang tạo nên một "nghịch lý" thú vị cho người hâm mộ, trong khi sự thống trị tuyệt đối của các ngôi sao nam dần làm giảm bớt tính bất ngờ, thì sàn đấu của các mỹ nhân lại trở thành một bộ phim truyền hình dài tập kịch tính, khiến khán giả không thể rời mắt.

Alcaraz quá mạnh, kết quả US Open đơn nam trở nên dễ đoán

Alcaraz quá mạnh và những cái ngáp dài trên khán đài

Sự trở lại của Carlos Alcaraz sau 4 tháng rưỡi dưỡng thương để tiến thẳng vào vòng tứ kết US Open 2026 đáng lẽ phải là một câu chuyện truyền cảm hứng. Thế nhưng, sự dễ dàng đến mức tuyệt đối này lại biến các trận đấu của anh thành màn độc diễn một chiều tẻ nhạt.

Trên các khán đài của sân Arthur Ashe, hình ảnh những khán giả ngáp dài vì thiếu đi sự kịch tính xuất hiện ngày một nhiều. Người hâm mộ bỏ tiền mua vé để chờ đợi một cuộc chiến rượt đuổi nghẹt thở, chứ không phải để xem một nhà vô địch đi dạo.

Huyền thoại quần vợt người Úc Pat Cash đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích thực trạng này trên sóng BBC 5 Live. Ông nhận định "cuộc đua song mã" giữa Jannik Sinner và Alcaraz đang giết chết sự hấp dẫn của tour đấu.

Việc một tay vợt nghỉ thi đấu dài hạn, không cần chơi bất kỳ trận cọ xát nào vẫn có thể dễ dàng đè bẹp các đối thủ sừng sỏ chứng minh khoảng cách đẳng cấp quá chênh lệch. Khi Novak Djokovic gục ngã từ sớm, giải nam mất đi tính cạnh tranh. Kịch bản Alcaraz băng băng tiến vào chung kết gặp Zverev dễ đoán đến mức khiến người xem mất đi động lực cổ vũ.

Sức hút nghẹt thở từ những cuộc chiến không khoan nhượng của phái đẹp

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí có phần dễ đoán của giải nam, nội dung đơn nữ (WTA) lại đang cống hiến cho khán giả một bữa tiệc quần vợt đỉnh cao đúng nghĩa. Sự kịch tính không chỉ đến từ việc 7 trong số 8 hạt giống hàng đầu thế giới vẫn đang kèn cựa nhau từng mét sân để cạnh tranh với tay vợt số 1 Aryna Sabalenka, mà còn đến từ những làn sóng thế hệ mới đầy rực lửa.

Các mỹ nhân WTA tạo nên cuộc đua khó đoán tại New York

Minh chứng rõ nét nhất cho sự hồi hộp đến nghẹt thở này chính là trận đại chiến vòng 3 giữa hai ngôi sao trẻ Iva Jovic (18 tuổi) và Alexandra Eala (21 tuổi). Mang danh là đôi bạn thân thiết ngoài đời, nhưng khi bước lên thảm đấu Arthur Ashe, cả hai đã cống hiến một trận marathon thể lực kéo dài 3 set đấu với các tỷ số cận kề 7-5, 3-6, 7-5. Từng pha bóng bền, từng tiếng hét quyết tâm và màn lội ngược dòng cân não của Jovic đã khiến khán đài New York hồi hộp dõi theo. Đó là thứ quần vợt khó lường và tràn đầy cảm xúc mà người hâm mộ mòn mỏi tìm kiếm.

Sự vươn lên của những cô gái trẻ như Jovic, người tái hiện kỷ lục của Venus Williams năm 1998, hay hành trình vượt 7.000 dặm của Eala từ lò đào tạo Nadal để gây chấn động thế giới trước đó tại Wimbledon, đã biến WTA Tour trở thành một sân khấu mở.

Ở đó, đúng như Pat Cash nhận định: "Bất kỳ ai cũng có thể thắng vào bất cứ lúc nào". Sự khó lường từ phong độ của những Gauff, Sabalenka, Swiatek hay Pegula cộng hưởng với khát vọng của các tài năng trẻ đang giúp nội dung nữ chiếm trọn lòng tin và sự phấn khích của người hâm mộ tại Flushing Meadows năm nay.

US Open 2026 đang chứng minh một thực tế mới, không phải cứ tốc độ giao bóng sấm sét hay những cú đánh nặng đô của các nam vương mới là thỏi nam châm hút khách. Chính sự giằng co kịch tính, kịch bản không thể đoán trước và cái tôi rực cháy của các mỹ nhân quần vợt mới đang là liều thuốc kích thích giữ chân khán giả ở lại đến tận đêm muộn.