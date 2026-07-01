Thầy Kim bật mí cách dùng bộ 3 "Son - Hên - Lộc" ở ĐT Việt Nam chinh phục AFF Cup

Sáng ngày 1/7, trước buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội trước khi sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Kim Sang Sik đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến lực lượng, các cầu thủ nhập tịch, tình hình chấn thương cũng như kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn sáng ngày 1/7.

- HLV Kim Sang Sik đánh giá thế nào về sự hòa nhập của các cầu thủ tân binh như Tài Lộc và Patrik Lê Giang?

HLV Kim Sang Sik: Đợt tập trung lần này có sự góp mặt của Tài Lộc và Patrik Lê Giang. Sự xuất hiện của họ giúp lực lượng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với các đợt tập trung trước đây. Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là xây dựng một tập thể gắn kết để hướng đến ASEAN Cup sắp tới.

Từ khi hội quân ngày 21-22/6 đến nay, đội chủ yếu tập trung nâng cao thể lực. Khi sang Hàn Quốc tập huấn, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào các bài tập chiến thuật.

- Liệu bộ ba cầu thủ gốc Brazil gồm Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son có thể cùng xuất hiện trên sân không HLV Kim Sang Sik?

HLV Kim Sang Sik: Trước tiên, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau để tăng sự gắn kết giữa các cầu thủ. Mỗi trận đấu sẽ có kế hoạch riêng và đội hình phù hợp nhất. Hiện tại, ban huấn luyện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và rèn luyện. Việc kết hợp các cầu thủ, bao gồm cả nhóm cầu thủ gốc Brazil, là một phương án chúng tôi đang xem xét. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá và tìm ra đội hình tối ưu nhất.

- Nhiều cầu thủ chấn thương có ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho ASEAN Cup?

HLV Kim Sang Sik: Đợt tập trung này có sự góp mặt của Ngô Đăng Khoa, nhưng rất tiếc cậu ấy gặp chấn thương. Đăng Khoa còn trẻ và đã thể hiện được nhiều điều tích cực, tuy nhiên sẽ không thể tham dự giải đấu tới. Các cầu thủ như Văn Khang, Duy Mạnh và Ngọc Bảo đang hồi phục khá tốt. Tôi hy vọng họ sẽ có thể trở lại tập luyện khi đội sang Hàn Quốc.

Tôi tin tưởng đội ngũ y tế sẽ giúp các cầu thủ sớm bình phục. Ngoài ra, chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác sẵn sàng thay thế nên quá trình chuẩn bị sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

- Trợ lý mới Kim Do Heon sẽ đảm nhận vai trò gì sau khi trợ lý Lee Jung Soo rời ban huấn luyện?

HLV Kim Sang Sik: Ở các giải đấu trước, trợ lý Lee Jung Soo đã hỗ trợ rất tốt về các tình huống cố định và hệ thống phòng ngự. Chúng tôi vẫn còn dữ liệu và kinh nghiệm tích lũy trong thời gian làm việc cùng nhau để tiếp tục phát huy ở những giải đấu tới.

Đối với trợ lý Kim Do Heon, ông ấy từng thi đấu tại K-League và Ngoại hạng Anh, sau đó có kinh nghiệm dẫn dắt CLB Jeonbuk. Tôi tin ông ấy sẽ đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm từng chơi ở vị trí tiền vệ và tiền vệ tấn công, trợ lý Kim Do Heon có thể truyền đạt rất nhiều cho những cầu thủ như Hoàng Đức, Quang Hải cũng như các cầu thủ tấn công khác.

- Đội tuyển Việt Nam sẽ có những quân xanh như thế nào trong chuyến tập huấn Hàn Quốc?

HLV Kim Sang Sik: Trong chuyến tập huấn sắp tới, đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu với các CLB thuộc K-League 1, K-League 2 và K-League 3. Năm ngoái tại Jeonju, chúng tôi đã có những đối thủ chất lượng để chuẩn bị cho giải đấu. Năm nay cũng vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những bài kiểm tra phù hợp nhất để tiếp tục hoàn thiện đội tuyển.

- Ông Kim Sang Sik đánh giá thế nào về sự hòa nhập của các cầu thủ trẻ và những gương mặt mới?

HLV Kim Sang Sik: Tôi đã trực tiếp dự khán nhiều trận đấu tại V-League để theo dõi những cầu thủ trẻ như Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Quang Kiệt, Việt Cường... Tôi đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ. Trong đợt tập trung này, ban huấn luyện muốn tìm kiếm thêm những nhân tố mới, qua đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển và nâng cao chất lượng chung của toàn đội.

- Cảm ơn HLV Kim Sang Sik về cuộc phỏng vấn!