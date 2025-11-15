“Quyền vương” Joshua hạ mình đấu Jake Paul vì thua vẫn nhận 2.450 tỷ đồng

Một trong những trận đấu sốc lớn nhất làng boxing cuối năm 2025 đã chính thức được công bố, Anthony Joshua (AJ), cựu vương hạng nặng từng làm mưa làm gió trên võ đài, đồng ý đàm phán thượng đài với Jake Paul, YouTuber võ sĩ giải trí nổi tiếng bậc nhất thế giới. Và lý do khiến AJ bất chấp “mưa gạch đá” tới từ người hâm mộ rất đơn giản: số tiền quá lớn để từ chối.

Joshua (bên phải) bị chỉ trích nhưng cũng dễ hiểu vì thù lao trận đấu tới quá hấp dẫn

🔥 Joshua hứng chỉ trích dữ dội

Sau hơn 15 tháng vắng bóng, kể từ thất bại knock-out trước Daniel Dubois vào tháng 9/2024, Joshua bất ngờ trở lại với một lựa chọn gây tranh cãi tột độ. Ngay khi thông tin rò rỉ sáng 13/11, mạng xã hội bùng nổ:

“Trận đấu này làm hoen ố sự nghiệp của AJ chỉ trong 10 giây”, một fan lâu năm viết.

“Anh ấy đang phá hủy di sản mình đã xây dựng với Klitschko, Parker, Whyte…”, người khác gay gắt.

Giới chuyên môn cũng không nhẹ lời. Chuyên gia Gareth A. Davies cảnh báo: “Di sản hai lần vô địch thế giới của Joshua sẽ bị xóa sạch nếu anh tham gia kiểu trận đấu này”.

Derek Chisora thì nặng lời hơn: “AJ phải hạ Paul trong dưới 3 hiệp. Nếu lâu hơn, chẳng cần biết kết quả ra sao, cũng là trò hề”.

Nhưng giữa bão chỉ trích ấy, lời giải cho quyết định khó hiểu này nhanh chóng lộ diện.

💰 Lý do thật sự, số tiền 70 triệu bảng

Theo Daily Mail Sport, trận Joshua đấu Paul sẽ được chia tiền thưởng… 140 triệu bảng, mỗi người nhận 70 triệu bảng (tương đương hơn 2.450 tỷ đồng).

Con số này gấp 50 lần so với kế hoạch ban đầu của Joshua, một trận đấu kín 8 hiệp để “lấy cảm giác” sau chấn thương khuỷu tay hồi tháng 5.

Người đại diện Eddie Hearn thừa nhận: “Chúng tôi đã tính đến một trận đấu nhỏ, nhưng cơ hội kiếm gấp 50 lần thì ai mà từ chối?”.

Thương vụ béo bở này cũng sẽ được đưa vào phim tài liệu Netflix về Joshua, tăng giá trị thương mại lẫn hình ảnh, trong bối cảnh AJ đang cần cú hích tinh thần sau những năm sa sút.

🚀 Jake Paul, cơ hội để khuếch trương thanh thế một lần nữa

Jake Paul (12 thắng, 1 thua, trong đó có 7 knock-out) bước vào trận đấu được xem là mạo hiểm nhất sự nghiệp.

Anh từng hạ Mike Tyson bằng điểm số vào tháng 11/2024, nhưng Tyson khi đó… 58 tuổi. Lần này, đối thủ của Paul là một nhà vô địch Olympic, cao 1m98, nặng thường trên 113kg và sở hữu 25 thắng knock-out.

Trong khi đó, Paul chỉ quen đấu ở mức 90-100kg, từng nặng 99,7kg khi đấu Tyson, và cao 1m85, thấp hơn 13 cm, nhẹ hơn cả chục cân so với tiêu chuẩn hạng nặng.

Jake Paul (bên phải) thiệt thòi hơn về thể hình, nhưng anh có thừa sự liều lĩnh để đấu "Quyền vương" nước Anh

Giới chuyên môn lo ngại, sự chênh lệch thể hình có thể nguy hiểm cho Paul nếu trận đấu diễn ra theo đúng luật chuyên nghiệp.

Hearn xác nhận: “Đây là trận chuyên nghiệp, không phải biểu diễn. Joshua không cần chứng minh điều gì, di sản của anh ấy đã được khẳng định”.

Bất ngờ, Frank Warren, ông bầu của Tyson Fury lại ủng hộ trận đấu: “Mọi người thích "tai nạn xe hơi". Trận này sẽ tạo tiếng vang lớn tại Mỹ. Paul bị chê đấu toàn "xác sống", rồi anh ta đồng ý gặp Joshua? Đấy là bước tiến”.

Trận đấu dự kiến tổ chức ngày 19 hoặc 26/12/2025 tại Miami, phát sóng trên Netflix, nền tảng từng tạo cơn sốt với trận Paul gặp Tyson lên đến 108 triệu lượt xem.

Ban đầu, Paul dự kiến đấu Gervonta Davis nhưng trận này bị hủy do Davis dính cáo buộc bạo lực gia đình. Khoảng trống lịch đấu khiến Joshua trở thành mục tiêu hoàn hảo.

Jake Paul sẽ trở lại võ đài lần đầu từ sau khi thắng Julio Chavez Jr vào tháng 6/2025. Joshua thì đã 36 tuổi và cần một cú hích để chứng minh anh chưa “hết thời”.

⚡ Joshua cần sự hồi sinh, Paul cần chứng minh bản lĩnh

AJ sa sút rõ rệt từ sau hai lần thua Usyk và trận thua Dubois. Carl Froch thẳng thắn: “Cậu ta mất phương hướng, mất động lực. Tin đồn trong phòng tập cho thấy AJ không còn là AJ nữa”.

Chính vì vậy, trận đấu với Paul dù bị xem là “showbiz boxing”, có thể là liều thuốc tinh thần để Joshua lấy lại tự tin, mở đường cho loạt trận đấu lớn 2026, có thể là trận đối đầu lịch sử với Fury.

Với Jake Paul, đây là cơ hội để chứng minh anh không chỉ là “võ sĩ giải trí” mà là người đủ sức trụ trước một cựu vương hạng nặng thực thụ.

Và thế giới boxing sẽ chứng kiến một trong những trận đấu kỳ quặc nhưng đỉnh cao về lượt xem nhất mọi thời đại.