Fury ăn sáng với Sir Alex Ferguson, nghi ngờ "lật kèo" giải nghệ để so găng Joshua

Chưa đầy 2 tháng sau tuyên bố giải nghệ, Tyson Fury lại khiến làng quyền Anh dậy sóng với tin đồn tái xuất để so găng với Anthony Joshua. "Vua giang hồ" từng tuyên bố từ giã sàn đấu sau thất bại trước Oleksandr Usyk vào tháng 12/2024. Nhưng như bốn lần trước, lời chia tay của anh có vẻ chỉ là tạm thời.

Fury và Sir Alex cùng nhau ăn sáng (bên trái), Joshua (bên phải) gợi mở về trận đấu tiếp theo

Trong một đoạn video ngắn đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, Fury nói: "Tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi tuyên bố giải nghệ. Đó là một hành trình tuyệt vời, tôi yêu từng khoảnh khắc. Nhưng bây giờ là lúc kết thúc".

Nhưng quyền Anh chưa từng thực sự mất đi Fury. Chưa đầy hai tháng sau, những tín hiệu về một cuộc tái xuất lại xuất hiện. Theo Boxing Kingdom, Fury đang xem xét khả năng quay lại sàn đấu để thực hiện trận đấu được chờ đợi bấy lâu với Anthony Joshua.

Cuộc gặp với Sir Alex và tín hiệu từ Joshua

Trong khi tin đồn về màn tái xuất đang lan rộng, Fury lại ung dung tận hưởng cuộc sống "hưu trí". Gần đây, anh được bắt gặp dùng bữa sáng cùng Sir Alex Ferguson, huyền thoại của CLB bóng đá Manchester United. Cả hai cùng thưởng thức món Eggs Benedict (trứng chần) và trò chuyện rôm rả.

Fury là một fan cuồng nhiệt của Man United và từng bày tỏ mong muốn tổ chức một trận đấu quyền Anh tại Old Trafford. Cuộc gặp với Sir Alex càng khiến nhiều người tin rằng Fury chưa thực sự gác găng. Một huyền thoại bóng đá nói chuyện với một huyền thoại quyền Anh, nhiều người dự đoán cho rằng đây là sự chuẩn bị cho một sự trở lại hoành tráng?

Trong khi đó, Anthony Joshua cũng không hề đứng ngoài cuộc. Trên Instagram, anh chia sẻ bức ảnh chơi cờ vua kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "The game is the game" (Cuộc chơi tiếp diễn). Không khó để người hâm mộ hiểu rằng Joshua đang gửi tín hiệu sẵn sàng cho một trận đại chiến.

Joshua đấu Fury trận chiến boxing của nước Anh vẫn được chờ đợi

Đây không phải lần đầu tiên trận đấu giữa "Vua giang hồ" Fury và "Quyền vương" Joshua được nhắc đến. Cả hai đã đàm phán nhiều lần nhưng chưa từng đạt thỏa thuận chính thức. Với việc Fury hai lần bại trận trước Usyk, màn đối đầu với Joshua có thể là cơ hội để anh lấy lại vị thế.

Joshua cũng đang tìm kiếm đối thủ sau trận thua trước Daniel Dubois vào tháng 9/2024. Eddie Hearn, quản lý của Joshua, từng tuyên bố rằng sẽ không nghĩ đến Fury, nhưng nếu Fury thực sự quay lại, thì tất cả có thể thay đổi.

Trận đấu giữa Fury và Joshua là cuộc chiến danh vọng mà và là màn so tài định đoạt quyền Anh nước Anh. Cả hai đều có những mục tiêu lớn phía trước, và nếu các điều kiện phù hợp, màn so găng trong mơ này có thể sớm thành hiện thực.