Ngày thi đấu cuối 20/11 tại Budapest, Quang Liêm cầm quân trắng, thắng Nepomniachtchi sau 29 nước ở ván tiêu chuẩn nhanh. Đây là kết quả quan trọng với kỳ thủ Việt Nam, bởi chiến thắng giúp anh lấy lại vị trí trong top 15 trên bảng Elo tiêu chuẩn thế giới, sau khi từng bị chính đối thủ Nga vượt qua một ngày trước đó.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Ian Nepomniachtchi tại vòng knock-out giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Budapest, Hungary ngày 20/11/2026. Ảnh: Total Chess / Maria Emelianova

Nepomniachtchi mắc sai lầm ở nước thứ chín với nước c5, tạo điều kiện để Quang Liêm khai thác lợi thế chiến thuật. Sau tượng f3 ở nước 12, kỳ thủ số một Việt Nam hơn chất. Anh tiếp tục đổi hậu hợp lý, dồn ép đối thủ về mặt vị trí. Đến nước 29, Nepomniachtchi xin thua.

Chiến thắng này giúp Quang Liêm khép lại ngày thi đấu với tỷ số 14-6. Trước đó, hai kỳ thủ hòa nhau 2-2 sau bốn ván cờ chớp và 4-4 sau hai ván cờ nhanh. Ván tiêu chuẩn nhanh có giá trị tám điểm, nên kết quả quyết định giúp Quang Liêm đảo ngược thế trận so với ngày đầu, khi anh thua đối thủ 6-14.

Tuy nhiên, kỳ thủ số một Việt Nam vẫn thất bại trong trận tranh vị trí thứ bảy. Theo thể thức giải, hai bên phải đấu thêm một ván Armageddon khi mỗi người thắng một ngày. Quang Liêm cầm quân đen trong ván này. Khi thời gian cạn dần, anh không tìm được nước đi chính xác và mắc sai lầm, phải chấp nhận thất bại. Nepomniachtchi thắng ván quyết định để đứng thứ bảy, còn Quang Liêm xếp thứ tám chung cuộc và nhận 32.000 USD tiền thưởng.

Quang Liêm hiện chưa có suất trực tiếp dự hệ thống cờ vua toàn năng thế giới theo những tiêu chí đã xác định, nhưng có thể cạnh tranh ở nhóm này nếu duy trì được vị trí trong top 15.

Chiến thắng trước Nepomniachtchi càng có ý nghĩa khi Quang Liêm trải qua giai đoạn khó khăn ở vòng knock-out. Sau vòng bảng thi đấu tốt, anh tăng khoảng 10 Elo, nhưng liên tiếp ba thất bại ở các ngày đấu loại trực tiếp khiến lợi thế bị xóa sạch.

Quang Liêm kết thúc giải với việc bị trừ 1 Elo, xuống còn 2.731. Trong khi đó, Magnus Carlsen giảm 19 điểm nhưng vẫn giữ vị trí số một thế giới với Elo 2.804.

Giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 diễn ra tại Budapest, Hungary, từ ngày 10 đến 20/11, với 24 kỳ thủ nam và nữ. Đây là giải thử nghiệm cho hệ thống thi đấu toàn năng, kết hợp ba nội dung tiêu chuẩn nhanh, cờ nhanh và cờ chớp. Alireza Firouzja vô địch sau khi hòa Anish Giri ở ván Armageddon của trận chung kết. Kỳ thủ Pháp được quyền chọn quân đen và có lợi thế hòa, qua đó đăng quang. Giri đứng thứ hai, còn Fabiano Caruana giành giải ba sau khi thắng Maxime Vachier-Lagrave.