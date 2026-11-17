Theo bảng Elo trực tiếp của 2700chess, Quang Liêm hiện đứng thứ 12 thế giới, tăng 4 bậc so với trước giải. Đây là vị trí cao nhất sự nghiệp của kỳ thủ số một Việt Nam, xếp trên những tên tuổi như cựu vô địch World Cup Jan-Krzysztof Duda (2.742,2), Arjun Erigaisi (2.741,8) và cựu số một thế giới Viswanathan Anand (2.739).

Không phải lần đầu Quang Liêm lên tới vị trí 12 thế giới. Tháng 9/2024, sau khi thắng nhà vô địch thế giới Đinh Lập Nhân tại Olympiad cờ vua cũng diễn ra ở Budapest, anh đạt Elo tức thời 2.749,9 và đứng thứ 12 thế giới. Còn nếu tính Elo do FIDE công bố, kỷ lục của kỳ thủ 35 tuổi là 2.741.

Lê Quang Liêm (phải) trong ván đấu cầm quân đen gặp Rameshbabu Praggnanandhaa tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Budapest, Hungary ngày 15/11/2026. Ảnh: Total Chess / Maria Emelianova

Tại giải cờ vua toàn năng thế giới, Quang Liêm trải qua 10 ván cờ tiêu chuẩn nhanh với thành tích 2 thắng, 8 hòa, không thua, đạt 14 điểm. Anh cũng là kỳ thủ duy nhất bất bại ở vòng bảng.

Quang Liêm khởi đầu bằng hai ván đấu với Vladislav Artemiev. Sau khi thua 1,1 Elo ở ván đầu vì hòa đối thủ có hệ số thấp hơn, anh thắng ván lượt về để lấy lại 3,9 điểm. Hai ván tiếp theo với Vincent Keymer mang về thêm 5,8 Elo, trong đó có một chiến thắng và một trận hòa.

Trước Richard Rapport, kỳ thủ Việt Nam hòa cả hai ván nhưng mất tổng cộng 0,4 Elo. Sau đó, anh tiếp tục có hai trận hòa với Fabiano Caruana, kiếm thêm 1,4 Elo. Ở ngày cuối vòng bảng 15/11, Quang Liêm hai lần chia điểm với Rameshbabu Praggnanandhaa, thu về 0,8 Elo.

Như vậy, Quang Liêm tăng tổng cộng 10,4 điểm qua 10 ván, từ mức 2.732 lên 2.742,4. Anh đạt được thành tích này trong một bảng mạnh nhất giải, tính theo Elo trung bình. Riêng Caruana đang đứng thứ ba thế giới với 2.790 Elo, còn Praggnanandhaa xếp thứ 11 với 2.743,6 Elo.

Trước lượt cuối vòng bảng, Quang Liêm chủ động lựa chọn lối chơi chắc chắn để bảo vệ vị trí nhì bảng B. Trong cuộc phỏng vấn sau ván đấu với Praggnanandhaa, anh cho biết đã nhìn thấy khả năng tạo thêm sức ép ở tàn cuộc nhưng không muốn mạo hiểm khi kết quả hòa vẫn có lợi.

"Tôi nghĩ hiện tại gần như đã rõ Caruana sẽ đứng đầu bảng", Quang Liêm nói. "Với phong độ trong hai, ba ngày đầu, cậu ấy chơi rất thuyết phục và mạnh mẽ. Vì vậy, gần như không có cơ hội cạnh tranh vị trí đó. Tôi chỉ cần cố giữ vị trí thứ hai".

Thực tế, Caruana kết thúc vòng bảng với 17 điểm, đứng đầu bảng B, dù để thua Vladislav Artemiev ở ván cuối. Lựa chọn an toàn của Quang Liêm phát huy hiệu quả. Anh giữ được vị trí thứ hai với 14 điểm, hơn người đứng thứ ba Richard Rapport 3 điểm. Nếu mạo hiểm để tìm thêm chiến thắng, kỳ thủ Việt Nam có thể đối mặt nguy cơ mất vị trí trong nhóm tranh các thứ bậc cao.

Dù không thể vào bán kết tranh chức vô địch, Quang Liêm vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích tại vòng tiếp tục. Anh được xếp vào nhánh tranh các vị trí từ thứ năm đến thứ tám, cùng Ian Nepomniachtchi, Jan-Krzysztof Duda và Hans Niemann. Đối thủ đầu tiên của Quang Liêm là Niemann. Nếu thắng, anh sẽ gặp người thắng trong cặp Duda - Nepomniachtchi.

Giải thưởng cho vị trí thứ năm là 38.000 USD, trong khi người đứng thứ tám nhận 32.000 USD. Quan trọng hơn, những ván đấu tiếp theo có thể giúp Quang Liêm tiếp tục cải thiện Elo và tiến gần hơn tới nhóm 10 kỳ thủ mạnh nhất thế giới.

Trên bảng Elo trực tiếp, Magnus Carlsen vẫn đứng đầu thế giới, nhưng khoảng cách với Hikaru Nakamura ở vị trí thứ hai chỉ còn 9,2 điểm. Fabiano Caruana đứng thứ ba với 2.790, còn người thách đấu Javokhir Sindarov xếp thứ tư với 2.782 điểm.

Giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 diễn ra tại Budapest, quy tụ 24 kỳ thủ, tranh tài qua ba thể thức cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn nhanh. Giải có tổng quỹ thưởng 650.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 80.000 USD. Các nhánh đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 21h thứ Ba 17/11 (giờ Hà Nội).

Ở vòng knock-out, mỗi cặp đấu diễn ra trong hai ngày, từ 17 đến 20/11. Mỗi ngày gồm 4 ván cờ chớp, hai ván cờ nhanh và một ván cờ tiêu chuẩn nhanh. Nếu hòa sau hai ngày, hai kỳ thủ sẽ đấu thêm một ván Armageddon để phân định thắng thua. 24 kỳ thủ được chia thành 6 nhánh, mỗi nhánh xác định thứ bậc riêng.