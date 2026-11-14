MU muốn chiêu mộ Nico Paz làm quà cho Pochettino, Real có thể phá bĩnh

🔥 Nico Paz lọt tầm ngắm MU, Pochettino có lợi thế lớn

Man Utd đang theo dõi sát sao Nico Paz của Como trước khả năng chiêu mộ tiền vệ này vào mùa hè năm sau. Cầu thủ 22 tuổi từng khiến đội chủ sân Old Trafford nhận thất bại cay đắng 1-4 trước Como tại Champions League tháng trước.

Nico Paz đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo Como

Trong trận đấu đó, Paz lập cú đúp và đóng góp 1 pha kiến tạo. Kết quả này cũng khiến tương lai của Michael Carrick tại Old Trafford trở nên khó giữ, trước khi nhà cầm quân người Anh bị sa thải hôm 12/11.

Thực tế, MU đã dành sự quan tâm cho Paz từ trước màn trình diễn chói sáng nói trên. Tiền vệ người Argentina hiện chỉ còn 18 tháng hợp đồng với Como, khiến tương lai của anh trở thành vấn đề đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Paz chuyển đến Como từ Real Madrid vào năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, tiền vệ này đang phát triển mạnh mẽ. Riêng mùa giải năm nay, anh đã ghi 6 bàn và có 8 pha kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân.

Đáng chú ý, Mauricio Pochettino, người đồng hương Argentina với Paz, đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới của Man Utd. Trong bối cảnh Bruno Fernandes có thể rời MU, Nico Paz được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế lão tướng người Bồ Đào Nha.

⚠️ Real nắm quyền mua lại, Man Utd đối mặt thách thức

Dù “Quỷ đỏ” đang theo sát Nico Paz, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn nắm điều khoản mua lại tiền vệ này với mức phí 67 triệu bảng, có thể kích hoạt vào mùa hè năm sau.

Real Madrid vẫn nắm quyền mua lại Nico Paz

Tuy nhiên, khả năng Paz trở lại Bernabeu vẫn còn bỏ ngỏ. Jude Bellingham hiện đảm nhiệm vị trí số 10, cũng chính là vai trò mà tiền vệ người Argentina đang chơi rất tốt trong màu áo Como.

Đáng chú ý, Nico Paz được cho là từng từ chối trở lại Real Madrid vào mùa hè năm ngoái, thời điểm đội bóng Tây Ban Nha có thể mua lại anh với mức giá chỉ 7,5 triệu bảng.

Đây có thể là cơ hội để Man Utd chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 22 tuổi. Dẫu vậy, điều khoản mua lại trị giá 67 triệu bảng vẫn là rào cản đáng kể nếu Real quyết định đưa anh trở lại Bernabeu.

🔴 Bruno Fernandes bất ổn, “Quỷ đỏ” cần phương án kế nhiệm

Sự quan tâm dành cho Nico Paz xuất hiện trong bối cảnh tương lai Bruno Fernandes tại Old Trafford không còn được đảm bảo.

Bruno Fernandes đứng trước tương lai bất định tại Old Trafford

Tiền vệ người Bồ Đào Nha, năm nay 32 tuổi, sắp bước vào 6 tháng cuối hợp đồng. Man Utd có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng phong độ sa sút đáng thất vọng cùng những chỉ trích của Bruno nhắm vào chiến thuật của Carrick đã khiến tương lai lâu dài của anh trở nên bất định.

Đội chủ sân Old Trafford có thể bán hoặc để Bruno Fernandes ra đi vào năm tới. Trong trường hợp đó, họ cần một phương án đủ chất lượng để đảm nhiệm vai trò sáng tạo và tổ chức lối chơi.

Matheus Cunha được xem là người kế nhiệm tự nhiên ở vị trí số 10. Tuy nhiên, phần lớn thời gian trong năm nay, tiền đạo người Brazil lại thi đấu bên hành lang trái. Điều này càng khiến nửa đỏ thành Manchester phải tính đến phương án bổ sung nhân sự cho khu vực trung tâm hàng công.

💥 Hàng công MU thiếu chiều sâu, nhiều ngôi sao đứng trước tương lai bất định

Không chỉ Bruno Fernandes, hàng loạt cầu thủ tấn công khác cũng đang khiến ban lãnh đạo Man Utd phải đau đầu. Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu đến tháng 1 vì chấn thương ống đồng. Marcus Rashford vẫn đang vắng mặt, trong khi Joshua Zirkzee chưa có lần đá chính nào ở mùa giải này.

Với Zirkzee, “Quỷ đỏ” dự định tiếp tục tìm cách bán tiền đạo người Hà Lan vào năm tới để thu về một khoản tiền. Trước đó, đội bóng đã ngăn cản thương vụ chuyển đến Everton của anh trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Trường hợp Rashford cũng không mấy sáng sủa. Hợp đồng của tiền đạo người Anh còn thời hạn đến năm 2028, nhưng khả năng gia hạn được đánh giá không cao, trừ khi anh tìm lại phong độ đỉnh cao và có chuỗi trận tốt nhất sự nghiệp. Vì vậy, Man Utd được cho là cần bán Rashford trong năm 2027.

Ở hai hành lang cánh, Nico Paz cũng có thể chơi bên phải, vị trí mà đội chủ sân Old Trafford đang cần thêm phương án chất lượng. Amad chưa ghi bàn cho CLB kể từ ngày 15/12, còn Bryan Mbeumo phải đảm nhiệm phần lớn thời gian ở vị trí trung phong trong bối cảnh Sesko vắng mặt.

Về kinh nghiệm quốc tế, Paz đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Argentina và từng được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu tại World Cup. Ở tuổi 22, tiền vệ này đang cho thấy tiềm năng phát triển lớn, đủ sức trở thành một khoản đầu tư đáng chú ý trong kế hoạch tái thiết hàng công của Man Utd.