U22 Thái Lan bị cổ động viên tẩy chay tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan mở cửa miễn phí tất cả 53 môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam. Để có vé vào sân, khán giả phải đăng ký trước với ban tổ chức và khai báo đầy đủ thông tin cá nhân.

Theo hội cổ động viên Ultras Thailand, quy định này vi phạm nghiêm trọng quyền của khán giả.

"Việc ép buộc mọi người đăng ký thông tin cá nhân trước khi vào sân vận động là vi phạm quyền cơ bản của khán giả. Trong thời đại mà thông tin cá nhân dễ dàng bị 'hack' và rò rỉ, hành vi này trực tiếp khiến mọi người phải đối mặt với nguy cơ tội phạm tấn công. Chưa kể, điều này là bất bình đẳng khi chưa bao giờ áp dụng với khán giả VIP hay những người có đặc quyền", Ultras Thailand chỉ ra.

Ultras Thailand tuyên bố không vào sân cổ vũ các đội bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 cho tới khi nào ban tổ chức bãi bỏ quy định khai báo thông tin cá nhân

Cũng theo Ultras Thailand, việc khai báo thông tin cá nhân là không cần thiết trong bối cảnh những lo ngại căng thẳng ở cuộc đối đầu môn bóng đá nam giữa Thái Lan và Campuchia đã bị triệt tiêu, sau khi U22 Campuchia rút khỏi môn bóng đá nam.

Hội cổ động viên có tới 80.000 thành viên thường trực, lực lượng chủ lực cổ vũ các đội tuyển quốc gia Thái Lan, khẳng định họ không quay lưng với đội tuyển, song sẽ không vào sân cổ vũ các đội tuyển bóng đá Thái Lan cho đến khi ban tổ chức SEA Games 33 hủy quy định bắt buộc khai báo thông tin cá nhân.

"Đây là lập trường kiên định, rõ ràng và không lay chuyển của chúng tôi", Ultras Thailand khẳng định.

Động thái này từ Ultras Thailand đang tác động tiêu cực tới bóng đá Thái Lan tại kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà, với mục tiêu giành cả 4 huy chương vàng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.