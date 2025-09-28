Tennis đỉnh cao ở châu Á: Alcaraz "giải mã" Nakashima, Zverev đối đầu Moutet

Carlos Alcaraz - Brandon Nakashima: Khoảng 14h30, 28/9 (tứ kết đơn nam Japan Open)

Trận tứ kết ATP Tokyo 2025 sẽ là cuộc đối đầu giữa Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, với Brandon Nakashima, hạng 33 ATP. Alcaraz vừa có chiến thắng 2-0 trước Zizou Bergs dù gặp phải chấn thương mắt cá nhẹ nhưng đã hồi phục nhanh chóng và duy trì phong độ cao. Nakashima cũng thi đấu tốt với các chiến thắng gần đây nhưng vẫn chưa thể so sánh về đẳng cấp và sự ổn định với Alcaraz.

Alcaraz dự báo không gặp quá nhiều khó khăn trước tay vợt Mỹ

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Alcaraz với 2 trận toàn thắng một ở cấp độ ATP và trậnd đấu còn lại ở đấu trường Challenger.

Dự đoán kết quả: Alcaraz đang hướng đến chức vô địch giải Tokyo, trong khi Nakashima sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội. Tuy nhiên, khả năng tạo ra bất ngờ của Nakashima là rất thấp ở thời điểm này. Dự đoán Alcaraz sẽ giành chiến thắng nhanh chóng trong 2 set nhờ sức mạnh, kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội.

Corentin Moutet - Alexander Zverev: Khoảng 18h, 28/9 (vòng 2 đơn nam China Open)

Trận vòng 2 China Open giữa Corentin Moutet (Pháp, hạng 37 ATP) và Alexander Zverev (Đức, hạng 3 ATP) tại Bắc Kinh hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.

Zverev có thể thắng nhanh trước tay vợt Pháp

Moutet vừa thắng 2-0 trước Tallon Griekspoor ở vòng trước và đang có phong độ tương đối tốt mùa giải 2025, anh thể hiện lối chơi đa dạng và luôn chơi với sự tự tin cao. Tuy nhiên, đối thủ của anh ở vòng 2 China Open là Zverev, người mà anh từng để thua trong lần đầu đối đầu trước đó tại sân cỏ Stuttgart.

Zverev với kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp top 3 thế giới, dĩ nhiên được đánh giá tốt hơn nhiều so với đối thủ người Pháp. Mặc dù có những thất bại ở Laver Cup gần đây nhưng Zverev luôn biết cách toả sáng và thường chơi ổn định trên mặt sân cứng.

Dự đoán kết quả: Dự đoán Zverev sẽ tận dụng kinh nghiệm và sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng trong 2 set, tuy nhiên có thể gặp một số khó khăn nhất định từ phong cách chơi biến hoá của Moutet.