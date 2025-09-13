Nữ VĐV quyến rũ bậc nhất thế giới, diện bikini bé xíu làm bùng nổ mạng xã hội

Mikayla Demaiter, người từng được mệnh danh là “Nữ hoàng băng giá quyến rũ nhất hành tinh”, một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng với loạt hình ảnh diện bikini siêu nhỏ.

Ngôi sao sinh năm 2000 người Canada, vốn khởi nghiệp với môn khúc côn cầu trên băng, đã bất ngờ chuyển hướng sang con đường người mẫu và influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) sau chấn thương buộc cô phải giải nghệ ở tuổi 19. Kể từ đó, Demaiter trở thành hiện tượng toàn cầu khi liên tục “đốt mắt” người hâm mộ bằng những bộ ảnh nóng bỏng.

Loạt ảnh mới nhất của Demaiter gây sốt

💃 “Bikini không che nổi đường cong”

Trong bức hình mới đăng tải trên Instagram, nơi cô sở hữu hơn 3,1 triệu người theo dõi, Demaiter diện bộ bikini hai mảnh cực nhỏ, khoe vóc dáng gợi cảm và mái tóc vàng óng ả. "Là tôi đây… lý do yêu thích để bạn kiểm tra Instagram mỗi ngày", cô viết kèm chú thích đầy khiêu khích.

Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã nhận về hơn 50.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Một tài khoản xuýt xoa: “Trang phục hầu như chẳng che được gì cả”, trong khi người khác khen ngợi: “Bạn hoàn hảo đến từng chi tiết”. Có fan còn ví Demaiter như “phiên bản đời thực của nữ thần”.

🔥 Từ sân băng đến mạng xã hội

Trước khi nổi tiếng trên mạng, Demaiter từng thi đấu khúc côn cầu tại Canada. Tuy nhiên, sự nghiệp ngắn ngủi vì chấn thương đầu gối đã mở ra cho cô một ngã rẽ mới. Chỉ trong vài năm, cô trở thành một trong những gương mặt influencer đắt giá nhất, thường xuyên hợp tác với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và đồ bơi.

Mỗi lần xuất hiện, Mikayla lại khiến truyền thông quốc tế tốn không ít giấy mực. Hình ảnh chạy bộ trên bãi biển gợi nhớ Pamela Anderson, những lần diện đầm đỏ, bikini nhỏ bé hay đồ ôm sát… đều nhanh chóng lan tỏa.

Sự nghiệp khúc côn cầu khép lại mở ra cho người đẹp hướng đi mới

💎 Biểu tượng gợi cảm mới

Không chỉ được ca ngợi là “bom tấn tóc vàng” của làng thể thao, Demaiter còn là minh chứng cho việc biến thất bại thành cơ hội. Từ một vận động viên bất đắc dĩ giải nghệ, cô giờ đây sở hữu lượng fan hùng hậu, thu nhập khủng từ quảng cáo và được xếp vào hàng những người đẹp gợi cảm nhất thế giới.

Với sức hút ngày càng lan tỏa, Mikayla Demaiter được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt định hình xu hướng sắc đẹp và thời trang trên mạng xã hội toàn cầu.