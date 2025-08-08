Kiều nữ điền kinh Trung Quốc "khổ vì đẹp", vô địch 6 lần vẫn phải tự kiểm điểm

🌸 Vẻ đẹp và áp lực, chuyện riêng của Yanni

Wu Yanni, nữ vận động viên điền kinh Trung Quốc sinh năm 1997 tại Tự Cống, Tứ Xuyên, nổi tiếng với những thành tích ấn tượng trên đường chạy 100m rào nữ và được người hâm mộ gọi là “nữ thần điền kinh Trung Quốc”. Với gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối và những hình xăm cá tính, cô thu hút gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Wu Yanni xinh đẹp, tài năng nên bị săm soi quá mức

Tuy nhiên, sự nổi bật đó cũng kéo theo những áp lực tâm lý không nhỏ. Khán giả Trung Quốc dường như quá kỳ vọng vào cô không chỉ về thành tích thể thao mà còn về ngoại hình, gây ra nhiều lời săm soi, so sánh không ngớt về vẻ đẹp của cô. Chính vì lẽ đó, Wu Yanni luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn khắt khe, không cho phép bản thân dễ dàng hài lòng dù đã nhiều lần giành chiến thắng.

Cô từng chia sẻ rằng hình xăm trên người không chỉ là trang trí mà còn là biểu tượng cho sự tự tin của bản thân. Chính sự tự tin ấy đã giúp cô vượt qua áp lực từ ánh nhìn quan tâm đôi khi quá khắt khe của công chúng và truyền thông. Nhưng bản thân Wu Yanni thừa nhận, “khổ vì đẹp” cũng là một trải nghiệm không phải ai cũng có thể hiểu trọn vẹn.

😔 Vô địch lần thứ 6 nhưng không hài lòng với bản thân

Tối ngày 4/8/2025, tại giải vô địch điền kinh quốc gia Trung Quốc, Wu Yanni đã đăng quang ở nội dung 100m rào lần thứ 6 với thành tích 13 giây 15, con số đủ để cô bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc nội và làm món quà ý nghĩa nhân dịp sinh nhật lần thứ 28.

Cô gái 28 tuổi khắt khe với bản thân ở lần thứ 6 vô địch quốc gia nội dung chạy 100m rào nữ

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì ăn mừng, Wu Yanni lại bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc với kết quả thi đấu của mình.

Cô thẳng thắn: “Đây là chức vô địch toàn quốc thứ sáu của tôi, nhưng thành tích khiến tôi rất không hài lòng. Hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ trở lại".

Lý do khiến Wu Yanni chưa thể mãn nguyện là bởi thành tích cá nhân tốt nhất của cô là 12 giây 74, vừa vặn sát với chuẩn tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2025 (12 giây 73), cột mốc quan trọng để cô có cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế. Bên cạnh việc chưa đạt chuẩn trực tiếp, cô còn muốn nâng cao thành tích, cải thiện phong độ để không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ và chính bản thân.

Dù đã 6 lần bước lên bục cao nhất ở quốc nội, cô vẫn khiêm tốn nhìn nhận bản thân, duy trì tinh thần rút kinh nghiệm để mong hoàn hảo hơn.

Trước giải đấu này, Yanni đã vô địch 100m rào nữ ở sân chơi quốc nội vào các năm 2018, 2020, 2021, 2023 và 2024.