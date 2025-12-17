Lạ lùng MU: Đá "hay nhất" nhưng vẫn không thắng, có trở lại Cúp C1 được không?

“Hay nhất”, nhưng vẫn không thắng!

Ở thời điểm giữa trận, bình luận viên từ các kênh truyền hình lớn đồng loạt thống nhất một điều: chưa bao giờ họ thấy MU của Amorim đá hay như vậy tại Old Trafford.

Số liệu thống kê càng có vẻ oanh liệt: không có đội nào khác sánh được với MU trong hiệp đầu của một trận đấu tại Premier League mùa này. Họ chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương 30 lần, sút cầu môn đến 17 lần và có chỉ số xG, tức bàn thắng chờ đợi, lên đến 2,49. Tất cả đều là “top 1” trong toàn giải tính đến lúc này.

MU có trận đấu "hay nhất" ở Old Trafford nhiều năm qua nhưng vẫn không thể thắng Bournemouth

Thông thường, chỉ số xG luôn thấp hơn hẳn so với số bàn thắng ghi được (rất dễ hiểu: đâu có pha ghi bàn nào mà xác suất thành bàn khi dứt điểm tiến được đến mức 100%. Ngay cả tình huống phạt đền cũng chỉ có xG là 0,8). Trong 16 trận đã đấu ở Premier League mùa này, chỉ có 2 lần đội đầu bảng Arsenal có chỉ số xG trong toàn trận cao hơn con số 2,49 kia (cụ thể là 2,80 trong trận thắng Leeds 5-0 và 2,89 trong trận thắng West Ham 2-0). Nói vậy để thấy chỉ số xG riêng trong một hiệp của MU là dữ dội như thế nào.

Nhưng, hãy bỏ qua mọi sự bay bổng. Bản chất của một đội bóng lớn thực sự là kể cả khi chơi không hay, thì họ vẫn thắng. MU đang ở... thái cực ngược lại! Đối thủ chỉ là một Bournemouth đang có chuỗi 6 trận liền không thắng, rớt luôn từ vị trí nhì bảng xuống nửa dưới của bảng xếp hạng. Và khi MU kết thúc hiệp đầu với tỷ số “chỉ” 2-1, ai cũng có thể cảm nhận: đấy không bao giờ là khoảng cách an toàn. MU có thể thủng lưới bất cứ lúc nào, để cái khoảng cách mong manh kia trở thành vô nghĩa.

Rút cuộc, đúng là như vậy. Sau một hiệp đấu “hay nhất dưới thời Amorim”, thì rút cuộc MU cũng chỉ rời sân với kết quả hòa. Tỷ số là 4-4, nhưng chính Bournemouth mới là đội nuối tiếc hơn, với 2 pha dứt điểm không thành bàn trong những phút bù giờ!

MU nhiều lần đánh rơi điểm số khi đã dẫn trước

Liên tục bỏ lỡ cơ hội!

Chúng ta đang nói về cơ hội vươn lên nhóm đội có suất dự Champions League mùa tới. Mở được tỷ số nhưng chỉ rời sân với kết quả hòa, nghĩa là MU tự làm hỏng chiến thắng trong tầm tay của mình, đánh rơi 2 điểm hơn là kiếm được 1 điểm. Cả 5 trận hòa của MU ở Premier League mùa này đều là như vậy: MU luôn mở được tỷ số nhưng lại không thể kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn (1-1 với Fulham, 2-2 với Nottingham Forest, 2-2 với Tottenham, 1-1 với West Ham và 4-4 với Bournemouth).

Các đối thủ vừa nêu đều chỉ là những đội đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng sau 16 vòng. Tương tự Bournemouth, Nottingham Forest cũng coi như là đội không có hy vọng chiến thắng khi gặp MU (họ chỉ hòa 2, thua 6 ở 8 trận đấu trước đó).

Coi như MU “mất 10 điểm”, hơn là được 5 điểm trong các trận hòa vừa nêu. Bây giờ, họ đang đứng ở vị trí số 6 – đồng điểm với đội Crystal Palace ngay phía trên và thua 2 điểm so với đội số 4 Chelsea. Vị trí số 4 chung cuộc sẽ bảo đảm suất dự Champions League, nhưng có khả năng Premier League sẽ được cấp thêm suất thứ 5 ở Champions League mùa tới.

Có hai chiều hướng suy nghĩ. Thứ nhất: hiện thực sau 16 vòng đấu cho thấy MU mùa này quả có khả năng lọt được vào nhóm đội lấy vé dự Champions League (đầu mùa mà nói như thế, giới hâm mộ MU sẽ nhảy cẫng lên). Chẳng qua, chính họ đã tự đánh mất cơ hội để lọt vào nhóm đầu bảng sau 16 vòng. Thứ hai, MU chỉ có thể tự trách mình nếu không kết thúc mùa bóng trong “top 4” hoặc “top 5”.

Khi ấy, người ta sẽ chỉ vào 16 vòng đấu vừa qua và cho rằng đấy chính là nguyên nhân quan trọng. Không ai luôn mở tỷ số nhưng cuối cùng phải chia điểm trong 5 trận hòa như MU. Khắp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, và kể cả Champions League, đều không có trường hợp nào như vậy. Ngay cả các đội hòa nhiều hơn MU (rất nhiều trường hợp đã hòa 6 hoặc 7 trận mùa này), đều không ai mở tỷ số ở 5 trận trong số đó!

MU sẽ rất khó lấy suất dự cúp C1 nếu cứ thi đấu phập phù như thế này

Đấy có phải là “vận xui”?

Mùa trước, MU ghi được 44 bàn ở Premier League – chỉ nhiều hơn 4 đội khác trong toàn giải (trong đó có 3 đội rớt hạng). Mùa này, chỉ sau 16 trận họ đã có 30 bàn. Manchester City là đội duy nhất trong toàn giải ghi bàn nhiều hơn MU. Đấy là bước tiến “thần sầu”. Nhưng vấn đề lớn nhất của MU mùa này là họ thủng lưới quá nhiều.

Tuy MU đứng ở vị trí số 6, nhưng từ lằn ranh rớt hạng trở lên, chỉ có 2 đội thủng lưới nhiều hơn con số 26 bàn thua của MU. Hàng thủ MU kém đến mức độ mà khi hiệp 1 của trận gặp Bournemouth khép lại với ưu thế 2-1 cho MU, thì đã xuất hiện nhan nhản những lời bình luận: bấy nhiêu là không đủ an toàn, vì chắc chắn MU sẽ thủng lưới trong hiệp 2!

Bàn về chuyên môn, thì nét mới quan trọng nhất trong toàn bộ thời kỳ do Amorim huấn luyện, là MU đã “chịu” phòng thủ với 4 hậu vệ, trong trận gặp Bournemouth vừa qua (Amorim từng nói Chúa cũng không thể bắt ông thay đổi sơ đồ thi đấu có 3 hậu vệ). Nhưng rút cuộc, MU thủng lưới 4 bàn.

Cả 4 bàn thua đều do lỗi của hàng thủ MU là chính. Shaw để mất bóng, rồi các hậu vệ khác không kèm sát Antoine Semenyo trong bàn đầu; sự chậm chạp của hàng thủ mở ra khoảng trống cho Evanilson ở bàn thứ 2; Senne Lammens chọn vị trí không hợp lý trong bàn thứ 3; cặp trung vệ để Junior Kroupi lấy bóng quá dễ trong bàn cuối cùng.

Hàng thủ quá lỏng khiến MU không thể thắng dù đã ghi đến 4 bàn trong một trận đấu tại sân nhà. Và đấy chỉ là minh họa cụ thể từ trận đấu gần đây nhất của họ. Khó mà thống kê cho hết: đã có bao nhiêu lần MU... gây bất ngờ cho giới hâm mộ của họ, bởi những bàn thua không ai có thể ngờ nổi.

Hàng công MU khá ổn, nhưng hàng thủ lại thi đấu kém xa kỳ vọng

Thầy trò Amorim mất 10 điểm trong 5 trận hòa do họ không có khả năng bảo vệ ưu thế, hơn là do vấn đề may rủi thuần túy. Đến đây, có thể hình dung câu chuyện tổng thể theo kịch bản khác: nếu không phải là một trận đấu mà là trong cả mùa bóng?

Giả sử MU lọt được vào nhóm có vé dự Champions League, khi mùa bóng... chưa kết thúc. Vậy khả năng bảo vệ vị thứ trong trường hợp ấy sẽ đến từ sức mạnh nào, khi MU bảo vệ ưu thế trong một trận đấu còn không nổi? Không phải ngẫu nhiên mà máy tính của hãng Opta từng dự báo một kết cục khiến giới hâm mộ MU... không muốn xem, vào cuối mùa này!

Tất nhiên, nói vậy có nghĩa là MU... vẫn có cơ hội. Khả năng tận dụng cơ hội và bảo toàn ưu thế ra sao mới là điều quan trọng.