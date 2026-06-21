Nữ sinh gào khóc cầu cứu mẹ vì bị xâm hại trên sàn đấu vật, chịu thua để thoát thân

Một trận thi đấu vật học đường tưởng chừng như bình thường tại bang Washington (Mỹ) đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nữ sinh 15 tuổi, châm ngòi cho một vụ kiện liên bang chấn động về quyền an toàn của các vận động viên nữ.

Trận đấu tưởng chừng như bình thường tại bang Washington (Mỹ) đã trở thành nỗi ám ảnh

Tiếng hét thất thanh trên sàn đấu

Ngày 6/12/2025, giải đấu vật Lady Jag Kickoff diễn ra tại trường trung học Emerald Ridge (bang Washington). Kallie Keeler, một nữ sinh 15 tuổi của trường Rogers, bước lên sàn đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Thế nhưng, trận đấu đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng mà cô không bao giờ có thể quên.

Ngay trong lúc hai bên đang giằng co nghẹt thở, đối thủ đã có hành vi cố tình luồn tay vào bên trong trang phục thi đấu và xâm hại thô bạo vào vùng kín của Kallie. Quá hoảng loạn và đau đớn, nữ sinh 15 tuổi chỉ biết gào khóc thảm thiết về phía khán đài, nơi mẹ cô đang cầm điện thoại ghi hình trận đấu: "Hắn ta đang chạm vào chỗ kín của con!".

Trong tình thế ngặt nghèo và không nhận được sự can thiệp kịp thời từ trọng tài, Kallie đã phải đưa ra một quyết định đau đớn: Chủ động để đối thủ đè chặt chấp nhận thua cuộc, nhằm thoát khỏi bàn tay của kẻ xâm hại càng nhanh càng tốt.

Sự thật nghiệt ngã sau trận thua cố ý

Nỗi bàng hoàng của mẹ con Kallie chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi rời sàn đấu, họ mới được một huấn luyện viên đội bạn tiết lộ một sự thật động trời: Đối thủ vừa thi đấu và xâm hại Kallie là nam sinh đang trong quá trình chuyển giới.

Trước đó, cả Kallie, gia đình và ban huấn luyện của cô đều không hề nhận được bất kỳ lời cảnh báo hay thông báo nào từ ban tổ chức về việc cô sẽ phải đối đầu với một vận động viên có giới tính sinh học là nam. Sự giấu giếm này khiến Kallie cảm thấy bản thân bị tổn thương và xúc phạm lòng tự trọng thêm một lần nữa.

Ngay sau sự việc, gia đình Keeler đã lập tức báo cáo với ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ học sinh, các quan chức nhà trường đã trì hoãn đến 53 ngày mới chuyển vụ việc sang cơ quan công an, vi phạm nghiêm trọng quy định bắt buộc phải báo cáo trong vòng 48 giờ đối với các vụ việc nghi vấn xâm hại tình dục trẻ em.

Kallie Keeler, một tài năng đầy triển vọng, đã chính thức từ bỏ bộ môn đấu vật vì chấn thương tâm lý quá lớn

Cuộc chiến pháp lý chấn động thể thao Mỹ

Được sự hỗ trợ pháp lý từ Alliance Defending Freedom (ADF), một tổ chức bảo vệ quyền lợi uy tín, gia đình Kallie Keeler đã chính thức đệ đơn kiện liên bang dài 74 trang.

Đơn kiện nhắm trực tiếp vào Hiệp hội Hoạt động Liên trường Washington (WIAA) và Sở Giáo dục bang, cáo buộc các cơ quan này vi phạm nghiêm trọng Tu chính án số 14 và Đạo luật Title IX (luật chống phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong giáo dục và thể thao). Đơn kiện chỉ ra rằng, việc WIAA cho phép học sinh thi đấu dựa trên "bản dạng giới tự chọn" thay vì giới tính sinh học đã tước đoạt môi trường an toàn và công bằng của các nữ sinh.

Dù Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Pierce đã vào cuộc thẩm định video trận đấu, các công tố viên địa phương mới đây đã quyết định không khởi tố hình sự vì cho rằng hành vi cố ý xâm hại rất khó để chứng minh "vượt quá nghi ngờ hợp lý" trong một môn thể thao có nhiều va chạm nhạy cảm như đấu vật.

Hệ quả của biến cố này vô cùng đau lòng: Kallie Keeler, một tài năng đầy triển vọng, đã chính thức từ bỏ bộ môn đấu vật vì chấn thương tâm lý quá lớn.

Vụ kiện của Kallie hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ, làm bùng lên làn sóng tranh luận dữ dội về việc: Liệu các chính sách ủng hộ người chuyển giới có đang vô tình đẩy các vận động viên nữ sinh học vào nguy cơ bị xâm hại và tước bỏ quyền riêng tư tối thiểu của họ?