Liverpool đại chiến MU, HLV Pochettino ra mắt sóng gió

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và MU luôn là một trong những trận cầu được chờ đợi nhất bóng đá Anh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai đội đều có những vấn đề riêng và bước vào trận đấu thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh (23h30, 22/11) với không ít áp lực.

Pochettino có thể giúp MU vượt ải ở "derby nước Anh"?

Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Đáng chú ý, đội chủ sân Anfield mới giành được 5 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa ở các trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Ở chiều ngược lại, MU cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trải qua 8 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, với 5 trận hòa và 3 thất bại. Chuỗi thành tích này khiến "Quỷ đỏ" rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Đặc biệt, trận đấu tại Anfield đánh dấu màn ra mắt của Mauricio Pochettino trên cương vị HLV trưởng MU. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Argentina được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng. Dù vậy, chuyến làm khách trước Liverpool ngay trận đầu là thử thách không hề dễ dàng. Pochettino cần nhanh chóng ổn định hệ thống phòng ngự.

MU từng đánh bại Liverpool 2-1 trong trận lượt đi mùa giải trước. Điều đó cho thấy "Quỷ đỏ" vẫn có cơ sở để hy vọng, bất chấp sự chênh lệch về phong độ hiện tại.

Man City nỗ lực bám đuổi Arsenal

Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp nhận 3 thất bại tại Ngoại hạng Anh, qua đó bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm.

Tiếp đón Fulham trên sân nhà Etihad (19h30, 21/11) là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Enzo Maresca tìm lại cảm giác chiến thắng. Thống kê chỉ ra, Man City đã thắng Fulham trong 17 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Về phía Arsenal, "Pháo thủ" đứng trước cơ hội tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu nếu đánh bại Newcastle (0h30, 22/11). Thầy trò Mikel Arteta cũng hướng tới tham vọng trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành 10 chiến thắng sau 11 vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại St James' Park chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản. Newcastle luôn thi đấu quyết liệt trước những đối thủ lớn, dù thành tích sân nhà của họ mùa này chưa thực sự thuyết phục.

Man City vẫn nuôi hy vọng bám đuổi Arsenal

Chelsea, Tottenham tìm lại niềm vui

Chelsea đang thiếu sự ổn định dưới thời HLV Xabi Alonso khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Leeds United không phải đối thủ dễ bị khuất phục bởi lối chơi pressing giàu năng lượng và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống cố định.

Chelsea cần cải thiện khả năng phối hợp giữa các tuyến, đồng thời hạn chế những sai sót trong phòng ngự. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và kiểm soát được khu trung tuyến, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có nhiều cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới (22h, 21/11).

Trong khi đó, Tottenham đang cần chiến thắng để lấy lại sự tự tin sau thất bại 0-1 trước Leeds United, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón Ipswich Town (22h, 21/11), đây là cơ hội tương đối thuận lợi để HLV Roberto De Zerbi cùng các học trò tìm lại phong độ.