Bí ẩn về dị tướng có 4 con ngươi trong lịch sử Trung Hoa, tay không kéo lùi chiến thuyền

Trong lịch sử Trung Hoa, nhiều danh tướng được bao phủ bởi những câu chuyện mang màu sắc huyền thoại. Ngư Câu La là một trường hợp đặc biệt khi ông vừa sở hữu dị tướng “trọng đồng”, vừa được lưu truyền với sức mạnh phi thường, thậm chí có thể tay không ghìm chặt chiến thuyền đang lao theo dòng nước.

Ngư Câu La là danh tướng dưới thời nhà Tùy, nổi tiếng với những chiến công trên sa trường và hình tượng một mãnh tướng có sức mạnh vượt xa người thường.

Ngư Câu La được lưu truyền với đôi mắt dị thường và sức mạnh phi thường. Ảnh AI minh họa

Dị tướng “trọng đồng” khiến thiên hạ khiếp sợ

Theo Tùy thư, Ngư Câu La sở hữu đôi mắt đặc biệt, mỗi mắt có hai con ngươi. Người xưa gọi đây là “trọng đồng” (hoặc đồng tử kép), một dị tướng từng xuất hiện ở một số nhân vật nổi tiếng như vua Thuấn và Hạng Vũ.

Trong quan niệm cổ đại, trọng đồng không đơn thuần được xem là một đặc điểm cơ thể. Đây còn được coi là dấu hiệu của người mang mệnh lớn, thậm chí có liên quan đến hình tượng bậc đế vương.

Chính vì vậy, đôi mắt đặc biệt của Ngư Câu La vừa góp phần tạo nên vẻ ngoài uy nghiêm, vừa khiến ông trở thành nhân vật dễ bị giới cầm quyền dè chừng.

Mãnh tướng khiến quân địch khiếp sợ

Dù sở hữu dị tướng, Ngư Câu La không chỉ nổi danh nhờ những câu chuyện truyền kỳ. Ông từng khẳng định năng lực trên chiến trường bằng nhiều chiến công dưới thời Tùy Văn Đế Dương Kiên.

Khi biên giới phía Bắc liên tục bị quân Đột Quyết quấy phá, Ngư Câu La được điều ra trận. Ông thường cưỡi ngựa dẫn đầu đội hình, trực tiếp xông vào chiến tuyến đối phương.

Sự dũng mãnh giúp vị tướng này nhiều lần thoát khỏi vòng vây của quân địch. Hình ảnh một chiến binh một mình xông pha giữa hàng trăm quân đối phương càng khiến danh tiếng của ông được truyền tụng rộng rãi.

Sau những chiến công trong các chiến dịch bình định Nam Trần và bảo vệ biên cương, Ngư Câu La được phong Đại tướng quân và trở thành một trong những tướng lĩnh quan trọng của nhà Tùy.

Giai thoại tay không ghìm chiến thuyền

Nhưng câu chuyện khiến Ngư Câu La trở thành “dị nhân” trong truyền thuyết lại nằm ở sức mạnh thể chất.

Theo giai thoại được lưu truyền, trong một trận thủy chiến, một chiến thuyền lớn lợi dụng sức gió và dòng nước mạnh để lao thẳng về phía đội hình quân Tùy.

Trước tình thế nguy cấp, Ngư Câu La được kể đã lao xuống dòng nước, một tay bám vào vách đá làm điểm tựa, tay còn lại nắm lấy sợi xích nối với chiến thuyền.

Điều kỳ lạ xảy ra sau đó: thay vì bị con thuyền kéo đi, vị mãnh tướng được cho là đã dùng sức mạnh của mình để ghìm chặt nó giữa dòng nước, thậm chí kéo ngược chiến thuyền về phía bờ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về Ngư Câu La. Trong mắt người xưa, sức mạnh ấy gần như vượt khỏi giới hạn của con người, khiến binh lính đối phương hoảng sợ.

Tất nhiên, dưới góc nhìn hiện đại, một người không thể dùng sức cơ bắp để trực tiếp cản rồi kéo ngược một chiến thuyền lớn đang di chuyển thuận dòng. Đây nhiều khả năng là chi tiết được phóng đại nhằm khắc họa sức mạnh và sự dũng mãnh của vị tướng.

Bi kịch dưới thời Tùy Dương Đế

Trớ trêu thay, danh tiếng quá lớn cuối cùng lại trở thành nguyên nhân đẩy Ngư Câu La vào bi kịch.

Sau khi Tùy Văn Đế qua đời, Dương Quảng lên ngôi Tùy Dương Đế. Trong bối cảnh triều đình đầy nghi kỵ, một võ tướng vừa có uy danh, vừa mang dị tướng như Ngư Câu La dễ trở thành đối tượng bị dè chừng.

Những câu chuyện về đôi mắt “trọng đồng” gợi liên tưởng đến Hạng Vũ, cộng với danh tiếng và quyền lực quân sự của ông càng khiến hình tượng vị mãnh tướng trở nên nhạy cảm trong mắt nhà vua.

Cuối cùng, Ngư Câu La bị kết tội và xử tử. Một danh tướng từng được ca ngợi vì những chiến công trên chiến trường đã kết thúc cuộc đời trong bi kịch chính trị.

Giai thoại tay không ghìm chiến thuyền góp phần tạo nên hình tượng mãnh tướng huyền bí

“Thần lực” giữa lịch sử và truyền thuyết

Ngày nay, câu chuyện Ngư Câu La tay không kéo lùi chiến thuyền nên được nhìn nhận thận trọng. Không có cơ sở khoa học để khẳng định một con người có thể tạo ra lực đủ lớn để ghìm một chiến thuyền nặng hàng chục tấn đang lao theo dòng nước.

Tuy nhiên, giá trị của giai thoại không nhất thiết nằm ở việc nó có thể xảy ra về mặt vật lý.

Hình ảnh vị mãnh tướng có bốn con ngươi đứng giữa dòng nước dữ, một tay bám đá, một tay ghìm chiến thuyền đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, ý chí và lòng quả cảm của các chiến binh thời cổ đại.

Chính sự giao thoa giữa những gì được ghi chép trong sử liệu và những lớp truyền thuyết được bồi đắp qua nhiều thế hệ đã khiến Ngư Câu La trở thành một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong lịch sử quân sự Trung Hoa.