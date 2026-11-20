Liverpool sẽ đón tiếp MU tại Anfield cuối tuần này (23h30, 22/11) trong trận cầu rất được quan tâm. Không chỉ vì đây là trận derby giàu tính lịch sử, MU còn đang ngụp lặn trong nhóm xuống hạng và trận này sẽ đánh dấu sự ra mắt của HLV Mauricio Pochettino.

Sam Barrott, trọng tài chính trận Liverpool - MU cuối tuần này

Fan MU đang hy vọng hiệu ứng tướng mới sẽ giúp MU thắng, và mới đây họ đã có thêm một sự “trợ giúp” nữa (ít nhất theo cách nhìn của fan Liverpool). Ban tổ chức Premier League đã công bố trọng tài Sam Barrott sẽ bắt chính trận này, trong khi John Brooks sẽ đứng đầu tổ VAR.

Trọng tài nào thì fan Liverpool cũng sẽ không hài lòng, bởi số quyết định gây bất lợi cho Liverpool trong những năm gần đây nhiều một cách đáng kể. Họ thậm chí đã không một lần được VAR can thiệp để hưởng penalty trong 4 năm qua, thậm chí tính từ khi VAR được đưa vào Premier League thì Liverpool chỉ được 2 quả penalty, trong khi không đội nào hưởng ít hơn 12 quả 11m nhờ VAR.

Nhưng với riêng Sam Barrott thì các fan Liverpool có lý do để bực mình. Ngay trong mùa giải này, Liverpool ở trận gặp Nottingham Forest đã bị cầm hòa 2-2 và điểm nhấn là một tình huống thủ môn Alisson đã phải lao ra phạm lỗi với Neco Williams trong lúc Nottingham ném biên nhanh.

Liverpool bị penalty trước Nottingham Forest đầu mùa này

Đáng chú ý là ở thời điểm ném biên, Liverpool đã chờ gần 10 phút để thực hiện 3 quyền thay đổi người. Bóng đã ra biên 5 lần từ lúc Liverpool yêu cầu thay người, nhưng vẫn không đưa được các dự bị vào sân do bảng điện tử của tổ trọng tài… bị hỏng. Thậm chí khi quả ném biên được thực hiện, Liam Delap của Nottingham bị nghi đã ném sai luật do chân trụ không chạm đất.

Bảng điện tử hỏng khiến Liverpool đợi gần 10 phút vẫn không thay được dự bị vào sân

Đúng theo phong cách làm việc của Hiệp hội trọng tài sau trận, họ thừa nhận sai lầm ở tình huống đó nhưng Alisson vẫn bị giữ nguyên tấm thẻ vàng vì phản ứng, và anh bị phạt thêm 8.000 bảng vì bực tức đá vào các thiết bị điện tử ở đường pitch khi rời sân.

Đó mới chỉ là 1 tình huống. Sam Barrott hồi tháng 4/2025 đã rút thẻ vàng khi James Tarkowski (Everton) phi chân thẳng vào ống đồng của Alexis Mac Allister. Trước đó 6 tháng, Liverpool đã bị phạt penalty trước Southampton vì một pha phạm lỗi của Andy Robertson, mặc dù hình ảnh cho thấy rất rõ là phạm lỗi ngoài vạch 16m50.

Tarkowski đạp ống đồng Mac Allister tháng 4/2025, chỉ bị thẻ vàng

Sam Barrott là người thổi penalty cho Southampton ở tình huống phạm lỗi này của Andy Robertson, tháng 11/2024

Với khá nhiều sự cố trọng tài liên quan đến Liverpool, Sam Barrott đang được cho là "hung thần" với các fan Liverpool ở đại chiến MU cuối tuần này.