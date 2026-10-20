Điền kinh người khuyết tật Việt Nam giành HCĐ ở ASIAN Para Games 2026

Chiều 19/10, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu những loạt đấu chung kết tranh huy chương ở một số môn trong khuôn khổ ASIAN Para Games 2026. Tại môn điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã mang về tin vui với tấm HCĐ nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52, F53, F54.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành HCĐ.

Phải đối đầu với các VĐV Tây Á có nền tảng thể chất rất tốt, Ngọc Thúy không hề nao núng và đã có được thành tích tốt nhất sau 6 lần ném là 12m16, kết quả vừa đủ để giành HCĐ.

2 VĐV đến từ Iran là Salehi và Tourani thể hiện sự vượt trội với những cú ném đạt thành tích bỏ xa nhóm phía sau, qua đó có được huy chương vàng và HCB.

Đây là tấm huy chương thứ hai của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 2026. Trước đó tại môn cử tạ, Lê Văn Công đã giành HCB nội dung 49kg nam.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn. Những hy vọng huy chương còn lại trong những ngày tới sẽ đến ở các môn như bơi, điền kinh hay cử tạ.