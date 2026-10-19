Hot girl điền kinh gây sốt mạng xã hội nhờ vóc dáng chuẩn siêu mẫu

Không chỉ khiến người hâm mộ trầm trồ bởi những sải bước đầy nội lực trên hố cát, nữ vận động viên nhảy xa và nhảy ba bước Romi Tamir đang trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ sở hữu sắc vóc vượt trội cùng bản lý lịch thể thao đáng nể.

Romi Tamir gây chú ý với sắc vóc nổi bật và thành tích ấn tượng trên đường chạy điền kinh

"Kỳ quan" hình thể cao 1m75 trên đường chạy tốc độ

Trong làng điền kinh thế giới, việc các vận động viên sở hữu vóc dáng săn chắc không phải là điều hiếm gặp. Thế nhưng, để có được một tỷ lệ cơ thể chuẩn mực như một siêu mẫu chuyên nghiệp thì cái tên Romi Tamir luôn nằm trong nhóm nổi bật nhất.

Sinh năm 2003 tại Israel, mỹ nhân này sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75 cùng đôi chân dài miên man và vóc dáng khỏe khoắn, thanh thoát. Chính lợi thế hình thể này đã giúp cô lọt vào mắt xanh của công ty quản lý người mẫu danh tiếng tại quê nhà. Sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn của một vận động viên đỉnh cao và thần thái cuốn hút trước ống kính giúp mỗi bức ảnh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của Romi luôn thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Bản lý lịch vàng của nhà vô địch quốc gia

Nếu ai đó nghĩ rằng Romi chỉ là một "bông hồng để trưng bày" trên sân đấu thì bảng thành tích chuyên môn của cô sẽ ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Trước khi sang Mỹ du học, Romi đã là một thế lực tuyệt đối của điền kinh Israel với tổng cộng 9 chức vô địch quốc gia.

Cô từng nhiều lần thống trị bục vinh quang cao nhất ở cả nội dung nhảy xa và nhảy ba bước tại quê nhà. Cô cũng chính là người nắm giữ kỷ lục quốc gia trong nhà (National Indoor Record) ở lứa tuổi U23 của Israel ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,33 mét.

Bước sang môi trường cạnh tranh khốc liệt tại giải thể thao sinh viên Mỹ (NCAA) dưới màu áo đội tuyển Fighting Illini của Đại học Illinois, tài năng của Romi Tamir càng được khai phá mạnh mẽ. Ngay trong những giải đấu đầu tiên tại giảng đường đại học, cô đã liên tiếp xô đổ các cột mốc lịch sử.

Tại sự kiện Fighting Illini Challenge diễn ra vào ngày 24/1/2026, Romi đã thiết lập kỷ lục mới của nhà thi đấu UI Armory ở nội dung nhảy ba bước với thành tích chấn động 13,50 mét. Thành tích này đồng thời đưa cô trở thành vận động viên có cú nhảy tốt thứ hai toàn lịch sử trường đại học Illinois và lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng toàn nước Mỹ tại thời điểm đó.

Đan xen giữa sàn catwalk và những cú bay người trên hố cát

Mặc dù có cơ hội tiến thân sâu vào giới thời trang nhờ vóc dáng vạn người mê, Romi vẫn ưu tiên tối đa cho sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Trên sân tập, cô rũ bỏ lớp trang điểm để lao vào những bài tập thể lực nặng, từ gánh tạ cho đến những bước chạy bứt tốc cự ly ngắn để tối ưu hóa lực giậm nhảy.

Sự nỗ lực đó đã được đền đáp bằng việc cô tiếp tục chạm tới những cột mốc mới, bao gồm kỷ lục cá nhân (Personal Best) ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,48 mét được thiết lập vào ngày 6 tháng 7 năm 2026.

Những hình ảnh đẹp về Romi