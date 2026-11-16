Lịm tim trước đôi chân thẳng tắp của "búp bê" điền kinh nước Nga

Gương mặt thanh tú, vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài săn chắc giúp Alina Polyakova thu hút sự chú ý của những người yêu thích thể thao và sắc đẹp. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài được ví như “búp bê Nga” là chân chạy 800m xuất sắc, từng giành chức vô địch trẻ quốc gia và sở hữu những thông số thi đấu đáng chú ý.

Alina Polyakova gây chú ý với đôi chân dài săn chắc, từng vô địch 800m U20 Nga năm 2021

“Búp bê điền kinh” gây thương nhớ với đôi chân dài

Nhắc đến những mỹ nhân nổi bật trên đường chạy nước Nga, Alina Polyakova là gương mặt đáng chú ý nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình và nền tảng thể thao.

Sinh ngày 27/7/2002, Polyakova năm nay 24 tuổi. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, vẻ đẹp trẻ trung cùng vóc dáng cân đối, mang nét đặc trưng của một VĐV điền kinh.

Đặc biệt, đôi chân dài, săn chắc là điểm nhấn ngoại hình của người đẹp. Đây cũng là bộ phận phải chịu áp lực vận động lớn trong quá trình tập luyện và thi đấu các cự ly chạy tốc độ.

Với những người theo dõi Instagram, hình ảnh nữ VĐV trong trang phục thể thao và những khoảnh khắc đời thường tạo nên hai sắc thái khác biệt, mạnh mẽ trên đường chạy, nữ tính ngoài sân vận động.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Polyakova không chỉ nằm ở nhan sắc. Cô từng có những thành tích đáng ghi nhận trong hệ thống điền kinh trẻ của Nga.

Chạy 800m trong 2 phút 07 giây khi mới 16 tuổi

Theo hồ sơ của Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics), Polyakova đạt thành tích 2 phút 07 giây 52 ở cự ly 800m ngoài trời tại Moscow ngày 11/6/2019.

Đáng chú ý, thời điểm đó cô chưa bước sang tuổi 17. 800m là một trong những nội dung khắc nghiệt của điền kinh, bởi VĐV phải kết hợp tốc độ gần với chạy nước rút cùng sức bền để duy trì nhịp độ qua hai vòng sân.

Không chỉ cần đôi chân khỏe, người chạy còn phải biết phân phối sức, lựa chọn vị trí và tăng tốc ở giai đoạn quyết định.

Polyakova cũng từng đạt thành tích 1 phút 33 giây 44 ở cự ly 600m trong nhà đầu năm 2020, cho thấy khả năng thi đấu ở nhiều cự ly trung bình.

Danh hiệu vô địch U20 Nga và bước ngoặt đáng nhớ

Một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp Polyakova đến vào tháng 2/2021.

Tại giải vô địch điền kinh U20 Nga trong nhà tổ chức ở Smolensk, cô giành chiến thắng ở nội dung 800m với thành tích 2 phút 09 giây 43.

Polyakova vượt qua Sofia Valyayeva, người về nhì với thời gian 2 phút 09 giây 92. Khoảng cách giữa hai VĐV chỉ 0,49 giây.

Danh hiệu ấy cho thấy người đẹp không đơn thuần sở hữu vóc dáng phù hợp với môn chạy, mà còn có năng lực thi đấu và khả năng cạnh tranh thực sự ở cấp độ trẻ.

Trong một cuộc đua 800m, nơi chiến thuật và cú tăng tốc cuối cùng có thể quyết định thành bại, chiến thắng với cách biệt chưa đầy nửa giây càng có ý nghĩa.

Ở tuổi 24, Alina Polyakova có đủ những yếu tố khiến người hâm mộ quan tâm, ngoại hình nổi bật, quá trình rèn luyện thể thao và thành tích thi đấu được ghi nhận.

Những hình ảnh đẹp về Alina