Mỹ nhân golf Paige Spiranac bất ngờ bị cuốn vào ồn ào tình ái khi cư dân mạng nghi ngờ cô là nguyên nhân khiến YouTuber nổi tiếng Robby Berger hủy hôn. Trước những lời đồn lan rộng, người đẹp sở hữu 4 triệu người theo dõi trên Instagram lập tức phủ nhận, còn nhân vật nam chính có phản ứng đầy giận dữ.

Mỹ nhân golf 4 triệu fan bất ngờ bị nghi là người thứ ba trong vụ hủy hôn

Mỹ nhân golf bị nghi xen vào chuyện tình người khác

Theo tờ The Sun ngày 14/11, Paige Spiranac, 33 tuổi, đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi xuất hiện cùng Robby Berger tại giải golf Internet Invitational do Barstool Sports tổ chức.

Spiranac là cựu golfer chuyên nghiệp người Mỹ, hiện nổi tiếng với vai trò người sáng tạo nội dung về golf. Sở hữu ngoại hình quyến rũ cùng khoảng 4 triệu người theo dõi trên Instagram, cô thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân.

Trong khi đó, Berger được biết đến với biệt danh Bob Does Sports, nổi tiếng nhờ những video golf kết hợp yếu tố giải trí, hài hước.

Tại Internet Invitational, hai người có nhiều khoảnh khắc trò chuyện, trêu đùa và tương tác thân thiết. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ, khiến một số cư dân mạng bắt đầu suy đoán về mối quan hệ giữa họ.

Đáng chú ý, Berger từng đính hôn với bạn gái Narod nhưng xác nhận chuyện tình tan vỡ hồi tháng 8/2026. Việc anh xuất hiện vui vẻ bên Spiranac làm dấy lên lời đồn người đẹp golf có liên quan đến cuộc chia tay.

Thậm chí, một số tài khoản mạng xã hội nghi ngờ cô đóng vai trò người thứ ba, dù không đưa ra được bằng chứng xác thực.

Paige Spiranac phủ nhận, nam YouTuber nổi giận

Trước những suy đoán ngày càng lan rộng, Spiranac đã lên tiếng trên mạng xã hội nhằm bác bỏ việc cô liên quan đến chuyện hủy hôn của Berger.

Dù bài đăng sau đó bị xóa, phản hồi của Berger vẫn được ghi nhận. Nam YouTuber gửi lời cảm ơn Paige và tuyên bố sẽ phản bác những tin đồn cùng những người cố tình phát tán chúng.

Phản ứng quyết liệt của Berger càng khiến câu chuyện thu hút sự chú ý. Thực tế, trong một tập podcast hồi tháng 8, Berger đã thông báo anh và vị hôn thê chia tay từ vài tháng trước đó.

Anh thừa nhận đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, đồng thời khẳng định vẫn dành nhiều tình cảm cho bạn gái cũ và gia đình cô.

Berger cũng nhấn mạnh cuộc chia tay không xuất phát từ lỗi của riêng ai, mà đơn giản là hai người không thể tiếp tục bên nhau.

Những chia sẻ này không đề cập Spiranac hay bất kỳ người thứ ba nào.

Những màn tương tác thân thiết khiến Paige và Berger vướng tin đồn tình ái

Từ màn trêu đùa trên sân golf đến bê bối mạng xã hội

Đáng nói, tại Internet Invitational, Berger còn khiến Spiranac bất ngờ bằng một câu đùa liên quan đến việc khóc trên sân golf.

Chi tiết này vô tình gợi lại sự cố ở giải năm trước, khi người đẹp từng bật khóc sau những tranh cãi về hành vi thi đấu.

Spiranac lập tức nhìn Berger với vẻ không hài lòng, còn anh quay mặt đi, cố nhịn cười. Màn tương tác vốn mang tính giải trí lại trở thành chất liệu để cư dân mạng tiếp tục bàn tán.

Tuy nhiên, đến nay không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Paige Spiranac là nguyên nhân khiến Berger hủy hôn. Cả hai người trong cuộc đều đã phản bác những lời đồn.