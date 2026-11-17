Nữ VĐV điền kinh người Đức Alica Schmidt tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ bức ảnh táo bạo sau buổi xông hơi. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, mỹ nhân vừa bước sang tuổi 28 khiến người hâm mộ trầm trồ.

Alica Schmidt gây chú ý với khoảnh khắc chỉ quấn khăn tắm trắng sau buổi xông hơi

Mỹ nhân Olympic quấn khăn tắm giữa núi rừng

Alica Schmidt, nữ VĐV từng được truyền thông mệnh danh là "người đẹp quyến rũ nhất thế giới thể thao", vừa gây chú ý với hình ảnh mới trên Instagram.

Trong bức ảnh đăng ở mục Story, Schmidt xuất hiện với mái tóc búi cao, cơ thể chỉ được che bằng một chiếc khăn tắm trắng sau khi xông hơi. Phía sau cô là khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp.

Người đẹp Đức đính kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Post sauna view" (Khung cảnh sau buổi xông hơi).

Bức ảnh được chia sẻ sau dịp sinh nhật lần thứ 28 của Schmidt hôm 8/11, khi cô tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa thiên nhiên.

Theo Daily Star và The Sun, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ dành những lời khen về nhan sắc, vóc dáng và phong thái tự tin của cô.

Đây không phải lần đầu Schmidt gây sốt với những hình ảnh đời thường. Trước đó, mỹ nhân điền kinh từng chia sẻ loạt ảnh thời trang mùa hè, diện trang phục xuyên thấu và bikini, khoe vóc dáng săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện.

Những hình ảnh ấy còn nhận được sự chú ý của các đồng nghiệp nổi tiếng, trong đó có nhà vô địch Olympic Keely Hodgkinson.

Ở tuổi 28, mỹ nhân điền kinh Đức sở hữu hơn 5,1 triệu người theo dõi trên Instagram

Từ đường chạy Olympic đến biểu tượng sắc đẹp triệu fan

Alica Schmidt sinh ngày 8/11/1998, là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của điền kinh Đức trên mạng xã hội.

Năm 2017, trang Busted Coverage dành cho cô biệt danh "VĐV quyến rũ nhất thế giới". Danh xưng này sau đó được nhiều tờ báo quốc tế sử dụng, dù không phải một giải thưởng thể thao chính thức.

Hiện Schmidt sở hữu hơn 5,1 triệu người theo dõi Instagram, con số đáng mơ ước ngay cả với nhiều ngôi sao giải trí.

Tuy nhiên, cô không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình. Schmidt từng thi đấu các cự ly 400m và chạy tiếp sức, đại diện Đức tham dự Olympic Paris 2024.

Cô cũng từng giành huy chương đồng tiếp sức tại giải vô địch điền kinh U23 châu Âu năm 2019 và chuyển hướng tập trung sang cự ly 800m.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Schmidt còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và sáng tạo nội dung.

Ở tuổi 28, Alica Schmidt tiếp tục chứng minh sức hút vượt ra ngoài đường chạy. Từ sân vận động Olympic đến bức ảnh quấn khăn tắm giữa núi rừng, mỹ nhân người Đức luôn biết cách khiến hàng triệu người hâm mộ chú ý.