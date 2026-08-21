"Vua thể hình" Mỹ đột tử ở tuổi 40 & lời tiên tri khiến tất cả rùng mình

Cộng đồng thể hình thế giới chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Dwayne Quamina, cựu chiến binh Hải quân Mỹ kiêm ngôi sao giải đỉnh cao Mr. Olympia. Đáng chú ý, những thông điệp cuối cùng được anh chia sẻ trên mạng xã hội trước khi qua đời đang khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình vì như một lời tiên tri định mệnh.

“Vua thể hình” và lời nhắn cuối cùng khiến người hâm mộ bàng hoàng

Sự ra đi đột ngột sau ánh hào quang sân khấu

Dwayne Quamina, thường được biết đến với biệt danh đầy quyền lực "King Q", đã đột ngột trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 40. Bi kịch xảy ra chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi anh hoàn thành phần thi của mình tại giải đấu danh giá Lenda Murray Atlanta Pro, nơi anh xuất sắc đứng ở vị trí thứ 6 trong hạng cân 96,2 trở xuống.

Sự ra đi của nam vận động viên được vợ anh, cô Leah Jerez, đau đớn xác nhận trên trang cá nhân, để lại người vợ hiền và hai đứa con thơ trong sự tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Cho đến hiện tại, nguyên nhân tử vong chính thức của anh vẫn chưa được gia đình công bố rộng rãi.

Những lời "tiên tri" ám ảnh trên mạng xã hội

Điều khiến công chúng bàng hoàng hơn cả là những động thái cuối cùng của "King Q" trên mạng xã hội. Chỉ vài tuần trước khi tử nạn, anh đã đăng tải một dòng trạng thái đầy tính chiêm nghiệm: "Hãy ngừng coi cuộc sống này là điều hiển nhiên, hãy đi đến tận cùng và đừng để bản thân phải hối tiếc khi mọi thứ kết thúc!".

Đáng sợ hơn, chỉ hai ngày trước khi qua đời, Dwayne Quamina tiếp tục đăng tải một đoạn video ngắn. Trong video, người hâm mộ có thể nghe rõ tiếng thở khò khè, mệt mỏi của anh. Cựu vận động viên Mr. Olympia thật thà chia sẻ rằng anh vừa trải qua những ngày tệ nhất cuộc đời: "Tôi không hoạt động nhiều trên này vì tôi bị ốm. Tôi vừa bước xuống từ chuyến bay và mọi thứ thật hỗn loạn, tôi cảm thấy như cái chết đang cận kề".

Anh cũng cho biết mình bị ho, khó thở và đã phải đến cơ sở y tế để tiêm steroid mở rộng phổi cùng với uống thuốc kháng sinh. Dù kết thúc video bằng lời lạc quan: "Chúng ta đang trên đường hồi phục rồi, em yêu", nhưng không ai ngờ rằng câu nói "cảm thấy như cái chết đang cận kề" trước đó lại chính là điềm báo cuối cùng của anh.

Di sản của một chiến binh

Trước khi trở thành một biểu tượng cơ bắp trên sân khấu thể hình thế giới, Dwayne từng có hơn một thập kỷ cống hiến trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi giải ngũ, anh tìm đến thể hình từ năm 2016 như một cách để tìm lại cảm giác đồng đội và kỷ luật thép.

Anh nhanh chóng gặt hái hào quang khi giành chức vô địch giải NPC USA Championships 2016 và lọt vào top 10 giải đấu danh giá nhất hành tinh Mr. Olympia năm 2018. Dù từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2020, niềm đam mê cháy bỏng đã thúc đẩy anh quay trở lại sàn đấu vào năm 2025 đầy mạnh mẽ trước khi ngã xuống ngay ở độ tuổi chín muồi của cuộc đời.

Cái chết của Dwayne một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo đầy nghiệt ngã về những góc khuất, áp lực khủng khiếp và rủi ro sức khỏe tiềm ẩn phía sau môn thể thao thể hình chuyên nghiệp.