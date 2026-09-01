Người đẹp thể hình Ngọc Lan dầm mưa chạy giải, vui chơi lễ vẫn không quên nhiệm vụ

🏃‍♀️ Dầm mưa chạy giải, giảm cự ly để giữ cơ

Người đẹp thể thao Ngọc Lan vừa gây chú ý khi tham gia một giải chạy tại Hà Nội và hoàn thành cự ly 9,2km trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Dầm mưa suốt đường chạy nhưng người đẹp cho biết đây không phải lần đầu cô trải qua một thử thách như vậy.

Ngọc Lan tươi tắn dù dầm mưa chạy giải

“Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi dầm mưa khi chạy giải. Trước đây tôi từng chạy 21km ở Hải Phòng và cũng gặp mưa gần như từ đầu đến cuối. Lần này cũng vậy, mưa xuyên suốt đường chạy. Tôi thấy đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị”, Ngọc Lan chia sẻ.

Tuy nhiên, thay vì đăng ký cự ly dài hơn, lần này Ngọc Lan chỉ lựa chọn 9,2km. Lý do là cô đang bước vào giai đoạn siết cân để chuẩn bị cho những giải thể hình quan trọng.

Người đẹp vẫn duy trì chạy bộ nhằm rèn sức bền và nâng cao sức khỏe nhưng không tập trung vào việc chạy nhanh hay cải thiện thông số. Cô chủ động kiểm soát cường độ để hạn chế ảnh hưởng đến khối cơ và mục tiêu hình thể.

“Hiện tại mình đang tập trung siết cân để chuẩn bị cho các giải thể hình. Mình vẫn chạy bộ nhưng ở mức vừa phải, bởi mục tiêu chính lúc này là hình thể và giữ được khối cơ”, Ngọc Lan cho biết.

💪 Tập 5 buổi gym siết cân, 2 buổi chạy mỗi tuần

Theo kế hoạch, vào giữa tháng 9, Ngọc Lan sẽ tham gia một giải chạy khác. Sau đó, cô hướng tới hai giải thể hình diễn ra vào cuối tháng 9 tại Bắc Ninh và đầu tháng 10 tại Hà Nội. Người đẹp từng giành nhiều HCV ở các giải thể hình trong nước cho biết sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu thi thể hình.

Người đẹp chủ động giảm cự ly chạy, tích cực siết cân để chuẩn bị cho giải đấu thể hình

Để chuẩn bị cho hai giải thể hình này, Ngọc Lan đang duy trì lịch tập khá dày. Cô thường tập khoảng 5 buổi gym và 2 buổi chạy mỗi tuần, đồng thời kết hợp đi bộ hằng ngày. Trung bình mỗi ngày, người đẹp dành khoảng 2 tiếng 30 phút cho việc vận động. Buổi sáng, cô thường tranh thủ đi bộ hoặc chạy. Buổi trưa dành khoảng 60-90 phút tập gym, trong khi thời gian còn lại dành cho công việc, gia đình và việc huấn luyện khách hàng.

Ở giai đoạn hiện tại, chế độ ăn của Ngọc Lan vào khoảng 1.600 kcal/ngày. Cô vẫn chú trọng đảm bảo đủ các nhóm chất nhưng kiểm soát tổng năng lượng để phục vụ quá trình siết cân.

Với Ngọc Lan, chạy bộ lúc này đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình tập luyện chứ không phải mục tiêu chính. Cô muốn ưu tiên việc xây dựng một cơ thể cân đối, giữ khối cơ thay vì cố gắng chạy thật nhanh.

🎯 Nghỉ lễ vẫn mang giày chạy về quê

Ngay cả trong kỳ nghỉ lễ, Ngọc Lan cũng không có ý định bỏ hoàn toàn việc tập luyện. Cô dự định về quê thăm gia đình nhưng vẫn mang theo giày chạy. Theo người đẹp, đây cũng là ưu điểm của chạy bộ khi không phụ thuộc quá nhiều vào địa điểm hay thiết bị.

Ngọc Lan sở hữu vóc dáng nóng bỏng "vạn người mê"

“Nếu phòng gym đóng cửa thì mình vẫn duy trì chạy hoặc đi bộ. Mình không đặt nặng việc phải chạy nhanh, mà chỉ cần duy trì khoảng 10.000-15.000 bước mỗi ngày là được”, Ngọc Lan cho biết.

Là một huấn luyện viên thể hình, Ngọc Lan hiểu rằng nhiều người thường lấy lý do quá bận để bỏ qua việc tập luyện. Tuy nhiên, theo cô, chỉ cần biết sắp xếp, mỗi người đều có thể dành một khoảng thời gian trong ngày cho sức khỏe.

“Mình rất bận vì ngoài việc tập luyện, mình còn là huấn luyện viên thể hình, phải dạy khách, làm công việc của mình và dành thời gian cho gia đình. Nhưng nếu thực sự muốn có một cơ thể khỏe đẹp, mình vẫn có thể tranh thủ 30 phút, 60 phút hay 90 phút mỗi ngày cho bản thân”, cô nói.