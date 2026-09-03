Alcaraz "lộ hàng" vì gặp sự cố trang phục, mỹ nhân Bouchard lập tức trêu chọc

Carlos Alcaraz đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng tại US Open 2026 sau hơn 4 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn đẳng cấp của nhà đương kim vô địch trên sân Arthur Ashe Stadium, người hâm mộ và giới truyền thông lại bị cuốn vào sự cố dở khóc dở cười liên quan đến chiếc áo đấu của anh.

Chiếc áo phản chủ khiến Alcaraz bất ngờ trở thành tâm điểm ngoài chuyên môn

Sự cố "lộ hàng" hy hữu và lời trêu ghẹo của cựu Á quân Wimbledon

Trong trận đấu mở màn đơn nam gặp đối thủ Roman Safiullin, tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha diện một thiết kế áo ba lỗ màu nâu nằm trong bộ sưu tập hợp tác giữa nhà tài trợ và thương hiệu của rapper đình đám Travis Scott. Sẽ không có gì đáng nói nếu phần nách áo không được cắt quá rộng, khiến vùng ngực của Alcaraz liên tục "bật" ra ngoài sau mỗi cú đánh mạnh mẽ.

Tình huống này lập tức bùng nổ trên mạng xã hội X (Twitter). Thậm chí, cựu á quân Wimbledon kiêm chuyên gia phân tích của đài ESPN, mỹ nhân Eugenie Bouchard cũng không thể ngó lơ. Cô nàng đã đăng tải một dòng trạng thái đầy hóm hỉnh: "Yêu cậu lắm Carlos à, nhưng chúng ta phải giấu cái vùng nhạy cảm đó đi thôi".

Hàng loạt người hâm mộ cũng để lại những bình luận hài hước. Có người đùa rằng Alcaraz đang tham gia phong trào "Free the Nipple" (Tự do cho nhũ hoa), số khác lại bảo nhau: "Mọi người mải bàn tán về cơ thể của Carlos hơn là xem tennis, không khí thực sự của US Open đã trở lại rồi!". Bất chấp chiếc áo phản chủ, Alcaraz vẫn xuất sắc đánh bại Safiullin với tỷ số thuyết phục 6-4, 6-4, 6-4.

Mỹ nhân Eugenie Bouchard buông lời trêu đùa tay vợt Tây Ban Nha

Bản lĩnh "nhà vua" tại vòng 2

Tiếp nối câu chuyện gây bão ở trận ra quân, Alcaraz vừa bước vào trận đấu tại vòng 2 gặp tay vợt người Bồ Đào Nha Jaime Faria vào 3/9.

Lần này, "Carlitos" đã có một chút chuệch choạc ở giai đoạn đầu trận do nóng vội sau khi bị bẻ giao bóng. Anh để đối thủ xếp hạng 72 thế giới bất ngờ thua set đầu tiên với tỷ số 4-6. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Alcaraz nhanh chóng lấy lại thế trận bằng set thắng trắng hủy diệt 6-0 trong set 2, trước khi cuốn phăng Faria trong hai set kế tiếp với các tỷ số 6-3, 6-2. Lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-1, ngôi sao người Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào vòng 3 để chạm trán Wu Yibing.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau khi lội ngược dòng thành công trước Jaime Faria, Alcaraz thừa nhận sai lầm chiến thuật ở set 1: "Sau khi bị mất break, tôi đã quá vội vàng và chỉ muốn kết thúc các loạt đôi công thật nhanh. Đó là một sai lầm lớn".

Tay vợt số 3 thế giới giải thích thêm về sự thay đổi giúp anh lật ngược thế cờ: "Tôi nhận ra mình cần phải kiên nhẫn hơn, kéo dài các loạt bóng bền từ 3, 4 đến 5 loạt đánh rồi mới tung đòn quyết định".

Khi được hỏi về mục tiêu tại giải đấu sau chấn thương, nhà đương kim vô địch chia sẻ đầy tích cực: "Tôi không muốn đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân, cũng không muốn nghĩ quá nhiều về kết quả mà muốn tập trung vào hành trình này. Trên hết, tôi chỉ muốn ra sân, tận hưởng niềm vui và có được cảm giác tốt nhất sau một thời gian dài chờ đợi".

Đi tiếp vào vòng 3, ngôi sao Tây Ban Nha sẽ chạm trán với Wu Yibing (Trung Quốc) ở trận đấu dự kiến diễn ra vào 5/9.