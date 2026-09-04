MU chốt đội hình đá Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" lộ điểm yếu, coi chừng phải trả giá

MU công bố danh sách đăng ký tại Premier League

Tổng cộng 23 cầu thủ MU có tên trong danh sách, dù một số ngôi sao đáng chú ý không được đăng ký. Lý do là các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở đi không bắt buộc phải có tên trong danh sách. Vì vậy, những cầu thủ như Kobbie Mainoo, Leny Yoro và Ayden Heaven không được đăng ký nhưng vẫn đủ điều kiện thi đấu tại Premier League mùa này.

Điều tương tự cũng áp dụng với các cầu thủ trưởng thành từ học viện MU như Harry Amass, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Shea Lacey và JJ Gabriel. Khi nhìn vào danh sách đăng ký của MU, có hai vấn đề rõ ràng là sự thiếu hụt lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái và trung phong.

Benjamin Sesko là tiền đạo cắm duy nhất trong danh sách, còn Luke Shaw là hậu vệ trái đích thực duy nhất. HLV Michael Carrick vẫn có những cầu thủ có thể đảm nhiệm hai vị trí này, nhưng tất cả đều phù hợp hơn với việc thi đấu ở những khu vực khác trên sân.

MU sẽ được phép điều chỉnh danh sách đăng ký cho giai đoạn lượt về sau khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 kết thúc. Phiên chợ mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2027, và đóng cửa vào ngày 1/2.

Danh sách đội hình MU đã đăng ký với Premier League: Thủ môn: Karl Darlow, Tom Heaton, Senne Lammens, Dermot Mee Hậu vệ: Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw Tiền vệ: Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte Tiền đạo: Amad, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee

Thương vụ hụt có thể khiến MU phải trả giá

MU từng đứng trước cơ hội bổ sung tiền đạo vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhưng cơ hội chiêu mộ lựa chọn lý tưởng của họ đã trôi qua từ nhiều tuần trước. “Quỷ đỏ” từng cân nhắc chiêu mộ một phương án dự phòng cho Sesko, dù việc bổ sung tiền đạo chưa bao giờ nằm quá cao trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng, trong bối cảnh cải tổ hàng tiền vệ mới là nhiệm vụ trọng tâm của đội chủ sân Old Trafford ở mùa hè này.

Động thái muộn của Everton nhằm chiêu mộ Joshua Zirkzee vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè đặt ra câu hỏi liệu MU có thể thực hiện một thương vụ vào phút chót để tìm người thay thế hay không. Tuy nhiên, cuối cùng đội chủ sân Old Trafford quyết định giữ chân tiền đạo người Hà Lan, đồng nghĩa các lựa chọn trên hàng công của Carrick không thay đổi, ngoại trừ sự trở lại của Marcus Rashford.

Việc MU không bổ sung hậu vệ trái đang là vấn đề khiến người hâm mộ phàn nàn nhiều nhất sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại, nhưng việc không chiêu mộ một phương án dự phòng cho Sesko cũng nhận không ít chỉ trích.

Tiền đạo người Slovenia đã có mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn tại bóng đá Anh, ghi 12 bàn sau 32 lần ra sân. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đá chính trận nào ở mùa giải này khi tiếp tục tìm lại thể trạng thi đấu sau chấn thương. Sự thiếu hụt một điểm đến trên hàng công khi Sesko vắng mặt là điều quá rõ ràng.

Zirkzee đã cho thấy anh chưa đạt đến đẳng cấp cần thiết để dẫn dắt hàng công khi Sesko vắng mặt. Trong khi đó, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đều có thể chơi ở vị trí trung phong, nhưng cả hai phù hợp hơn với vai trò phía sau tiền đạo. Rõ ràng MU đã bỏ lỡ cơ hội khi không đưa ra lời đề nghị để Danny Welbeck trở lại Old Trafford.

Trao cho Welbeck cơ hội trở lại CLB thời thơ ấu ở tuổi 35 chắc chắn không phải thương vụ đơn thuần xuất phát từ cảm xúc. Welbeck ghi 13 bàn tại Premier League mùa trước, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ MU nào trong mùa giải 2025/26. Anh cũng đã ghi bàn ở mức hai chữ số trong hai mùa Premier League gần nhất, sau khi không làm được điều đó trong toàn bộ sự nghiệp cho đến mùa giải 2024/25.

Vì vậy, không bất ngờ khi Chelsea đưa Welbeck về Stamford Bridge. Xabi Alonso muốn bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm cho đội hình Chelsea, nhưng không có thương vụ nào được thực hiện chỉ vì những lợi ích ngoài sân cỏ. Ở tuổi 36 và vừa có một kỳ World Cup gần đây, Jordan Henderson rõ ràng vẫn có thể đóng góp khi được trao cơ hội, và Welbeck cũng không khác biệt.

MU rất cần một tiền đạo giàu kinh nghiệm để san sẻ gánh nặng với Sesko trong mùa giải này. Lịch thi đấu của “Quỷ đỏ” năm nay có thể tăng thêm hơn 20 trận so với mùa trước, và việc yêu cầu Sesko thi đấu phần lớn số trận đó đơn giản là không khả thi. Carrick sẽ cần xoay tua, và MU thực sự nên bổ sung một trung phong đã được khẳng định vào đội hình.

Trở lại Old Trafford sẽ là điểm nhấn tuyệt vời cho một sự nghiệp đáng nhớ của Welbeck, đồng thời anh có thể mang đến cho MU điều họ cần để hỗ trợ Sesko trong một mùa giải được dự báo đầy thử thách.

Thay vì trở lại CLB cũ, Welbeck sẽ đối đầu MU khi “Quỷ đỏ” làm khách trên sân của Chelsea vào ngày 31/10. Với 8 bàn thắng vào lưới đội bóng thời thơ ấu kể từ khi rời CLB vào năm 2015, không thể loại trừ khả năng anh một lần nữa khiến MU phải trả giá.