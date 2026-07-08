Tennis đỉnh cao Wimbledon: Fritz tái đấu "khắc tinh" Zverev, Cobolli gặp hiện tượng chủ nhà

Trận đấu giữa Taylor Fritz và Zverev sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Taylor Fritz - Alexander Zverev: Khoảng 20h30, 8/7 (tứ kết đơn nam Wimbledon)

Fritz đang trải qua mùa sân cỏ cực kỳ ấn tượng. Hạt giống số 7 thắng 11/13 trận trên mặt sân này, liên tiếp vào chung kết Stuttgart và Halle trước khi tiến vào tứ kết Wimbledon năm thứ ba liên tiếp. Trên hành trình vừa qua, tay vợt Mỹ chưa gặp nhiều khó khăn khi chỉ mất đúng một set, nổi bật là chiến thắng 7-6, 6-4, 6-4 trước Alexander Bublik ở vòng 4 với tỷ lệ giành điểm khi giao bóng một lên tới 89%.

Cặp đấu hấp dẫn giữa Zverev (bên trái) và Fritz (bên phải)

Bên kia lưới, Zverev cũng đang có giải đấu thành công nhất trong sự nghiệp tại All England Club khi lần đầu tiên sau 12 năm góp mặt ở tứ kết Wimbledon. Nhà vô địch Roland Garros 2026 chỉ mới để thua một set sau bốn vòng đấu, nhưng đã phải trải qua trận chiến kéo dài bốn set với Jiri Lehecka ở vòng 4. Lối đánh giao bóng uy lực, những pha bóng bền chắc chắn từ cuối sân giúp tay vợt số 2 thế giới luôn là đối thủ rất khó bị đánh bại.

Cuộc so tài hứa hẹn sẽ là màn đấu giao bóng chất lượng cao khi cả hai đều sở hữu những cú giao bóng uy lực và khả năng giữ game rất tốt trên mặt sân cỏ. Tuy nhiên, ưu thế tâm lý đang nghiêng rõ về Fritz sau chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Zverev. Dù vậy, kinh nghiệm và sự ổn định của tay vợt người Đức trong mùa giải 2026 khiến đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu kéo dài bốn hoặc năm set.

Dự đoán kết quả: Taylor Fritz thắng 3-2.

Flavio Cobolli - Arthur Fery: Khoảng 21h, 8/7 (tứ kết đơn nam Wimbledon)

Cobolli đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Wimbledon sau màn trình diễn đầy thuyết phục từ đầu giải. Á quân Roland Garros 2026 vừa đánh bại Alex de Minaur chỉ sau 3 set, nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy khả năng thích nghi ngày càng tốt trên mặt sân cỏ.

Cuộc đối đầu rất được chờ đợi

Đối thủ của tay vợt Italia là hiện tượng Arthur Fery. Được trao suất đặc cách, tay vợt chủ nhà đang viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu vào tới tứ kết Grand Slam. Fery liên tiếp ngược dòng trước Zizou Bergs và Grigor Dimitrov sau các trận đấu kéo dài 5 set, qua đó trở thành wildcard đầu tiên vào tứ kết Wimbledon kể từ Nick Kyrgios năm 2014.

Fery từng thắng Cobolli ngay vòng một Australian Open hồi đầu năm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể khi Cobolli liên tục thăng tiến, giành danh hiệu ATP, vào chung kết Roland Garros và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở các trận đấu lớn.

Lợi thế khán giả nhà cùng tinh thần hưng phấn có thể giúp Fery tạo ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau hai trận liên tiếp kéo dài 5 set, vấn đề thể lực sẽ là thách thức lớn với tay vợt người Anh. Nếu duy trì phong độ như trước De Minaur, Cobolli nhiều khả năng sẽ đòi lại món nợ đầu năm và giành vé vào bán kết Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp.

Dự đoán kết quả: Cobolli thắng 3-1.

2 trận tứ kết đơn nữ Marta Kostyuk - Jasmine Paolini (19h, 8/7) Kostyuk và Paolini lần đầu gặp nhau trên sân cỏ sau ba cuộc đối đầu trên sân cứng. Tay vợt Ukraine đang có phong độ ổn định hơn, trong khi Paolini vừa trải qua trận đấu nhiều sai sót trước Alexandra Eala. Dự đoán: Kostyuk thắng 2-1. Linda Noskova - Elise Mertens (19h30, 8/7) Noskova đang thăng hoa trên sân cỏ sau chức vô địch Berlin và chiến thắng trước Madison Keys. Mertens giàu kinh nghiệm, nhưng tay vợt CH Czech được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ hiện tại. Dự đoán: Noskova thắng 2-1.