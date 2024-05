Nóng nhất thể thao tối 14/4: Lê Thị Hằng vô địch giải marathon Điện Biên Phủ 2024

Lê Thị Hằng chạy 70 km vô địch giải marathon Điện Biên Phủ

Ngày 14/4, Giải THACO Marathon vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 đã diễn ra tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2024), Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 và Năm An toàn giao thông 2024.

Giải năm nay quy tụ khoảng 2.000 VĐV trong nước lẫn quốc tế tham dự ở 5 cự ly gồm: 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, 70 km. Chung cuộc, ở cự ly chạy siêu marathon 70 km đáng chú ý nhất, ở nội dung nữ Lê Thị Hằng về nhất. Lê Thị Hằng chính là người gây ấn tượng với làng chạy bộ Việt Nam năm 2023 với thành tích hoàn thành mục tiêu chạy marathon (42 km) 365 ngày trong cả năm. Các nữ VĐV khác trong top 5 đường chạy 70 km ghi danh Lê Phương Vy, Tamae Harada, Nguyễn Phương Vân, Hà Thanh Huyền.

Lê Thị Hằng về nhất giải chạy marathon Điện Biên Phủ 2024

Ở cự ly 70 km nam, top 5 theo thứ tự gồm Lê Quang Hội, Hoa Vương, Âu Mạnh Toàn, Timy Phạm, Nguyễn Đức Mạnh. Cự ly 42 km nữ, Phạm Thị Mỹ Duyên về nhất, trong khi Đỗ Ngọc Tuấn dẫn đầu nội dung chạy 42 km nam.

Theo ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức, dù điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở song tất cả các cự lý thi đấu đều diễn ra sôi nổi, kịch tính, kết quả đạt được đã phản ánh chính xác thực lực của các VĐV.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông, Phó trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, ngoài ý nghĩa tri ân thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, các VĐV dự giải còn cùng thực hiện một sứ mệnh quan trọng là lan tỏa thông điệp "An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà".

Raducanu giúp ĐT Anh vượt qua ĐT Pháp

Emma Raducanu vừa giúp ĐT Anh vượt qua ĐT Pháp tại Billie Jean King Cup sau khi lội ngược dòng thành công trước Diane Parry. Cựu vô địch US Open để thua trong set 1 nhưng giành chiến thắng trong 2 set còn lại. Trước đó, Katie Boulter cũng giành chiến thắng trong trận đánh đơn thứ nhất và giúp ĐT Anh thắng chung cuộc 2-1.

Sinner hé lộ về chấn thương sau trận thua Tsitsipas

Ở những game cuối trận gặp Stefanos Tsitsipas thuộc khuôn khổ bán kết Monte Carlo, Jannik Sinner khiến người hâm mộ lo lắng khi di chuyển tập tễnh. Dù vậy tay vợt người Italia khẳng định anh chỉ bị chuột rút chứ không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Chung cuộc, Sinner thua 4-6, 6-3, 4-6 sau 3 set và nhường vé vào chung kết cho đối thủ.

"Tôi bị chuột rút, rất có thể đó là hậu quả của những gì đã xảy ra. Bạn biết đấy, chấn thương này cũng ăn vào một phần thần kinh não khiến tôi thi đấu không hề dễ dàng. Dù sao đi nữa, tôi đã cố gắng hết sức", Sinner nửa đùa nửa thật nói về chấn thương của mình sau tận.

Nadal chiều lòng người hâm mộ tại Barcelona

Rafael Nadal đã có mặt tại Barcelona để chuẩn bị cho Barcelona Open diễn ra vào tuần sau. Tay vợt người Tây Ban Nha được khán giả tại đây đón chào nồng nhiệt. Nadal cũng đáp lại bằng việc vui vẻ giao lưu, sẵn sàng ký tặng và chụp hình với người hâm mộ trước khi bước vào buổi tập.

Nadal vui vẻ giao lưu với người hâm mộ

Hoàng "Sao" đối đầu với Shane Van Boening

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng là tay cơ người Việt Nam duy nhất được mời tham dự giải World Pool Master 2024 diễn ra tại Đức từ ngày 25-28/4. Theo kết quả bốc thăm, tay cơ có biệt danh là Hoàng "Sao" sẽ đối đầu với Shane Van Boening, một trong những tay cơ hay nhất thế giới hiện tại, ở vòng đầu tiên.

Sinner giải thích lý do thua trận

Sau trận thua trước Tsitsipas, Jannik Sinner đã cay đắng giải thích lý do. "Thật khó để chấp nhận nhưng điều đó đã xảy ra. Tôi đã chơi rất tốt nhưng sai lầm về chiến thuật đã dẫn đến bi kịch. Tôi bị chuột rút và điều đó tác động nhiều tới khả năng thi đấu của tôi. Tsitsipas đã cải thiện rất nhiều và tôi không thể lật lại được trận đấu".

Tiger Woods thi đấu không tốt tại The Masters 2024

Huyền thoại người Mỹ Tiger Woods có lần tái xuất không được như ý tại The Masters 2024. Tay golf người Mỹ có thành tích nhiều hơn một gậy so với tiêu chuẩn (+1) sau ngày thi đấu đầu tiên và xếp hạng 22 chung cuộc. Tay golf dẫn đầu là đồng hương Dechambeau với thành tích ít hơn 6 gậy so với tiêu chuẩn (-6).

Ngày quyết định vị trí Playoff của NBA 2023/24

Mùa giải thường (Regular season) của NBA sẽ chính thức kết thúc trong ngày 15/4 (theo giờ Việt Nam). Loạt đấu cuối cùng sẽ diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi Los Angeles Lakers buộc phải thắng New Orlean Pelicans để nắm chắc vị trí thứ 8 ở miền Tây. Trong khi đó Oklahoma City Thunders, Denver Nuggets và Minesota Timberwolves vẫn sẽ phải kịch chiến vì vị trí thứ nhất. Ba đội bóng này đều đáng có 56 thắng - 25 thua.

