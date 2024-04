Nóng nhất thể thao sáng 10/4: Djokovic không đặt trọng tâm ở Monte Carlo?

Djokovic không đặt trọng tâm ở Monte Carlo?

Theo nhận định của huyền thoại Boris Becker, Novak Djokovic không đặt trọng tâm kế hoạch của mình ở Monte Carlo. Theo Becker, người từng là HLV của “Nole”, các vấn đề về phong độ và thể trạng của tay vợt số 1 thế giới sẽ chỉ được giải quyết ở Roland Garros. Bởi thế, huyền thoại người Đức tin rằng khán giả ở Monte Carlo sẽ không được thấy hình ảnh Djokovic có phong độ cao nhất. Vào lúc này, Djokovic đang hướng về Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp tại Paris.

Djokovic sẽ dồn toàn lực cho Roland Garros?

“Jon Jones hèn nhát, sợ tôi hơn sợ cọp”

Tháng 11/2023, Tom Aspinall giành đai UFC tạm thời ở hạng cân Heavyweight. Anh chỉ mất 69 giây để đánh bại knock out Sergei Pavlovich ngay hiệp đấu đầu tiên. Trận thắng này cũng giúp Aspinall đủ điều kiện thách đấu tranh đai với Jon Jones, nhà vô địch tuyệt đối của hạng Heavyweight.

Về phía Jon Jones, anh ban đầu được xếp thi đấu bảo vệ đai trước Stipe Miocic tại UFC 295. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đã khiến "Bones" phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trước tình hình đó, ngay khi Jones có thể trở lại thi đấu, Tom Aspinall sẽ là đối thủ đầu tiên anh phải chạm trán. Tuy nhiên, phía Jon Jones có vẻ như đang trì hoãn trận đấu này và điều đó khiến Aspinall nổi giận.

Siêu sao Kevin Durant bị chê không có phẩm chất thủ lĩnh

Siêu sao Kevin Durant của đội bóng rổ Nhà nghề Mỹ Phoenix Suns gần đây liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng không phải vì những thành tích trên sân đấu mà là do những lời chỉ trích từ các nhà phân tích. Bản thân Durant gần đây đã giải thích lý do tại sao giới truyền thông không coi anh là một người dẫn đầu.

Durant chia sẻ: “Tính cách của tôi không sôi nổi như những người cùng lứa. Tính cách của tôi không phù hợp để lên sóng truyền hình. Và nhiều câu chuyện về những gì chúng tôi thảo luận không được truyền thông đưa tin. Bạn cũng cần phải biết cách truyền tải những gì mình đang làm, và tôi chưa làm điều đó đủ tốt”.

Jonathan Di Bella bị tước đai vô địch ONE Championship

Theo thông báo mới nhất từ phía ONE Championship, võ sĩ Jonathan Di Bella sẽ bị tước đai vô địch Muay hạng cân Strawweight, sau khi anh không thi đấu tại sự kiện ONE Lumpinee 58 vừa qua. Lịch thi đấu ban đầu của sự kiện ONE Lumpinee 58 cho thấy, Jonathan Di Bella sẽ bảo vệ đai vô địch ONE Championship thể thức Muay hạng cân Strawweight. Đối thủ của anh là Prajanchai PK Saenchai. Tuy nhiên, cặp đấu này đã không thể diễn ra vì Di Bella rút lui trước thềm sự kiện.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]