Zverev đăng quang Roland Garros: Chinh phục nỗi ám ảnh, chấm dứt cơn hạn Grand Slam

Ám ảnh Grand Slam

Alexander Zverev cuối cùng đã vô địch Grand Slam. Trong một trận chung kết kéo dài 5 set và hơn 4 giờ thi đấu, anh đã đánh bại Flavio Cobolli để đăng quang đơn nam Roland Garros, chấm dứt cơn hạn Grand Slam đã được xem là vệt đen lớn nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Đức.

Alexander Zverev, nhà vô địch đơn nam Roland Garros 2026

Bước vào Roland Garros 2026, Zverev đã có 16 lần vào tứ kết, 10 lần vào bán kết và thi đấu 3 trận chung kết Grand Slam. Tuy nhiên anh không giành được danh hiệu nào, và Zverev đã bị xếp dưới ngay cả khi Novak Djokovic thoái trào, bởi sự trỗi dậy của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Những lần bỏ lỡ cơ hội của Zverev thậm chí càng trở nên tệ hơn, khi ngay cả những thời cơ vàng anh cũng bỏ lỡ.

Khi US Open 2020 diễn ra, nhiều tay vợt hàng đầu đã không dự giải và Zverev đã đến gần danh hiệu đó chỉ 1 ván cầm giao thắng nữa. Nhưng Zverev bỏ lỡ cơ hội đó và thua Dominic Thiem. Sau khi chơi ngang ngửa với Rafael Nadal ở bán kết Roland Garros 2022, Zverev lại phải bỏ cuộc vì chấn thương mắt cá. 2 năm sau vẫn ở cùng giải đấu, Zverev đã dẫn 2-1 trước Alcaraz trước khi thua ngược.

"Chúng ta đều đã từng là những kẻ thua cuộc"

Do đó giây phút Zverev đăng quang đã chứng kiến anh bật khóc và phát biểu trong nước mắt trước các khán giả. Anh nói: “Môn thể thao này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình trên sân đấu này, và cũng đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình trên chính sân đấu này. 4 năm trước, tôi nằm ở góc sân kia với 7 dây chằng bị đứt và 2 xương bị gãy, hai năm trước tôi đã thua trận chung kết Grand Slam ở đây”.

Những cảm xúc không thể kìm nén tiếp của Zverev sau khi có được chiến thắng

“Nhưng giờ đây, cuối cùng thì mọi chuyện cũng có một kết thúc tốt đẹp. Tôi thực sự cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả trong suốt 2 tuần thi đấu và nếu không có các bạn, chắc chắn tôi đã không thể giành chiến thắng giải đấu này, vì vậy cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Zverev dành lời cảm ơn tới nhiều người, trong đó nhiều nhất là các thành viên hỗ trợ anh, những người đã gắn bó với anh từ đầu sự nghiệp. “Tôi có bố, tôi không thể nào thoát khỏi ông ấy. Ông ấy đã ở bên tôi 29 năm rồi, tôi cũng có anh trai cũng 29 năm, tôi cũng không thể nào thoát khỏi anh ấy được”, Zverev cười nói.

“HLV thể lực của tôi, anh ấy luôn làm tôi vui vẻ, mà điều đó là rất khó”, Zverev nói. Cuối cùng, anh dành lời cho chuyên viên trị liệu mới làm việc cùng mình được nửa tháng: “Đừng đòi tiền thưởng bây giờ, chiến thắng này không liên quan gì đến anh cả”.

“Chúng ta đều đã từng là những kẻ thất bại. Nhưng khi một ngày kết thúc, điều quan trọng là thành tựu gì ta đã đạt được. Và với chúng tôi, đó là chức vô địch Grand Slam”.

Báo chí quốc tế ca ngợi Zverev

- Tờ L'Equipe (Pháp): "Một sự chờ đợi kéo dài 89 năm cho một nhà vô địch người Đức tại Roland Garros: sau khi Jannik Sinner bị loại ở vòng hai, Zverev được xem là ứng cử viên sáng giá nhất và đã không phụ sự kỳ vọng trong suốt giải đấu kéo dài 2 tuần".

- Le Figaro (Pháp): "Sau trận chung kết đầy căng thẳng, Alexander Zverev đã vượt qua nỗi ám ảnh và giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp".

"Zverev, cuối cùng cũng có một danh hiệu Grand Slam" - tiêu đề trên tờ L'Equipe

- AS (Tây Ban Nha): "Cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch! Câu ngạn ngữ xưa vẫn đúng: không bao giờ là quá muộn để giành lấy khoảnh khắc của mình. Nếu một châm ngôn tương tự tồn tại ở Đức hay Nga thì Alexander Zverev giờ đây có thể tự hào khẳng định điều đó, khi đã hoàn thành một trong những kỳ tích cuối cùng còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình: giành chức vô địch Grand Slam".

- Marca (TBN): "Zverev thống trị ở Paris và khẳng định vị trí của mình trong số những huyền thoại quần vợt. Cuối cùng anh ấy đã trút bỏ được gánh nặng lớn trên vai. Ngay cả người đồng hương Boris Becker cũng từng nghi ngờ khả năng tạo dấu ấn của anh ấy trên đấu trường lớn".