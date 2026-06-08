"Nhà vua" Zverev chạm 5 cột mốc đáng nhớ, Nadal - Alcaraz & dàn sao khen hết lời

Trận chung kết Roland Garros 2026 khép lại bằng một kịch bản không thể kịch tính hơn khi Alexander "Sascha" Zverev đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set đấu nghẹt thở. Ngay sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp Musketeers cao quý, tay vợt người Đức chính thức giải lời nguyền Grand Slam và thiết lập nên những cột mốc thống kê vô tiền khoáng hậu.

Sức nặng từ chiếc cúp đầu tay của Sascha đã khiến cả thế giới tennis phải ngả mũ, tạo nên một làn sóng ca ngợi rầm rộ từ các đối thủ lớn nhất cho đến dàn sao thể thao quốc tế.

Zverev lập vô số cột mốc đáng nhớ

Bảng vàng lịch sử: 5 cột mốc vĩ đại gọi tên Alexander Zverev

Chiến thắng tại Paris đã biến Zverev thành chủ nhân của những kỷ lục độc nhất vô nhị trong Kỷ nguyên Mở (Open Era):

- 125 trận thắng vinh quang: Zverev cán mốc 125 trận thắng đơn nam tại các giải Grand Slam. Đây là số trận thắng nhiều nhất lịch sử mà một tay vợt tích lũy được trước khi chạm tay vào danh hiệu Grand Slam đầu tiên.

- 41 lần cày ải kiên trì: Anh lên ngôi vô địch ngay trong lần thứ 41 tham dự vòng đấu chính Grand Slam. Lịch sử Kỷ nguyên Mở chỉ ghi nhận duy nhất huyền thoại Goran Ivanisevic (Wimbledon 2001, 48 lần) là mất nhiều thời gian hơn Zverev để có danh hiệu lớn đầu đời.

- 25 danh hiệu tích lũy: Sascha bước lên đỉnh cao với hành trang 25 danh hiệu ATP trước khi vô địch Grand Slam đầu tiên. Anh xếp thứ ba lịch sử về số cúp vô địch tích trữ trước khi nếm mùi Grand Slam, chỉ đứng sau hai huyền thoại Ivan Lendl (41 cúp) và Thomas Muster (29 cúp).

- Bộ sưu tập "Big Title" trọn vẹn (Mốc 4 danh hiệu tối cao): Kể từ năm 1988, Zverev chính thức trở thành tay vợt nam thứ tư trong lịch sử thâu tóm trọn bộ danh hiệu ở cả 4 cấp độ giải đấu lớn nhất (Grand Slam, Masters 1000, ATP Finals và Huy chương vàng Olympic). Anh chính thức đứng chung hàng ngũ với Andre Agassi, Andy Murray và Novak Djokovic.

- Tay vợt thứ 2 vô địch mà không phải đấu top 10: Kể từ khi thể thức bốc thăm 128 tay vợt được áp dụng đồng bộ vào năm 1988, Zverev là tay vợt thứ hai lên ngôi vô địch Grand Slam mà không cần chạm trán bất kỳ đối thủ nào thuộc top 10 ATP trên đường đi, tái hiện lại hành trình kỳ lạ của Thomas Johansson tại Australian Open 2002.

Tiếng vang từ phòng thay đồ: Nadal, Alcaraz và dàn đối thủ ngả mũ

Ngay sau chiến tích lịch sử, những đối thủ duyên nợ nhất trên sân đấu đã đồng loạt gửi những thông điệp chúc mừng đầy trân trọng đến Sascha:

Zverev nhận nhiều lời chúc từ các ngôi sao

- "Vua đất nện" Rafael Nadal, người từng chứng kiến chấn thương kinh hoàng của Zverev tại Paris năm 2022 gửi lời chúc sâu sắc: "Chúc mừng Alexander Zverev đã giành chức vô địch Roland Garros! Hoàn toàn xứng đáng sau tất cả những nỗ lực rèn luyện và sự kiên trì bền bỉ của cậu. Cậu đã theo đuổi danh hiệu Grand Slam đầu tiên này từ rất lâu rồi, và cậu hoàn toàn xứng đáng với nó".

- Carlos Alcaraz, cựu vương năm 2024 tán dương người đàn anh bằng biệt danh thân mật trên mạng xã hội: "Chúc mừng Sascha vì danh hiệu cao quý này! Anh hoàn toàn xứng đáng với nó".

- Daniil Medvedev gửi lời chúc hài hước: "Chúc mừng Sascha! Chúng ta đã đối đầu nhau từ khi còn là những đứa trẻ, và tôi biết cậu khát khao chiếc cúp này đến mức nào. Giờ thì cậu có thể tận hưởng nó rồi. Hẹn gặp lại cậu ở mùa giải sân cỏ, nơi tôi sẽ cố gắng đòi lại món nợ này!"

- Stefanos Tsitsipas, "kẻ thù truyền kiếp" cũng phải cúi đầu nể phục: "Không ai có thể phủ nhận những gì cậu đã trải qua để đứng ở vị trí này ngày hôm nay. Chúc mừng chiến thắng vĩ đại tại Roland Garros, Alexander Zverev. Cậu đã nâng tầm tiêu chuẩn chiến đấu cho thế hệ của chúng ta".

Chức vô địch của Zverev không chỉ dừng lại trong biên giới của môn tennis, nó bùng nổ mạnh mẽ trong lòng nước Đức và thế giới.

- Huyền thoại tennis Boris Becker lên tiếng: "Cuối cùng thì cậu ấy đã làm được! Cơn hạn hán 30 năm của quần vợt nam nước Đức đã chính thức kết thúc. Sascha, tôi biết áp lực mà cậu phải gánh chịu lớn đến nhường nào. Chức vô địch này là phần thưởng cho lòng kiên trì không biết mệt mỏi của cậu. Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ các nhà vô địch Grand Slam!".

- Biểu tượng truyền cảm hứng Billie Jean King, huyền thoại quần vợt nữ viết trên X: "Chúc mừng Alexander Zverev đã có danh hiệu Grand Slam đơn đầu tiên! Cậu ấy cũng là người đàn ông mắc bệnh tiểu đường Type 1 đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải lớn. Đây là một chiến thắng vĩ đại mang lại niềm cảm hứng cho tất cả những ai đang phải sống chung với căn bệnh này".

- Thomas Müller, ngôi bóng đá Đức, cầu thủ Bayern Munich phấn khích: "Một trận đấu không tưởng, Sascha! Bản lĩnh ở set 5 của cậu thật điên rồ. Cả nước Đức tự hào về cậu ngày hôm nay. Tận hưởng chiến thắng vĩ đại này nhé, nhà vô địch!".