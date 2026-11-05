Nóng nhất thể thao sáng 5/11: Zverev quyết bảo vệ ngôi số 1 trong năm 2027

Zverev quyết bảo vệ ngôi số 1 năm 2027

Alexander Zverev cho biết việc giành Grand Slam và vươn lên vị trí số 1 thế giới mang lại những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Tay vợt người Đức chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros hồi tháng 6 sau chiến thắng trước Flavio Cobolli, trước khi tiếp tục đăng quang US Open.

Zverev tự tin hướng về năm 2027

Việc Jannik Sinner phải kết thúc mùa giải sớm cũng giúp Zverev chắc chắn vượt qua đối thủ Italia để chiếm ngôi đầu bảng ATP. Trong buổi họp báo trước Paris Masters, Zverev thừa nhận chức vô địch Grand Slam mang lại cảm giác nhẹ nhõm lớn nhất sự nghiệp sau nhiều lần thất bại ở chung kết. Trong khi đó, vị trí số 1 thế giới là phần thưởng cho sự ổn định và thành tích xuất sắc xuyên suốt cả mùa giải. Tay vợt người Đức khẳng định, anh sẽ quyết bảo vệ những gì mình đạt được khi hướng về năm 2027.

Jake Paul tuyên bố giải nghệ nếu thất bại trước Cedric Doumbe

Jake Paul đặt cược tương lai sự nghiệp quyền Anh vào trận đấu với ngôi sao PFL Cedric Doumbe, dự kiến diễn ra ngày 24/12 tại Dubai. Võ sĩ kiêm YouTuber người Mỹ tuyên bố sẽ treo găng nếu thất bại trước đối thủ từng hai lần vô địch thế giới. Paul thừa nhận đây là trận đấu nguy hiểm bởi Doumbe sở hữu kinh nghiệm và khả năng đối đầu với những võ sĩ hàng đầu.

Đây cũng là lần đầu Paul trở lại võ đài kể từ thất bại trước Anthony Joshua vào tháng 12/2025, trận đấu khiến anh bị gãy xương hàm sau khi nhận knock-out ở hiệp sáu. Paul tiết lộ từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sau chấn thương, nhưng khẳng định vẫn còn khát khao thi đấu và muốn chứng minh bản thân.

Greg Rusedski kỳ vọng Raducanu trở lại mạnh mẽ trong năm 2027

Cựu tay vợt Greg Rusedski tin rằng quãng nghỉ thi đấu kéo dài sẽ giúp Emma Raducanu có thêm thời gian cải thiện chuyên môn và trở lại mạnh mẽ trong năm 2027. Raducanu từng khởi đầu mùa giải sân cỏ đầy hứa hẹn khi lọt vào chung kết Queen's Club, trước khi thua Donna Vekic.

Tuy nhiên, chấn thương rạn xương chân phải khiến tay vợt người Anh phải nghỉ thi đấu từ đó. Sau khi bỏ lỡ toàn bộ mùa sân cứng Bắc Mỹ, bao gồm US Open, Raducanu đã trở lại tập luyện từ tháng 10 nhưng quyết định không tham dự các giải đấu tại châu Á. Rusedski ủng hộ lựa chọn này, cho rằng cô cần tập trung xây dựng nền tảng thể lực, duy trì sức khỏe và tìm lại niềm vui thi đấu.

Haas loại Ocon khỏi đội hình, trao cơ hội ra mắt F1 cho tay đua Ferrari

Haas xác nhận Esteban Ocon sẽ không tiếp tục thi đấu cho đội trong phần còn lại của mùa giải F1 2026. Thay thế tay đua người Pháp tại chặng Sao Paulo cuối tuần này là Rafael Camara, người sẽ sát cánh cùng Ollie Bearman. Quyết định được đưa ra sau những bất đồng giữa Ocon và ban lãnh đạo đội đua.

Trưởng đội Ayao Komatsu khẳng định đây là lựa chọn cần thiết vì lợi ích lâu dài của Haas, đồng thời từ chối tiết lộ chi tiết cuộc tranh cãi nội bộ. Đáng chú ý, Camara vốn chỉ được xác nhận gia nhập Haas từ mùa 2027 sau khi rời học viện Ferrari. Tuy nhiên, những diễn biến mới giúp tay đua này được đôn lên F1 sớm hơn dự kiến.

Carlos Prates tức giận với Makhachev

Carlos Prates không giấu được sự thất vọng khi Islam Makhachev thay đổi kế hoạch bảo vệ đai vô địch UFC hạng bán trung. Võ sĩ Brazil tiết lộ anh đã bắt đầu nghiên cứu và tập luyện để đối đầu Makhachev vào ngày 30/1, nhưng bất ngờ nhận thông báo thay đổi từ UFC. Prates sau đó được xếp đấu Michael Morales để tranh đai vô địch tạm thời ở trận đồng chính tại UFC 336.

Anh cho rằng Makhachev đã không giữ lời hứa về việc thường xuyên thi đấu, thậm chí cáo buộc đối thủ né tránh cuộc đối đầu. Prates hiện có thành tích 7 chiến thắng sau 8 trận tại UFC, tất cả đều bằng knock-out. Trong khi đó, Morales vẫn bất bại với 19 chiến thắng chuyên nghiệp.