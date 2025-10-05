Nóng nhất thể thao sáng 5/6: Zverev bực vì Sinner và Alcaraz được ưu ái

Đội của Thùy Linh toàn thua tại giải cầu lông đồng đội BXL ở Indonesia

Chiều 4/10, đội Lightning, nơi tay vợt Nguyễn Thùy Linh góp mặt, chơi trận cuối hành trình vòng bảng cầu lông đồng đội BXL 2025 ở Indonesia với trận thua thứ ba liên tiếp, lần này là trước đội Rockets.

Trước đó, Lightning đã để thua hai trận đầu tiên trước Blitzer và Hurricane, qua đó hết cơ hội tranh chức vô địch. Dù sở hữu nhiều tên tuổi lớn như Viktor Axelsen (đương kim vô địch Olympic), Yuta Watanabe, Fajar Alfian, hay Thùy Linh, đội vẫn gây thất vọng.

Ở trận cuối, Lightning chỉ thắng trận 3 đấu 3 mở màn. Sau đó, Thùy Linh để thua Mia Blichfeldt 0-4 ở trận đơn nữ, trong khi Axelsen cũng gác vợt trước Kodai Naraoka với tỉ số 1-3. Lightning thua nốt trận 3 đấu 3 cuối và khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thua.

Dù đứng cuối bảng, Lightning vẫn nhận có thể nhận 12.500 USD tiền thưởng, tương đương khoảng 1.500 USD (gần 40 triệu đồng) mỗi tay vợt.

Trong phát biểu mới nhất, Alexander Zverev cảm thấy không hài lòng khi ban tổ chức thường xuyên giúp Sinner và Alcaraz có lợi thế nhờ mặt sân. “Thật lòng mà nói tôi rất không thích việc phải thi đấu trên những mặt sân như thế này. Họ đang cố gắng tạo lợi thế cho Sinner và Alcaraz. Mặt sân gần như giống nhau, kể cả trên sân cứng, đất nện hay sân cỏ. Tôi nghĩ quần vợt cần những kiểu chơi khác nhau và chúng ta đang tự đánh mất đi điều đó".

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Novak Djokovic giải thích lý do vì sao con trai không góp mặt để cổ vũ. “Con trai tôi đang chơi quần vợt nhiều hơn. Sở thích ấy đang lớn dần lên nhưng tôi không can thiệp. Tất nhiên, cậu nhóc rất muốn góp mặt tại đây cùng tôi, nhưng đây là giai đoạn học sinh phải tới trường. Trẻ con không thể sống cuộc đời của bố mẹ, chúng phải sống cuộc sống của riêng mình".

Hamilton bực vì mất pole

Sau khi đứng đầu ở lượt đua phân hạng 1, Lewis Hamilton không giữ được phong độ và chỉ đứng thứ 6 chung cuộc trong ngày phân hạng. Tay đua người Anh cảm thấy rất khó chịu trong cuộc phỏng vấn sau đó. “Tôi cảm thấy rất phấn khích khi bước vào cuộc đua và cảm nhận xe rất tốt. Điều đó được thể hiện ở Q1. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải nỗ lực để tối ưu hóa lại các phiên chạy để có được kết quả tốt nhất".

Hoàng Sao dừng bước tại Pedri 9 Ball Open

Đại diện cuối cùng còn sót lại của Việt Nam, Dương Quốc Hoàng, đã bị loại sau vòng Last 32. Người đánh bại Hoàng “Sao” là Wiktor Zielinski, cơ thủ trẻ tới từ Ba Lan với tỷ số 9-6. Pedri 9 Ball Open 2025 được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 256 cơ thủ hàng đầu thế giới từ ngày 2 đến 6/10, với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD.